Moda ve lüks kavramlarını bir arada tutuyoruz
Başta Abraham Lincoln olmak üzere 40 Amerikan başkanını giydirmiş, 200 yıllık bir efsane: Brooks Brothers. Markanın başkanı Andrew Lew, Perakende Günleri’ne katılmak için İstanbul’daydı. Dew, Brooks Brothers’ın hikâyesini anlattı: “Gömlekte yaka ucu düğmesi, hazır dikim takım elbise, yuvarlak yaka Shetland kazak gibi ilkleri moda dünyasına kazandırdık.”
* Brooks Brothers ABD’nin ilk hazırgiyim markası. Markanın hikâyesini sizden dinleyebilir miyiz?
- Kuruluş yılımız 1818. Birçok ikonik ürünümüz var; ütü gerektirmeyen gömlek ve orijinal düğmeli polo yaka gibi ikonik ürünler... Henry Sandy Brooks’un kurduğu marka, ilk mağazasını New York’ta açmış. Önce oğullarından Daniel’in, ardından diğer oğullarının katılımıyla birlikte 1850’de Brooks Brothers markası doğmuş.
* Pazarda pek çok marka varken, devamlılık korumak kolay değil. 200 yıldır hizmet vermenin sırrı ne?
- Brooks Brothers bir Amerikan markası olsa da yıllardır İtalya’nın ünlü ailelerinden Del Vecchio tarafından yönetiliyor. Yıllardır süregelen bu moda geleneği tüketicilerimiz için de bir güven unsuru oluşturuyor. 1939’daki reklam kampanyasında “Brooks Brothers sadece bir iş değil, bir arkadaştır” deniyor. Anlatılmak istenen sadece bir moda markası olmadığı. Özel bir bakış açısı olduğuna işaret ediyor. Ayrıca moda ve lüks kavramlarını bir arada tutan bir markayız.
* En çok satan ürünü hangisi ?
- 1998 yılında ütü gerektirmeyen gömleği piyasaya sunduk. Kısa sürede markanın en çok satan ürünleri arasına yer aldı bu gömlekler, hâlâ en popülerler arasında. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en çok satan ürün onlar.
* Brooks Brothers ne zamandır Türkiye’de?
- Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un da uzun yıllardır çok severek takip ettiği markalar arasındayız. 2013 yılında Rahmi Bey, bizzat kurduğu RMK Classic ile Brooks Brothers’ı Türkiye’ye getirdi. Şu an beş mağazamızla toplam 1800 metrekareye ulaştık. Edwards mağazalarımızda da yüksek oranda Brooks Brothers ürünlerini satıyoruz. Şu anda var olan beş Edwards mağazamıza ek olarak, birçok şehirde bayilerimizle yeni mağazalar açmayı hedefliyoruz.
Marka 200’üncü yaşgününü Floransa’da bir defileyle kutladı.
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