Madonna mücevherlerimin uğuruna inanıyor

◊ Bugüne kadar birçok yıldız tasarımlarınızı tercih etti. Son takan hayli iddialı bir isim: Madonna! Muhteşem bir duygu olmalı.

- Kesinlikle. Madonna Bee Goddess’ın hem uğuruna inanıyor hem de çok beğeniyor. İlk olarak birkaç yıl önce Türkiye konserinde, Bee Goddess’ın kartal tasarımını takmıştı. Şu an, son albümü Medelline’nin tanıtım çalışmaları için her yerde kameralara farklı Bee Goddess tasarımlarıyla ışık saçıyor. Madonna, benim çocukluğumun ikonu ve çok takdir ettiğim bir sanatçı; şimdi de yıllara meydan okuyor ve ebedi gençlik, yaratıcılık ve üretkenliğiyle hepimize ilham veriyor. Kendisi için bu denli önemli bir dönemde Bee Goddess tılsımlarını üstünde taşıması, güç ve uğur alması çok değerli.

◊ Peki markayla nasıl tanıştı, süreç nasıl işledi?

- Birkaç ay önce, Madonna’nın stil danışmanı Eyob Yohannes ile Londra’da bir araya geldim; Madonna’nın yeni albüm turnesi için birçok tasarım seçti, Madonna özellikle Bee Goddess’ın Eye Light koleksiyonunun tasarımlarını çok sevdi; üzerinden çıkarmıyor. Eyob, bana Madonna’nın Bee Goddess tasarımlarının gücüne inandığını, özellikle takmak istediğini söylediğini iletti. Geçen pazar da New York’ta verdiği konserde Madonna, ilahi bilgelik ışığı, tüm kozmosun içindeki sevgi ve harmoniyi sembolize eden, ruhun ışıltısı olan Sirius Star yüzük ile objektiflere yansıdı.

Ece Şirin, Madonna’nın stil danışmanı Eyob Yohannes ile...

◊ Başka hangi isimler tasarımlarınızı tercih etti bugüne kadar?

- Cate Blanchett, Rita Ora, Elton John, Kylie Minogue, Rihanna, Reese Witherspoon, Rebel Wilson, Naomi Harris, Amanda Seyfield, Natalie Dormer, Emilia Clarke, Kevin Costner, Donna Karan, Liv Tyler, Kate Winslet ilk aklıma gelenler... Dünyanın en önemli yıldızlarını uğuruna, enerjisine inandıkları Bee Goddesss mücevherleriyle görmek harika bir duygu.

◊ Las Vegas’ta mücevher fuarında yer aldınız. Fuarda gördüğünüz ilgi nasıldı?

-Las Vegas’ta düzenlenen ve dünyanın en önemli tasarım mücevher markalarının bir araya geldiği “Couture” mücevher show’una ilk defa bu sene katıldık. Mücevher dünyasının kalbinin attığı bu show’da Bee Goddess hikayesi, aydınlık lüks felsefesi ve de özgün tasarımlarıyla çok beğenildi. Bee Goddess’ın Anadolu kültüründen, mitolojilerin güçlü kadın arketiplerinden ilham alması ve Anadolu’nun Ana Tanrıça’sını tüm dünyaya tanıtmak üzere yola çıkması oldukça dikkat çekti.

◊ Bee Goddess Londra’daki Harrods’tan Japonya’daki Barneys’den Corso Como’ya kadar 40 noktada satışa sunuluyor. Sırada ABD çıkarması mı var?

- Bu show ile Bee Goddess’a Amerika’daki en saygın mücevher mağazalarının kapıları açıldı. Neiman Marcus gibi çok değerli perakende zincirlerinden, Deutch and Deutch gibi mücevher butik zincirlerine kadar yepyeni kanallar geliştirdik. David Yurman gibi Amerika’nın ikon haline gelmiş tasarımcılarından da büyük ilgi aldık. Daveti üzerine kendisiyle Amerika’da tekrar bir araya geleceğiz.

Artık her şey daha cesur

◊ Mücevher dünyasında yeni trendler neler?

- Genel olarak, farklı birçok tasarımı bir arada taşımak, sentezlemek moda. Her şey daha cesur. Takılan mücevherlerin adedi kadar ebatları da büyüyor gitgide. Bu akım, kişinin kendini özgürce ifade edebilmesi için de müthiş bir fırsat. Ayrıca zincirler, renkli taşlar özellikle zümrüt ve mavi pırlanta öne çıkıyor. Mavi ve beyaz pırlantayı sentezleyen son koleksiyonumuz Çintemani de Couture’da çok beğenildi. Geçen seneden beri birçok farklı zinciri bir araya getirmek de yükselen bir trend. Biz de çok özel ve zengin bir zincir koleksiyonu ekledik. İçlerinde en heyecan vereni ise Haliç zincirimiz. Bugün İstanbul Deniz Müzesi’nde de sergilenen Haliç zincirinden ilham alan bu zincirin özelliği İstanbul’u korumak için yapılmış olması.



