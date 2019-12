Kore dolaylarından aşina hayatlar

Kore uyarlaması ‘Mucize Doktor’ çölde vaha gibi geldi ya intikam hikâyeleriyle dolup taşan yerli dizi iklimimize; işte hakkıyla uyarlansa aynı etkiyi yaratabilecek bir Kore dizisi daha var şu günlerde çok konuşulan, çok izlenen: ‘SKY Castle’.

Kore, uluslararası akademik başarıyı ölçen PISA sınavında her yıl başa güreşen ülkelerden. Bu ülkedeki eğitim sistemiyle ilgili olarak geçen cumartesi günü Nuran Çakmakçı’nın Hürriyet’te yayımlanan yazısından alıntılayalım:

“Üniversite sınavı öğrencilerin kâbusu. En iyi üç üniversiteye girmek için yarışıyorlar. Yaklaşık yarım milyon öğrencinin girdiği bu sınav süresince hayat duruyor. Sınav, öğrencilerin aynı zamanda nasıl bir gelir elde edeceklerinin de ilk adımını oluşturuyor. Sekiz saat arka arkaya yapılan bir maraton. 400’ü aşkın üniversite olmasına rağmen SKY Lig’dekilerin (Seul, Kore ve Yonsei üniversiteleri) birine girebilmek için bu yarış yapılıyor. Sadece yüzde 2’si bu okullara girebiliyor. Ancak buradan mezun olanlar da ülkenin en iyi şirketleri olarak gösterilen Hyundai, LG ve Samsung gibi markalara rahatlıkla girebiliyorlar.”

‘Ufak Tefek Cinayetler’in ‘Sarmaşık’ı gibi...

İşte dizi tamamen, bu sınavı kazanmak için öğrencilerden çok ailelerin, özellikle annelerin verdiği resmen kanlı savaş üzerine. SKY Castle (ilk kelimenin, Kore’nin en makbul üç üniversitesinin baş harfleri olduğuna dikkat) tıpkı ‘Ufak Tefek Cinayetler’in ‘Sarmaşık’ı gibi, elitlerin yaşadığı korunaklı bir site.

Kahramanlarımızsa bu sitede yaşayan dört aile ve kapanın elinde kalan bile denilemeyecek derecede ulaşılmaz bir öğretmen. Çok değerli çünkü onun hazırladığı çocuklardan üniversiteye girmeyen yok. Ama ne pahasına?

Dört ailenin erkekleri de daha önce seçkin üniversiteleri bitirmiş, şimdi ülkenin en önemli kliniklerinden birinde çeşitli pozisyonlarda doktorlar olarak büyük rekabet halinde ve bu rekabet de çok tanıdık.

Anneler çocuklarının eğitimi için başta bizzat aileleri tarafından aşağılanmak üzere her şeyi, ölümü bile göze almaktan çekinmezken genelde bu mücadeleye aileleri kadar büyük hırsla katılmayan çocuklar bambaşka bir âlem. Elbette bu ‘elit’ şahısların bazılarının geçmişinde büyük sırlar da var.

İçinde terlikle gezilen şahane döşenmiş evler, çocukların çalışma odaları, kitap kulüpleri, ‘normal’ bir ailenin gergin aileler üzerindeki etkisi, öğretmenlere verilen rüşvetler, hastanede bıçakla doktor kovalayan hasta yakınları, teknolojik ayrıntılar filan derken birer saatlik 20 bölüm su gibi akıp gidiyor.

İnanılmaz reyting artışı

Tabii ergen intiharlarının çok yüksek olduğu Kore’de bu eğitim sisteminin kıyasıya eleştirilmediği düşünülmesin; gözlerin dolduğu yerler çok.

Kasım 2018’de yayına başlayan ilk bölümün reytingi 1.7’yken, her hafta artan izleyici sayısıyla sona doğru 23.8 reytingi görmüş bu dizi, önce 16 bölüm olarak planlanmış ancak büyük ilgi üzerine dört bölüm daha eklenmiş. Kore’de ‘yılın en başarılı dizisi’ kabul ediliyor. Geçen ay, bütün oyuncuların bir araya geldiği bir ‘dizinin ilk bölümünün birinci yıldönümü’ kutlaması bile yapıldı.

‘Sarmaşık’ rekabetinden sağ salim çıkmayı başaran kadınların çocuklarını en iyi okula sokma mücadelesini izler miyiz belli olmaz ama daha önceki gece çocuğunu sınava hazırlamak için işi bırakmış bir baba hikâyesi dinlemişken, Netflix’te yayımlanan ‘SKY Castle’ın Türkiye’de de gördüğü ilginin boşuna olmadığını söylemek mümkün.

