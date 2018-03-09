LOL Türkiye liginin Koreli ‘sporcuları’

Çok çalışmaları gerekiyor. Başarılı olmaları, el-göz koordinasyonuna, oyun sırasında verdikleri anlık kararlara ve düşünme becerilerine bağlı... Futbolcularınkine benzer bir tesiste yaşıyorlar. Günlerinin önemli bir kısmı oyun antrenmanı yaparak geçiyor. Reflekslerini canlı tutmak için fitness ve crossfit yapıyor, ayrıca yüzüyorlar. Onlar, Koreli e-spor oyuncuları...

Bazı bilgisayar oyunlarının profesyonel lig ve turnuvalarda, lisanslı oyuncular tarafından oynanmasına e-spor deniyor. Bu oyunların en şöhretlisi (Riot Games şirketine ait) ‘League of Legends’ (LOL). Dünya genelinde 100 milyon, Türkiye’de ise 3 milyon kişi tarafından oynanıyor.

En başarılı LOL oyuncuları hiç şüphesiz Kore’den çıkıyor. Nedeni, devletin oyuna yatırım yapan şirketleri ve e-sporcuları desteklemesi. Bu Korelilerden biri, Frozen. Şu anda 1907 Fenerbahçe Espor’da oynuyor. Türkiye ligine geçen yıl katıldı ve yarattığı etkiyle yeni Koreli oyuncuların gelmesine öncülük etti. Türkiye’deki oyun tarzında belli görevlere odaklanmada eksik olduğunu düşünen Frozen, zamanla bu eksiğin kapanarak Türkiye’nin önde gelen profesyonel liglere yaklaşacağı görüşünde. Yoğun antrenmanları nedeniyle İstanbul dışında pek fazla yer göremese de iskender kebap, tantuni ve kokorece bayıldığını söylüyor.

Wisdom da Türkiye’de lig süreci Kore’ye kıyasla daha kısa olduğu için transfer olmuş. “Kore e-sporda çok çetin bir ülke. Orada nefes almadan antrenmanları sürdürmek, sürekli oyun oynamak zorundasınız. Burada nispeten kendimize ayıracak zaman bulabiliyoruz” diyor.

KaKAO ise eski Kore şampiyonu. Türkiye Şampiyonluk Ligi’ndeki en kariyerli oyuncu. Sezonda iddialı bir performans ortaya koymak istediğini söylüyor. Sokaklarda kedi, köpek ve kuş gördüğü için Türkiye’de ayrıca mutlu. Bir diğer oyuncu GBM, sezon bittikten sonra uzun bir Türkiye gezisine çıkmak niyetinde. Frozen’ın ve GBM’nin eski rakibi Coco da bu sezon Türkiye’de. Yeniliklere açık olduğu için Türkiye’ye gelmek istediğini, amacının Dünya Kupası’na doğru ilerlemek olduğunu söylüyor.

Bütün LOL oyuncuları mahlas kullanarak yarışıyor ve bu oyuncuların formaları yok satıyor. Son LOL finali, anlık olarak 100 milyona yakın kişi tarafından izlendi. Gazeteci, basketbol ve artık bir e-spor yorumcusu olan Kaan Kural, bu ilgiyi LOL’ün her şeyden önce çok global bir oyun olmasına bağlıyor: “Yeni nesil çocuklar çok hızlı gelişiyor. Hayattan beklentileri, gelenekselden farklı. Bugün Hollywood’da çok fazla süper kahraman filmi çekiliyor olmasının nedeni de bu. İnsanlar fiziksel sınırlarının dışında süper yetilerle donanmayı, fiziksel ve coğrafi koşulların dışında fantezi kurmayı ve bu fantastik öğelerin mücadelesini merak ediyor. Bu oyunda oyuncular dijital karakterler üzerinden başka yetenekler kullanarak mücadele ediyor. Bu da çok ilgi çekici bir yapı oluşturuyor. Bu kadar kültürlerüstü olup her kültüre hitap etmesi de bu temele dayanıyor.”

LOL hakkında bilmeniz gereken iki şey:

-- Bu bir strateji oyunu. Ekranda kare şeklinde bir harita var. Haritanın sol alt köşesinde birinci takımın, sağ üst köşesinde ise ikinci takımın üsleri bulunuyor. Amaç, rakip üssü ele geçirmek. Futbolda olduğu gibi LOL’de de oyuncuların pozisyonları var: Üst koridor, orman, orta koridor, alt koridor-nişancı ve alt koridor-destek... Bir orta koridor oyuncusunu üst koridorda oynatmak, futbol maçında kaleciyi santrfor oynatmaya benziyor.

-- Dünyada 13 LOL ligi var, Türkiye de bu liglerden biri. Ülkemizdeki en üst ligin adı, ‘Türkiye Şampiyonluk Ligi’. İzleyici kitlesi 15-25 yaş arasında. Futbolda olduğu gibi yabancı oyuncu kuralı olduğunu belirtelim. Her takımda iki yabancı oyuncu oynayabiliyor. Yıllık kazançları ortalama 400 bin TL civarında.

Hürriyet Spor Arena tarafından düzenlenen Yapı Kredi Play E-Spor Arena Oyun ve Dijital Yaşam Festivali bugün ve yarın Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center’da. Festival, League of Legends turnuvasıyla başlıyor. Biletler 15 TL’ye Biletix’ten edinilebilir. Ayrıntılı bilgi için: www.e-sporarena.com