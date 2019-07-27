Korku ‘Ritüel’i...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi HaberleriKorku ‘Ritüel’i...
GeriHürriyet Cumartesi Korku ‘Ritüel’i...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hürriyet Cumartesi
27.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Korku ‘Ritüel’i...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Korku ‘Ritüel’i...

Problemli ilişkilerini tamir etmek için tatile çıkan Amerikalı bir çift, İsveç’te katıldıkları bir festivalde kendilerini ölümcül bir ayinin içinde bulur. ‘Ritüel’in yönetmeni, bir önceki çalışması ‘Hereditary’yle gerilim türüne yeni bir soluk getirdiği iddia edilen Ari Aster.

RİTÜEL
Yönetmen: Ari Aster
Oyuncular: Florence Pugh, Jack Reynor, William Jackson Harper, Vilhelm Blomgren, Will Poulter, Archie Madekwe,
Ellora Torchia / ABD yapımı

Korku ‘Ritüel’i...

‘Ritüel’, son derece masumane başlayan pagan bir ayinin ölümcül noktalara uzanması üzerine bir hikâye anlatıyor.

Sorunlu çiftlerin, ilişkilerini tamir bâbından birlikte seyahate çıkmaları amma velakin bu ortamda kendilerine yeni dertler (hatta çoğu ölümcüldür) edinmeleri aslında klasik bir korku-gerilim öyküsü temasıdır.

Bu kulvarın sinemadaki belki de en başarılı örneği bizde ‘Yabancı Kucak’ Türkçe çevirisiyle gösterime giren, Paul Schrader imzalı ‘The Comfort of Strangers’tır. Rupert Everett, Christopher Walken, Helen Mirren ve Natasha Richardson dörtlüsünün sürükledikleri bu 1990 tarihli yapımda, Venedik’in tarihi dokusu içinde son derece ilginç, şaşırtıcı ve kanlı bir ‘erkek güzelliği’ne övgü hikâyesi (film Ian McEwan’ın romanından uyarlamadır) izleriz.

Korku ‘Ritüel’i...


‘The Wicker Man’le benzerlik var
Haftanın yenilerinden ‘Ritüel’ (‘Midsommar’) de benzer şekilde, sorunlu ilişkilerini belki de düzeltme fırsatı bulma düşüncesiyle, İsveç’in bir köyündeki geleneksel Midsommar Festivali’ne katılmak üzere yola çıkan Amerikalı bir çiftin (Dani ve Christian) yaşadıklarına odaklanıyor.
Kuşkusuz ‘Ritüel’in ‘Yabancı Kucak’la çiftler ve başlarına gelenler dışında pek bir benzerliği yok; asıl benzerlik ya da akrabalık, filmin yönetmeni Ari Aster’in 1973 tarihli Robert Hardy klasiği ‘The Wicker Man’le.

‘Ritüel’, son derece masumane başlayan pagan bir ayinin ölümcül noktalara uzanması üzerine bir hikâye anlatıyor. 90 yılda bir gerçekleşen bu gizli tören, Amerikalı çifti içinden çıkması zor bir labirentin parçası haline getirecektir.

2018 tarihli ilk filmi ‘Hereditary’yle gerilim türüne yeni bir soluk getirdiği iddia edilen Ari Aster’ın ikinci uzun metrajlı adımı ‘Ritüel’ de dışarıda genel olarak çok beğenildi. Özetle gerilimseverler için son derece uygun bir seçenek var karşımızda...

YULI
Yönetmen: Iciar Bollain
Oyuncular: Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Keyvin Martinez, Edlison Manuel Olbera Nunez

Korku ‘Ritüel’i...

Sonu Londra’ya çıkan bir yürüyüş…
‘Gözlerimi de Al’ ve ‘Yağmuru Bile’ gibi yapıtlarıyla tanıdığımız İspanyol yönetmen Iciar Bollain (kendisi aynı zamanda eski bir oyuncu), son çalışması ‘Yuli’de Kübalı ünlü dansçı Carlos Acosta’nın hayatını anlatıyor. Film, aslında dansçı olmak konusunda pek istekli olmayan bir çocuğun nihayetinde zirveye ulaşması ve Londra Kraliyet Balesi gibi çok önemli bir kurumda sahneye çıkan ilk siyah balet olmasının öyküsü.

Kod Adı: HummIngbIrd
Yönetmen: Kim Nguyen
Oyuncular: Jesse Eisenberg, Alexander Skarsgard, Salma Hayek, Michael Mando

Korku ‘Ritüel’i...
Zenginlik hattı!
New York’lu kuzenler Vincent ve Anton Zaleski, zekâ ve bilgilerine güvenerek kısa yoldan para kazanmaya karar verirler ve fiber optik bir hat vasıtasıyla ekonomik sistemin dengelerini kendi lehlerine değiştirmek üzere yola koyulurlar. Ne var ki istifa ettikleri kurumdaki patronlarının da peşlerine düşmesiyle işler umdukları gibi gitmeyecektir. ‘Kod Adı: Hummingbird’ (‘The Hummingbird Project’), Kanada kökenli Kim Nguyen imzasını taşıyor.

KORKULUK
Yönetmen: Louisa Warren
Oyuncular: Kate Lister, Louisa Warren, Cassandra French,
Tim Freeman

Korku ‘Ritüel’i...

Bu ev çok geriyor!
Başlarından travmatik bir olay geçen iki kardeş; June ve Carl. Carl intihar eder ve June, eski evlerine dönerek geçmişte yaşananları araştırmaya karar verir. Ne var ki ev sanki canlı gibidir. Haftanın gerilim seçeneklerinden ‘Korkuluk’ (‘Curse of the Scarecrow’), ait olduğu türün klişelerinden ‘cinli-perili-hayaletli ev’ formülüne sırtını dayayan bir yapım. Yönetmen, oyuncu kadrosunda da yer alan Louisa Warren.

Korku ‘Ritüel’i...

‘Koruyucu’

Diğer seçenekler...

Haftanın yenilerinden ‘Koruyucu’ (‘Lukas-The Bouncer’), Julien Leclercq imzasını taşıyor; oyuncular Jean-Claude Van Damme, Sami Bouajila, Sveva Alviti ve Sam Louwyck. ‘El-Deccur’u Gökhan Arı yönetmiş; kadroda Fatih Kınacı, Aybars Mengi, İsmail Ülgey, Nasmina Tüten, Ulukan Ağdaş ve Dilara Demirdüzen gibi isimler var. Animasyon filmi ‘Tüylü Arkadaşlar’ (‘Feather Friends’), James Snider imzasını taşıyor. Haftanın diğer animasyonu ‘Küçük Kahraman’ıysa (‘Knight Kris-Little Hero’) Antonius yönetmiş. Yerli gerilim ‘Cin: Aşk Büyüsü’nde Soner Türker, Derya İpek, Ali Ertem ve Murat Deniz gibi isimler rol alıyor; yönetmen Battal Karslıoğlu. Vecihi Ener’in çektiği ‘Gaip’in oyuncularıysa Aziz Özuysal, Müslüm Samancı, Ayça Çeçen ve Emel Sertel.

Korku ‘Ritüel’i...

‘Küçük Kahraman’

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Yıldızı parlayanlar
'Ben daha 35 yaşına bile girmedim'
Kim der ki çocuk doğurmuş!
1 milyon TL'lik heykeli yapılacak!