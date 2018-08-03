Kocama terlik getirmekten asla gocunmam

Alişan’la üç ay içinde tanışıp evlenme kararı aldınız... Hızlı değil mi?

- O çok garip bir his, sanki 20 yıldır tanışıyormuşuz, hep berabermişiz gibi... Alişan nişanlandığında magazinde tesadüfen görüp “Aa Alişan bile evleniyor, ben evde kaldım, biraz daha bekleseydi ben evlenirdim onunla” demiştim; günün sonunda evliyiz.

Önceden beğenir miydiniz?

- Hiç ilgi alanımda olmadı. Tanıyana kadar... ‘Dostlar Mahallesi’ dizisinin çekiminden bir hafta önce oyuncu-yönetmen buluşmasında tanıştık. Beni çok beğenmiş ve Çağla’ya (Şıkel) “Bu kız benim sevgilim olacak” demiş. Sonra dizinin fotoğraf çekimi için Muhsin Bey’in (Akgün) stüdyosunda sohbet ettik, kaynaştık. Evlenme teklifini nişandan beş gün önce yaptı. Sette senaryo gereği evleniyordum, dönem işi olduğu için cariyelerin bana yüzük getirme sahnesini çekiyorduk. Alişan bir hafta önceden her şeyi ayarlamış. Yüzüğü cariyeler yerine o getirdi.

O dönem paylaşımlarınıza pozitif yorum kadar hakaret de geldi. Sizce bir yerde çift olarak yanlış mı yaptınız?

- Bir şeyin en iyisini de yapsanız taşlayan birileri mutlaka oluyor. O yüzden kulaklarımı bütün kötü yorumlara kapattım. İyi dileklerde bulunan kişi sayısı daha fazla.

Hamilesiniz. Alişan’ın ailesinde 25 yıldır erkek çocuk olmuyormuş. Bebeğin cinsiyeti belli mi?

- İkimiz için de en önemlisi sağlık tabii ki. Erkek çocuk geliyor, ismi bile hazır.

Eşimin siyasi görüşü yaşam tarzımızı etkilemiyor

Eşiniz Alişan’ın, “Benim karım fettan bir kadını oynayamaz”, “Karımın çalışmasını istemem” gibi açıklamaları oldu. Onu tanımadan bunları okuduğunuzda ne hissederdiniz?

- İlk buluştuğumuzda her şeyi konuştuk. O, “Bir erkek olarak karımın ille de çalışmasını istemem ama kendini mutlu hissediyorsa tabii ki çalışabilir” dedi. Bu beni çok rahatlattı çünkü belli ki bugüne kadar hiç söylemediği şeyleri söylemiş gibi yansıtmışlar. Zaten bugüne kadar kabul ettiğim roller belli, bu saatten sonra da çizgimin dışına asla çıkmam.

“Elbette eşim terliğimi ayağıma getirecek” de demişti. Sizden böyle istekleri oluyor mu?

- Onu espri olarak söylemiş, başına bela almış. Mesela o harika kahve yapıyor ve bana yapıp getirmekten hiç gocunmuyor. Ben de kocama bir terlik getirmekten asla gocunmam, seve seve yaparım. Alişan tanıdığım en hassas, en naif adam.

Ertuğrul Özkök, Bodrum tatilindeki bikinili pozunuzdan yola çıkarak “Muhafazakâr çocukların Bodrum tatilleri hoşuma gitti” diye yazdı. Eşinizin duruşu size ne kadar yansıyor?

- Eşimin görüşüne de duruşuna da saygım sonsuz. Onun siyasi görüşü veya tutumu yaşam tarzımızı etkilemiyor.

İlk buluştuğumuzda her şeyi konuştuk. O, “Karımın ille de çalışmasını istemem ama kendini mutlu hissediyorsa tabii ki çalışabilir” dedi. Bu beni çok rahatlattı.

Oyunlar pedagoglar eşliğinde hazırlanıyor

Önce güzellik yarışmasına katıldınız, ilk 20’ye girdiniz. Sonra oyunculuk geldi. Ama aslında sizi pek tanımıyoruz. Kimsiniz?

- Aslen İzmirliyim. 28 yaşındayım. Üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı okudum. İki sene öğretmenlik yaptım. Sonra oyunculuğa yönelip eğitimler aldım. Annem ev hanımı, babam emekli. Dokuz sene önce ayrıldılar ama hâlâ arkadaşlar.

‘Çok Tatlı’, bugün Kanal D’de başlıyor. Çocukların başrolde olduğu programda neler var?

- Formatı benzer programlardan daha farklı. Aslında çocukların aileleri yarışıyor. Hem aileler çocuklarını ne kadar tanıyor onu göreceğiz hem de eşlerin tatlı atışmalarına şahit olacağız. Çocukların oynadığı oyunların hepsi pedagoglar eşliğinde hazırlanıyor. Oynatan kişi de tezini çocuk gelişimi üzerine yapmış uzman psikolog Aslı Karasaç. Çocuklar 4.5-5.5 yaş aralığında. Ben çocukları çok seviyorum, hayalimde hep anaokulu açmak vardı. Hamileliğimde böyle bir projede olmak en büyük staj.

Mayıs ayında evlenen Buse Varol-Alişan çifti bir erkek bebek bekliyor.

Buse Varol’un sunduğu ‘Çok Tatlı’ bugün saat 20.00’de Kanal D’de.