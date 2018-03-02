Mesut ve Mücahit olarak çıksaydık bu kadar tutmazdı

Her yerde şarkınızı duyuyoruz ama kim olduğunuzu bilmiyoruz. Gerçek adınız ne?

Deeperise: Mesut Yılmaz.

Jabbar: Mücahit Turan.

Neden bu isimleri seçtiniz?

Deeperise: Anlamı derin yükseliş. Yaptığım müziğin sound’una uygun.

Jabbar: Jabbar aslında grubumun adıydı. İnsanlar uzun süre adımın Jabbar olduğunu sandı. Grup arkadaşlarım farklı yollara devam edince ben bu isimle tek başıma kaldım.

Mesut ve Mücahit olarak çıkış yapsaydınız bu kadar tutar mıydı?

Deeperise: Tutmazdı (Gülüyor).

Yaptığınız müziği nasıl tanımlıyorsunuz?

Deeperise: Elektronik müzikle kendi enstrümanlarımızın harmanı. Mesela keman ve gitar Türkiye’de çok seviliyor. Ben de bunları elektronikle birleştiriyorum.

Müziğiniz neden bu kadar sevildi?

Deeperise: Parçanın Avrupalı sound’u, insanları yormadan ve sıkmadan dinlenmesi nedeniyle bence. Ülkemizde pop müzik bu kadar ön plandayken ‘Raf’ dinleyiciye farklı geldi ve kucak açtılar.

Yeni şarkınız ‘Geçmiş Değişmez’ bir önceki şarkınızın gölgesinde kalır korkusu yaşıyor musunuz?

Deeperise: Hayır, zaten sound’lar aynı mutfaktan çıktı. ‘Raf’ın son hazırlıkları yapılırken yeni şarkımız demo olarak hazırdı bile. Eğer insanlar ‘Raf’ı beğenirse ‘Geçmiş Değişmez’ onu tamamlayacaktır diye düşündük.

Şarkılarınızın İngilizce ve Türkçe versiyonları yayımlanıyor. Amaç yurtdışına açılmak mı?

Deeperise: Önce Türkiye içinde, sonra Avrupa çapında bir başarı ve Avrupa’da Türk bayrağını gösterebilmek istiyorum. Mesela ‘Raf’ın İngilizcesi ‘Move On’ Rusya, Ukrayna ve Almanya’da listelere girdi. ‘Geçmiş Değişmez’in İngilizcesi ‘One by One’ Katar, Rusya, Ukrayna ve Almanya’da listede.

Şarkınız biliniyor ama siz fiziken tanınmıyorsunuz. Bu özel bir tercih miydi?

Deeperise: Evet, klibin içinde detay olarak kaldık. Ama bunun eksileri de oldu. Mesela beni ve Mücahit’i karıştırıyorlar. Benim gittiğim işlerde bazen “Siz hangisisiniz?” ya da “Deeperise sakallı olan değil mi?” diye soranlar var.

Siz grup musunuz?

Deeperise: Hayır. Bireysel sanatçılarız. Ben DJ ve prodüktörüm. Vokal Jabbar. Kısaca beste onun, sound benim.

Jabbar: Bizi ortak arkadaşımız Tolga tanıştırdı. Deeperise, ‘Raf’ın ilk versiyonunu dinledikten sonra bir araya geldik, müzikal olarak kaynaştık.

Nasıl keşfedildiniz?

Deeperise: Şarkıyı önce internette ücretsiz yayımladım. Güzel tepkiler alınca geri çektim ve menajerime ilettim. Universal müzikle bağlantıya geçtik ve proje yayınlandı. Ama bu kadarını ben de beklemiyordum.

Okulu lise 1’den sonra bıraktım çalışmaya başladım - Deeperise (28)

Marmaris’te yaşadığınızı biliyoruz. Ötesinde siz kimsiniz? Nerelisiniz?

- Mardinliyim ama Muğla’da büyüdüm.

Ailede müzisyen var mıydı?

- Yoktu. Biz 11 kardeşiz. Babam çiftçi, annem ev hanımı.

Bu kadar kalabalık aile, nasıl geçindiniz?

- 13 yaşımda çalışmaya başladım. Gece kulübünde komilik, garsonluk yaptım. Hep elektronik müziğe meraklıydım. DJ yardımcılığı yaptım. İşi öğrendim, DJ oldum.

Okul?

- Lise 1’den sonra bıraktım.

Nota biliyor musunuz?

- Hayır. Hiç müzik eğitimi almadım. Kendi kendime işin matematiğini öğrenmeye çalıştım.

Bugüne kadar maddi olarak hayat zor muydu?

- Çok zordu. Ailem sürekli, “Olmayacak işler... Elektronik müzikten bir şey olmaz” diyordu. Ama 10 yıl boyunca “Bu sefer belki, bu sefer belki” diye diye çalıştım.

Şimdi bir şeyler değişti mi?

- Hayat standartlarım gittikçe iyileşiyor.

Kadınların ilgisinde değişen bir şey var mı?

- Var, hatta Almanya’dan akrabalarım çıkmaya başladı. Hiç aramayan arkadaşlarım arıyor, tanımadığım insanlar sanki beni tanıyormuş gibi yapıyor.

Evli misiniz?

- Kişisel hayatımı müziğime yansıtmak istemiyorum. Bayan fanlarım var, onları kaybetmeden bir kariyer planlaması yaptım.

Çocuğunuz var mı?

- Üç yaşında bir kızım var. Adı Sofia.

Henüz emekleme dönemindeyiz - Jabbar (40)

Her şeyin bir anda ve bu kadar kolay olacağını tahmin etmiş miydiniz?

- Hiçbir güzel şey bir anda ve kolay olmuyor. İkimiz de uzun yıllardır performans ve üretimle müziğin parçalarıyız.

Dinleyicilerin büyük çoğunluğu sizin Türk olduğunuzu başta anlamadı. Bu artı mı yoksa eksi miydi?

- Bu dinleyicinin yeni bir soluk hissettiğini gösteriyor. Bu da sevindiriciydi.

Peki, zirveye giden yoldaki bu adam aslında kim?

- Biz henüz emekleme dönemindeyiz; insanlara müziğimizi tanıtmak ve daha iyisini üstüne koyarak üretmeye çalışmak yegâne ajandamız. Soruya gelirsem, İzmirliyim, ev hanımı bir annem, marangoz bir babam var.

Siz de Marmaris’te yaşıyorsunuz...

- 2000’lerin başında çok sevdiğim bir arkadaşımın tavsiyesiyle gitmiştim. Yelken maceram orada başladı. Uzun seyahatlerim hayat görüşümü farklı yönlerde etkiledi. Yelkenle Marmaris’te başlayıp Karayipler’de son bulan bir okyanus seyahatim oldu ki, bu ve bunun gibi yolculukların bana hayatın içinde bolca bulunan engelleri ve zorlukları daha olgun bir şekilde karşılayabilme yetisi kazandırdığını düşünüyorum.

‘Raf’ın söz ve müziği size ait. Size şarkıyı ne yazdırdı?

- ‘Raf’ bir yaşanmışlık hikâyesi. Durum ne kadar içinden çıkılması zor ve karmaşık görünürse görünsün çıkar yolun aslında içimizde olduğunu anlatan bir yol haritası.