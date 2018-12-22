Lezzete hücum!

Tercihiniz şef restoranı veya bistro mu? Et veya balık lokantası mı? Meyhane veya sokak yemeği restoranı mı? Hangisi olursa olsun, İncili Gastronomi Rehberi’yle artık masadan mutlu kalkmanız garanti. Bu yıl ikincisi yayımlanan rehber, nerede, ne yiyeceğinizden emin olamadığınız durumlarda size yol gösterecek bir başucu kitabı niteliğinde.

Bu yılın ‘İncili restoranları’, hafta başında düzenlenen törenle açıklandı. Bu restoranlar, İncili Gastronomi Rehberi Danışma Kurulu ve Onur Kurulu üyelerinin yanı sıra 200’ün üzerindeki gizli müfettişin verdiği oylarla belirlendi.

Geçen yıl bu sayı 100 kadardı. Rehberin nasıl hazırlandığından söz edeceğiz ama önce, kim bu müfettişler onu anlatalım. Aralarında doktor da var, mimar da. İsimleri açıklanmıyor. Proje ekibinden gurme yazar Oğul Türkkan’ın tanımına göre, gastronomiye meraklı ve bilgili, bu işe para harcayan, Türkiye ve dünyada çok gezen insanlar...



Mikla

Kasap, aktar, kahvaltıcı...

Proje ekibinden yemek tasarımcısı ve sokak lezzetleri araştırmacısı Gamze İneceli, gastronomi sektöründen olmadıkları için bu müfettişlerin daha özgür hareket ettiklerini söylüyor.

Gizli müfettişler seçilirken restoranlarla özel ya da maddi ilişkilerinin olmamasına dikkat edildi. Proje ekibi tarafından önceden belirlenen listedeki her işletme, en az üç müfettiş ve proje ekibinden bir kişi tarafından ziyaret edildi. Her birinin yüzdesi farklı tabii ama malzeme, lezzet, servis, kimlik, sunum ve dekorasyonu puanladılar. Bu restoranlar, İstanbul, Ankara, İzmir, Çeşme, Alaçatı ve Bodrum’daki restoranlardı. Neticede 5 İncili 3, 4 İncili 30, 3 İncili 86, 2 İncili 168 ve 1 İncili 135 olmak üzere toplam 422 restoran ve 257 lezzet noktası belirlendi. Bu lezzet noktalarının içinde kasap, aktar, kahvaltıcı, pastane, dondurmacı, burgerci ve daha pek çok konsept mekân bulunuyor. Listeler hazırlanıp değerlendirmeler başladıktan sonra açılan mekânlarsa rehberdeki ‘Yeni Açılanlar’ bölümünde yer alıyor.

Rehberdeki İnci açılımları

( 5 İnci: Olağanüstü deneyim

( 4 İnci: Mükemmel

( 3 İnci: Çok iyi

( 2 İnci: İyi

( 1 İnci: Gitmeye değer

İncili Gastronomi Rehberi Danışma Kurulu: Ahmet Örs, Mehmet Yalçın, Nedim Atilla ve Teoman Hünal.

İncili Gastronomi Rehberi Onur Kurulu: Mehmet Yaşin, Vedat Başaran, Deniz Alphan, Hande Arslanalp, Engin Akın, Dilara Koçak, Nevin Halıcı, Sedat Ergin, Ertuğrul Özkök ve Reha Tanör.



Törende kimler yoktu ki? Şefler, aşçılar, işletmeciler, yemek yazarı ve araştırmacıları, yemek programı sunucuları, yemek tasarımcıları... Sektöre yön veren isimlerden bazılarıyla sohbet etme imkânı da yakaladık.

Törenden notlar

◊ İncili Gastronomi Rehberi Onur Kurulu üyesi Reha Tanör:

Lokantalarımızı yarışmalarla teşvik edip daha iyi olmaya sevk edersek Türk mutfağı, dünyada hak ettiği yeri bulmaya doğru gidebilir.



Maksut Aşkar

◊ Neolokal’in kurucu şefi Maksut Aşkar:

İşletmelerin kendilerini sınava tabi tutması, onları daha iyiye götürecek bir durum. Önemli olan, benim rehberde olmam değil, birçok restoranın kalitesinin takdir ediliyor olması (Sorularımızı yanıtlarken Neolokal’in 5 İnci kazandığını henüz bilmiyordu).

◊ Mikla’nın ortağı ve şefi Mehmet Gürs:

Eskiden nereye gideyim, bugün nasıl bir yerde yemek yiyeyim diye eşe dosta sorardık, şimdi rehberlere soruyoruz (Geçen yılın İncili Gastronomi Rehberi’nde en yüksek kategori 4 İnci’ydi. Bunu tek alan mekân da Mehmet Gürs’ün Mikla’sıydı. Bu yıl en yüksek inci sayısı, 5’e çıkarıldı. Mikla, bu sene de 5 İnci kazandı).



Mehmet Gürs

5 İncili 3 restoran: Maça Kızı, Mikla ve Neolokal (Kitaptan...)

◊ Maça Kızı: Yerel ve mevsiminde malzemelerle tam bir yaratıcı şef mutfağı örneğidir. Yeni mönüde yer alan, sarımsak kremalı mavi yengeç etli rigatoni gibi yemekler tam anlamıyla gastronomik deneyim yaşatıyor. Bodrum; (0252) 311 24 00.

◊ Mikla: Mehmet Gürs ve ekibi, yerel, mevsiminde, sürdürülebilir bir şekilde temin edebilecekleri ürünleri kullanıyor, küçük çiftçilerle bağlantı kuruyorlar. Mikla, ‘Dünyanın En İyi 50 Restoranı’ listesinde de 44. sırada yer alıyor.

Beyoğlu; (0212) 293 56 56.

◊ Neolokal: “Gelenekleri bilmeyen ve sahip çıkmayanların geleceklerinin olmayacağına inanıyoruz.” Neolokal’in bu manifestosu tabağınızın içinde yazıyor. Beyoğlu; (0212) 244 00 16.