Korku ‘Ritüel’i...

RİTÜEL

Yönetmen: Ari Aster

Oyuncular: Florence Pugh, Jack Reynor, William Jackson Harper, Vilhelm Blomgren, Will Poulter, Archie Madekwe,

Ellora Torchia / ABD yapımı



‘Ritüel’, son derece masumane başlayan pagan bir ayinin ölümcül noktalara uzanması üzerine bir hikâye anlatıyor.

Sorunlu çiftlerin, ilişkilerini tamir bâbından birlikte seyahate çıkmaları amma velakin bu ortamda kendilerine yeni dertler (hatta çoğu ölümcüldür) edinmeleri aslında klasik bir korku-gerilim öyküsü temasıdır.



Bu kulvarın sinemadaki belki de en başarılı örneği bizde ‘Yabancı Kucak’ Türkçe çevirisiyle gösterime giren, Paul Schrader imzalı ‘The Comfort of Strangers’tır. Rupert Everett, Christopher Walken, Helen Mirren ve Natasha Richardson dörtlüsünün sürükledikleri bu 1990 tarihli yapımda, Venedik’in tarihi dokusu içinde son derece ilginç, şaşırtıcı ve kanlı bir ‘erkek güzelliği’ne övgü hikâyesi (film Ian McEwan’ın romanından uyarlamadır) izleriz.





‘The Wicker Man’le benzerlik var

Haftanın yenilerinden ‘Ritüel’ (‘Midsommar’) de benzer şekilde, sorunlu ilişkilerini belki de düzeltme fırsatı bulma düşüncesiyle, İsveç’in bir köyündeki geleneksel Midsommar Festivali’ne katılmak üzere yola çıkan Amerikalı bir çiftin (Dani ve Christian) yaşadıklarına odaklanıyor.

Kuşkusuz ‘Ritüel’in ‘Yabancı Kucak’la çiftler ve başlarına gelenler dışında pek bir benzerliği yok; asıl benzerlik ya da akrabalık, filmin yönetmeni Ari Aster’in 1973 tarihli Robert Hardy klasiği ‘The Wicker Man’le.



‘Ritüel’, son derece masumane başlayan pagan bir ayinin ölümcül noktalara uzanması üzerine bir hikâye anlatıyor. 90 yılda bir gerçekleşen bu gizli tören, Amerikalı çifti içinden çıkması zor bir labirentin parçası haline getirecektir.



2018 tarihli ilk filmi ‘Hereditary’yle gerilim türüne yeni bir soluk getirdiği iddia edilen Ari Aster’ın ikinci uzun metrajlı adımı ‘Ritüel’ de dışarıda genel olarak çok beğenildi. Özetle gerilimseverler için son derece uygun bir seçenek var karşımızda...

YULI

Yönetmen: Iciar Bollain

Oyuncular: Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Keyvin Martinez, Edlison Manuel Olbera Nunez

Sonu Londra’ya çıkan bir yürüyüş…

‘Gözlerimi de Al’ ve ‘Yağmuru Bile’ gibi yapıtlarıyla tanıdığımız İspanyol yönetmen Iciar Bollain (kendisi aynı zamanda eski bir oyuncu), son çalışması ‘Yuli’de Kübalı ünlü dansçı Carlos Acosta’nın hayatını anlatıyor. Film, aslında dansçı olmak konusunda pek istekli olmayan bir çocuğun nihayetinde zirveye ulaşması ve Londra Kraliyet Balesi gibi çok önemli bir kurumda sahneye çıkan ilk siyah balet olmasının öyküsü.

Kod Adı: HummIngbIrd

Yönetmen: Kim Nguyen

Oyuncular: Jesse Eisenberg, Alexander Skarsgard, Salma Hayek, Michael Mando

Zenginlik hattı!

New York’lu kuzenler Vincent ve Anton Zaleski, zekâ ve bilgilerine güvenerek kısa yoldan para kazanmaya karar verirler ve fiber optik bir hat vasıtasıyla ekonomik sistemin dengelerini kendi lehlerine değiştirmek üzere yola koyulurlar. Ne var ki istifa ettikleri kurumdaki patronlarının da peşlerine düşmesiyle işler umdukları gibi gitmeyecektir. ‘Kod Adı: Hummingbird’ (‘The Hummingbird Project’), Kanada kökenli Kim Nguyen imzasını taşıyor.

KORKULUK

Yönetmen: Louisa Warren

Oyuncular: Kate Lister, Louisa Warren, Cassandra French,

Tim Freeman



Bu ev çok geriyor!

Başlarından travmatik bir olay geçen iki kardeş; June ve Carl. Carl intihar eder ve June, eski evlerine dönerek geçmişte yaşananları araştırmaya karar verir. Ne var ki ev sanki canlı gibidir. Haftanın gerilim seçeneklerinden ‘Korkuluk’ (‘Curse of the Scarecrow’), ait olduğu türün klişelerinden ‘cinli-perili-hayaletli ev’ formülüne sırtını dayayan bir yapım. Yönetmen, oyuncu kadrosunda da yer alan Louisa Warren.



‘Koruyucu’



Diğer seçenekler...

Haftanın yenilerinden ‘Koruyucu’ (‘Lukas-The Bouncer’), Julien Leclercq imzasını taşıyor; oyuncular Jean-Claude Van Damme, Sami Bouajila, Sveva Alviti ve Sam Louwyck. ‘El-Deccur’u Gökhan Arı yönetmiş; kadroda Fatih Kınacı, Aybars Mengi, İsmail Ülgey, Nasmina Tüten, Ulukan Ağdaş ve Dilara Demirdüzen gibi isimler var. Animasyon filmi ‘Tüylü Arkadaşlar’ (‘Feather Friends’), James Snider imzasını taşıyor. Haftanın diğer animasyonu ‘Küçük Kahraman’ıysa (‘Knight Kris-Little Hero’) Antonius yönetmiş. Yerli gerilim ‘Cin: Aşk Büyüsü’nde Soner Türker, Derya İpek, Ali Ertem ve Murat Deniz gibi isimler rol alıyor; yönetmen Battal Karslıoğlu. Vecihi Ener’in çektiği ‘Gaip’in oyuncularıysa Aziz Özuysal, Müslüm Samancı, Ayça Çeçen ve Emel Sertel.



‘Küçük Kahraman’