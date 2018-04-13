Klasik görünümlü modern polisiye: ‘The Alienist’

Netflix’in ‘Ruh Avcısı’ olarak çevirdiği ‘The Alienist’, 1896’da geçen, klasik görünümlü modern bir polisiye. Bir doktor, bir gazeteci, suçluları saptamak için yepyeni yöntemler kullanmaya meraklı iki genç dedektif, kötü polisler, kötü zenginler, onları koruyan yerel politikacılar, idealist bir polis müdürü... Hatta kimsenin ciddiye almadığı, ha bire tacize uğrayan ama olayın çözülmesinin önemli unsurlarından biri, New York Polis Teşkilatı’nın ilk kadın üyesi bile var.

Her bölümün başında belirtildiği gibi 19’uncu yüzyılda ruh hastalıklarından musdarip insanlara, özlerinden uzaklaştıkları için ‘alien’ deniyormuş. Onlarla ilgilenen hekimler de ‘alienist’ oluyor. Diziye adını veren ‘The Alienist’ / ‘Ruh Avcısı’, Daniel Brühl’ün canlandırdığı Laszlo Kreizler. Kurbanlarını seks işçisi genç oğlanlar arasından seçen katili yakalamaktan öte anlamak, düşünce yapısını çözmek, bir sonraki cinayetine engel olmak hırsıyla alev alev Kreizler. Olay yerini ve cesetleri resimleyen New York Times ressamı (evet fotoğrafçılar daha yok), cinayet mahallinde bırakılan parmak izlerini saptamayı ilk kez akıl eden genç dedektifler, ilk kadın dedektif unvanını elde etmekte kararlı polis bürosu sekreterinden oluşan küçük bir ekip kuruyor kendisine. Olayın soruşturulmasından hoşnut olmayanlara ve katile karşı zekâdan beslenen bir savaş açılıyor. İkinci kitap yayımlandı, diğeri yolda...

‘The Alienist’, Caleb Carr’ın 1994’te yayımlanan ve daha piyasaya çıkmadan film hakları satın alınan kitabı. Birçok yapımcının elinden geçmiş, ancak ayrıntılarla bezeli kitabın hakkı verilemeyeceği için film haline dönüştürme girişimleri hep sonuçsuz kalmış. Birkaç yıl önce hakları satın alan Paramount şirketi televizyon bölümünü kurunca, ilk ele alınan büyük proje de ‘The Alienist’ olmuş. Senaryoyu ilk uyarlayan ama işe başlama tarihi değişince projeden ayrılmak zorunda kalan isim de ‘True Detective’ yaratıcısı Cary Fukunaga.

10 bölümlük dizi, Budapeşte’de kurulan sette çekilmiş. New York’un en tekinsiz mahalleleri ve en nezih semtleri ayrıntıları çok önemseyerek yeniden kurulmuş. Polis teşkilatının idealist ve dürüst müdürü Theodore Roosevelt (Başkan Roosevelt de gerçekten polis teşkilatında görev almış), kentin ileri gelenlerinden J. P. Morgan, ekrana yansıyan isimlerden. Caleb Carr, Laszlo Kreizler’ın serüvenlerini devam ettiriyor. İkinci kitabı yayımlandı, diğeri yolda. Dizinin de devamı gelir diye düşünebiliriz (Netflix, perşembeden itibaren).

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Bu pazar dördüncü bölümü yayımlanacak olan ‘Tehlikeli Karım’, şu an ekrandaki en modern iş. Ters köşe dolu, oyunculuklar iyi, eğlenceli, dinamik... İlk bölüm sonrası “E peki nasıl devam edecek bu? Film gibiydi” dedik ama bal gibi devam etti, üstelik de ilk bölüm özeti yerine bambaşka bir açıdan izlediklerimizi özetleyen özgün bir kısa film yayımlayarak. Gonca Vuslateri, Seçkin Özdemir, Mustafa Üstündağ, Bige Önal ve gerçekten bütün kadro çok iyi. Eksik kalmamanızı öneririm.

Beş program

Yeni dizi: Splitting Up Together (beIN Series Comedy, salı, 23.30)

Yeni dizi: Deep State (Foxcrime, çarşamba, 20.30)

Belgesel dizi: Tesla-Bir Cinayetin Perde Arkası (Dmax, pazar, 21.55)

Müzik: Müzik Bahane, canlı yayın (TRT Müzik, pazar, 16.00)

Film: Django Unchained-Yayını sona ermek üzere (BluTv)