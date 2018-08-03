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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Cumartesi
hgence@hurriyet.com.tr - Fotoğraflar: Emre YUNUSOĞLU
03.08.2018 - 14:19, Son Güncelleme:

Kocama terlik getirmekten asla gocunmam

Hakan GENCE
Hakan GENCE
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Hakan GENCE
Hakan GENCE
Kocama terlik getirmekten asla gocunmam

Altı yıldır birçok dizide yer aldı ama Alişan’la yaptığı evlilikle magazin gündemine oturdu. Şimdi Kanal D’de başlayacak ‘Çok Tatlı’ isimli programla ekrana geliyor. Buse Varol’la doğacak bebeğinden haklarındaki eleştirilere kadar her şeyi konuştuk.

Alişan’la üç ay içinde tanışıp evlenme kararı aldınız... Hızlı değil mi?

- O çok garip bir his, sanki 20 yıldır tanışıyormuşuz, hep berabermişiz gibi... Alişan nişanlandığında magazinde tesadüfen görüp “Aa Alişan bile evleniyor, ben evde kaldım, biraz daha bekleseydi ben evlenirdim onunla” demiştim; günün sonunda evliyiz.

 Önceden beğenir miydiniz?

- Hiç ilgi alanımda olmadı. Tanıyana kadar... ‘Dostlar Mahallesi’ dizisinin çekiminden bir hafta önce oyuncu-yönetmen buluşmasında tanıştık. Beni çok beğenmiş ve Çağla’ya (Şıkel) “Bu kız benim sevgilim olacak” demiş. Sonra dizinin fotoğraf çekimi için Muhsin Bey’in (Akgün) stüdyosunda sohbet ettik, kaynaştık. Evlenme teklifini nişandan beş gün önce yaptı. Sette senaryo gereği evleniyordum, dönem işi olduğu için cariyelerin bana yüzük getirme sahnesini çekiyorduk. Alişan bir hafta önceden her şeyi ayarlamış. Yüzüğü cariyeler yerine o getirdi.

 O dönem paylaşımlarınıza pozitif yorum kadar hakaret de geldi. Sizce bir yerde çift olarak yanlış mı yaptınız?

- Bir şeyin en iyisini de yapsanız taşlayan birileri mutlaka oluyor. O yüzden kulaklarımı bütün kötü yorumlara kapattım. İyi dileklerde bulunan kişi sayısı daha fazla.

 Hamilesiniz. Alişan’ın ailesinde 25 yıldır erkek çocuk olmuyormuş. Bebeğin cinsiyeti belli mi?

- İkimiz için de en önemlisi sağlık tabii ki. Erkek çocuk geliyor, ismi bile hazır.

Kocama terlik getirmekten asla gocunmam

Eşimin siyasi görüşü yaşam tarzımızı etkilemiyor

Eşiniz Alişan’ın, “Benim karım fettan bir kadını oynayamaz”, “Karımın çalışmasını istemem” gibi açıklamaları oldu. Onu tanımadan bunları okuduğunuzda ne hissederdiniz?

- İlk buluştuğumuzda her şeyi konuştuk. O, “Bir erkek olarak karımın ille de çalışmasını istemem ama kendini mutlu hissediyorsa tabii ki çalışabilir” dedi. Bu beni çok rahatlattı çünkü belli ki bugüne kadar hiç söylemediği şeyleri söylemiş gibi yansıtmışlar. Zaten bugüne kadar kabul ettiğim roller belli, bu saatten sonra da çizgimin dışına asla çıkmam.

 “Elbette eşim terliğimi ayağıma getirecek” de demişti. Sizden böyle istekleri oluyor mu?

- Onu espri olarak söylemiş, başına bela almış. Mesela o harika kahve yapıyor ve bana yapıp getirmekten hiç gocunmuyor. Ben de kocama bir terlik getirmekten asla gocunmam, seve seve yaparım. Alişan tanıdığım en hassas, en naif adam.

 Ertuğrul Özkök, Bodrum tatilindeki bikinili pozunuzdan yola çıkarak “Muhafazakâr çocukların Bodrum tatilleri hoşuma gitti” diye yazdı. Eşinizin duruşu size ne kadar yansıyor?

- Eşimin görüşüne de duruşuna da saygım sonsuz. Onun siyasi görüşü veya tutumu yaşam tarzımızı etkilemiyor.

Kocama terlik getirmekten asla gocunmam

 İlk buluştuğumuzda her şeyi konuştuk. O, “Karımın ille de çalışmasını istemem ama kendini mutlu hissediyorsa tabii ki çalışabilir” dedi. Bu beni çok rahatlattı.

Oyunlar pedagoglar eşliğinde hazırlanıyor

Önce güzellik yarışmasına katıldınız, ilk 20’ye girdiniz. Sonra oyunculuk geldi. Ama aslında sizi pek tanımıyoruz. Kimsiniz?

- Aslen İzmirliyim. 28 yaşındayım. Üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı okudum. İki sene öğretmenlik yaptım. Sonra oyunculuğa yönelip eğitimler aldım. Annem ev hanımı, babam emekli. Dokuz sene önce ayrıldılar ama hâlâ arkadaşlar.

 ‘Çok Tatlı’, bugün Kanal D’de başlıyor. Çocukların başrolde olduğu programda neler var?

- Formatı benzer programlardan daha farklı. Aslında çocukların aileleri yarışıyor. Hem aileler çocuklarını ne kadar tanıyor onu göreceğiz hem de eşlerin tatlı atışmalarına şahit olacağız. Çocukların oynadığı oyunların hepsi pedagoglar eşliğinde hazırlanıyor. Oynatan kişi de tezini çocuk gelişimi üzerine yapmış uzman psikolog Aslı Karasaç. Çocuklar 4.5-5.5 yaş aralığında. Ben çocukları çok seviyorum, hayalimde hep anaokulu açmak vardı. Hamileliğimde böyle bir projede olmak en büyük staj.

Kocama terlik getirmekten asla gocunmam
Mayıs ayında evlenen Buse Varol-Alişan çifti bir erkek bebek bekliyor.

Buse Varol’un sunduğu ‘Çok Tatlı’ bugün saat 20.00’de Kanal D’de.

 

 

 

Hakan GENCE
Hakan GENCE
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