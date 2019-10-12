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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
Haber Giriş: 12.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Milyonlarca dolar kazanan boksörlerin en fazla yaptığı antrenman:İp atlamak

Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
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Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
Milyonlarca dolar kazanan boksörlerin en fazla yaptığı antrenman:İp atlamak

Arkadaşımız Serkan Ocak hayatı boyunca yaptığı 30 spor branşından edindiği deneyimlerini ailelere ve çocuklara yol göstermesi amacıyla bir kitapta topladı: ‘Enerjik-Daldan Dala Spor’.

Bir çocuğun küçük yaşta spora başlamasının gelecekte nasıl faydaları oluyor?
- Spora ne kadar erken başlarsa o kadar iyi. Ben ‘Enerjik-Daldan Dala Spor’da nasıl başladığımı ve kendi hikâyelerimi anlattım. Şimdi düşünüyorum da daha küçük yaşta başlasaydım eminim sağlık-fizik-kabiliyet açısından daha iyi durumda olurdum. En erken yüzmeye başladım. Henüz ilkokul 5’e gidiyordum. Sadece sabah antrenmanı 5 kilometreydi. Küçük yaşlarda vücudum şekillenmeye, akranlarıma göre daha kaslı olmaya başladım. Asıl önemli olansa psikolojik katkıları. Daha disiplinli hale geldim. Daha çalışkan ve daha zeki hissediyordum kendimi. İnanın derslerim bile daha iyi olmaya başladı.
◊ 30’dan fazla spor branşı denemişsin. Branş değiştirmenin yaş sınırı var mı?
- Bence bunun ne yaş, ne cinsiyet ne de kabiliyetle ilgisi var. Bir insan isterse 45 yaşında olsun, canı istiyorsa eskrime başlayabilir. Benim kendi hikâyemde de bu mesaj var. Amacım hiçbir zaman şampiyon olmak değildi. Hangisiyle daha fazla mutlu oluyorsam onu deniyordum. Ebeveynler tabii ki yön göstersin ama çocuk ne isterse onu yapsın... İsterse benim gibi maymun iştahlı olup 30 branş denesin.
◊ Cinsiyetle ilgisi yok dedin. Bu, çocuk yaşta da geçerli mi?
- Çocukken bu soruya bir yanıt verebilirdim ama artık şartlar değişti. Kız çocukları da futbol oynuyor, erkek çocukları da cimnastik yapıyor. Zaten olması gereken bu. Mesela şu anda kendi kızımla ilgili bazı sorunlar yaşıyorum. Yakınlarımızdaki spor merkezlerinde futbol, basketbol kulüplerinde yalnız erkek çocukları var. Bunun tamamen kırılması gerekiyor. Sporun cinsiyeti olmaz.
◊ Aileler çocuklarını spora yönlendirirken branş seçimine nasıl karar vermeli?
- Elbette ailenin kendi isteği öncelikli oluyor. Sonra çevre etkisi, en son da çocuğun isteği... Bu olağan bir süreç. Buraya takılmamak gerek. Takılmamız gereken faktör, çocuğun o branşı denedikten sonra tepkisini ölçmek olmalı. Tamamen çocuğa bırakmadan, çok fazla da ısrarcı olmadan bir denge tutturmak lazım. Bu konuda dikkatli olmak, bazen bir spor eğitmenine danışmak, gerekirse pedagogdan yardım almak gerekebilir.
◊ Özel kulüp çok ama daha düşük bütçeye sahip aileler çocuklarını spora nerelerde ve nasıl teşvik edebilir?
- Bu benim de üzerinde kara kara düşündüğüm bir konu. Sorunun yanıtı, kişinin yaşadığı yere göre değişiyor. Ben çocukken yaptığım hiçbir spora para vermedim. Ancak bugün İstanbul’da bir çocuğun bir branşta ileri seviyeye gelmesi için küçük bir servet harcamanız gerekebilir. İyi araştırılırsa bunun çareleri var. İBB’nin ve bazı belediyelerin kentin dört bir yanında spor salonları var. Belli kontenjanlar ücretsiz. Parklar spor aletleriyle dolu. Mesela Maltepe dolgu alanında atletizm pisti mevcut. Hiçbir şey yoksa bir ip alıp evde atlayarak da spor yapabilirsiniz. Milyonlarca dolar kazanan boksörlerin de en fazla yaptığı antrenman ip atlamak...

Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
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