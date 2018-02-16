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Hürriyet Cumartesi Haberleri

HÜRRİYET CUMARTESİ

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    Küçül de koluma takıl

    Aslı Barış abaris@hurriyet.com.tr
    16.02.2018 - 14:01 | Son Güncelleme:

    O içine her şeyi attığınız kocaman çantanızı sakince bırakın. Omza asılan, orta boy, mini ve mikro mini çantaların dönemi başladı. Sezonun en havalı modellerini inceleyelim.

    Kendall Jenner’ın kolunda gördüğünüz bu model, bu yıl takıp takabileceğiniz en büyük çanta. Favori modeller Jenner’ınki gibi zincirli, askılı, cici bici tasarımlar. Poşet ve mikro mini çantalar da sezon hitlerinden.

    Gece gezmeleri için spor-şık bir model, Brandroom’da. 101 TL.

    Küçül de koluma takıl

    Küçük bir clutch’a her zaman ihtiyaç var. Desa’nın bu iki renkli modeli, cüzdan olarak da değerlendirilebilir. 69 TL.

    Küçül de koluma takıl

    Hotiç’in bu yuvarlak modeli, çiçek trendini de yakalamış. 180 TL.

    Küçül de koluma takıl

    Küçük poşet, senenin ‘in’ modellerinden. İnci’nin bu tasarımının farklı renk alternatifleri de var. 99 TL.

    Küçül de koluma takıl

    Wepublic’te omza asılan cici bir çanta var. Markası Kassiopea. 249 TL.

    Küçül de koluma takıl

    Neon renklerden hoşlanıyorsanız, parlak sarı modası tam sizlik. Vakkorama’ya göz atın. 299 TL.

    Küçül de koluma takıl

    NetWork’teki bu çantayı şık davetlerde jean pantolonla da kullanabilirsiniz. 260 TL.

    Küçül de koluma takıl

    Küçük ve klasik: Massimo Dutti’nin retro havalı bu çantası, timsah derisi görünümlü. 299 TL.

    Küçül de koluma takıl

    Zara’nın zımbalı çantasını ilkbaharda da takabilirsiniz, mevsimsiz bir model olma avantajı var. 99.95 TL.

    Küçül de koluma takıl

    Sade tasarımlardan hoşlanıyorsanız, Yargıcı’nın çapraz omza asılan bu modeli kaçmaz. 170 TL.

    Küçül de koluma takıl

    Etiketler: çanta modası , kış modası , 2018 modası
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