Küçül de koluma takıl

Gece gezmeleri için spor-şık bir model, Brandroom’da. 101 TL.





Küçük bir clutch’a her zaman ihtiyaç var. Desa’nın bu iki renkli modeli, cüzdan olarak da değerlendirilebilir. 69 TL.





Hotiç’in bu yuvarlak modeli, çiçek trendini de yakalamış. 180 TL.





Küçük poşet, senenin ‘in’ modellerinden. İnci’nin bu tasarımının farklı renk alternatifleri de var. 99 TL.





Wepublic’te omza asılan cici bir çanta var. Markası Kassiopea. 249 TL.





Neon renklerden hoşlanıyorsanız, parlak sarı modası tam sizlik. Vakkorama’ya göz atın. 299 TL.





NetWork’teki bu çantayı şık davetlerde jean pantolonla da kullanabilirsiniz. 260 TL.





Küçük ve klasik: Massimo Dutti’nin retro havalı bu çantası, timsah derisi görünümlü. 299 TL.





Zara’nın zımbalı çantasını ilkbaharda da takabilirsiniz, mevsimsiz bir model olma avantajı var. 99.95 TL.





Sade tasarımlardan hoşlanıyorsanız, Yargıcı’nın çapraz omza asılan bu modeli kaçmaz. 170 TL.



