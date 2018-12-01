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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Cumartesi
Aslı BARIŞ / abaris@hurriyet.com.tr
01.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Moda ve lüks kavramlarını bir arada tutuyoruz

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Moda ve lüks kavramlarını bir arada tutuyoruz

Başta Abraham Lincoln olmak üzere 40 Amerikan başkanını giydirmiş, 200 yıllık bir efsane: Brooks Brothers. Markanın başkanı Andrew Lew, Perakende Günleri’ne katılmak için İstanbul’daydı. Dew, Brooks Brothers’ın hikâyesini anlattı: “Gömlekte yaka ucu düğmesi, hazır dikim takım elbise, yuvarlak yaka Shetland kazak gibi ilkleri moda dünyasına kazandırdık.”

* Brooks Brothers ABD’nin ilk hazırgiyim markası. Markanın hikâyesini sizden dinleyebilir miyiz?

- Kuruluş yılımız 1818.  Birçok ikonik ürünümüz var; ütü gerektirmeyen gömlek ve orijinal düğmeli polo yaka gibi ikonik ürünler... Henry Sandy Brooks’un kurduğu marka, ilk mağazasını New York’ta açmış. Önce oğullarından Daniel’in, ardından diğer oğullarının katılımıyla birlikte 1850’de Brooks Brothers markası doğmuş.

* Pazarda pek çok marka varken, devamlılık korumak kolay değil. 200 yıldır hizmet vermenin sırrı ne?

- Brooks Brothers bir Amerikan markası olsa da yıllardır İtalya’nın ünlü ailelerinden Del Vecchio tarafından yönetiliyor. Yıllardır süregelen bu moda geleneği tüketicilerimiz için de bir güven unsuru oluşturuyor. 1939’daki reklam kampanyasında “Brooks Brothers sadece bir iş değil, bir arkadaştır” deniyor. Anlatılmak istenen sadece bir moda markası olmadığı. Özel bir bakış açısı olduğuna işaret ediyor. Ayrıca moda ve lüks kavramlarını bir arada tutan bir markayız.
* En çok satan ürünü hangisi ?

- 1998 yılında ütü gerektirmeyen gömleği piyasaya sunduk.  Kısa sürede markanın en çok satan ürünleri arasına yer aldı bu gömlekler, hâlâ en popülerler arasında. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en çok satan ürün onlar.

* Brooks Brothers ne zamandır Türkiye’de?

- Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un da uzun yıllardır çok severek takip ettiği markalar arasındayız. 2013 yılında Rahmi Bey, bizzat kurduğu RMK Classic ile Brooks Brothers’ı Türkiye’ye getirdi.  Şu an beş  mağazamızla toplam 1800  metrekareye ulaştık. Edwards mağazalarımızda da yüksek oranda Brooks Brothers ürünlerini satıyoruz. Şu anda var olan beş Edwards mağazamıza ek olarak, birçok şehirde bayilerimizle yeni mağazalar açmayı hedefliyoruz.

Moda ve lüks kavramlarını bir arada tutuyoruz

Marka 200’üncü yaşgününü Floransa’da bir defileyle kutladı.

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