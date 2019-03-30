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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
30.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kızılay dört yılda 10 kat büyüdü, şimdi 2 milyon gönüllü arıyor

Serkan OCAK
Serkan OCAK
serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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Serkan OCAK
Serkan OCAK
serkan.ocak@hurriyet.com.tr
Kızılay dört yılda 10 kat büyüdü, şimdi 2 milyon gönüllü arıyor

150’nci yılını kutlayan Kızılay, bugün 16 milyon insana yardım ediyor. Son dönemde bu kadar büyümesinin sebeplerinden biri de üç yıl önce kurumun başkanı olan Dr. Kerem Kınık. Kızılay Başkanı’yla toplumsal güçlendirme programını konuştuk.

Kuruluşu 1868’e dayanan Kızılay, sadece Türkiye’de değil 13 ülkede aktif bir şekilde çalışıyor, insanlara yardım ediyor. Yardıma muhtaç insanların sayısı arttıkça Kızılay’a yapılan bağışlar da artıyor. Örneğin 2015’te 1.9 milyon kan bağışı varken bugün sayısı 2.7 milyonu ulaştı.

Kızılay’ın son dönemde bu kadar büyümesinin sebeplerinden biri de üç yıl önce kurumun başkanı olan Dr. Kerem Kınık. Bir ilki gerçekleştirerek 191 ülkenin üyesi olduğu Uluslararası Kızılay Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Avrupa Başkanı ve Dünya Başkan Yardımcısı oldu.

Uzmanlığı afet tıbbı olan Kınık’ın verdiği bilgilere göre, yıllar geçtikçe büyüyen Kızılay’ın şu anda 20 bin eğitilmiş, sahada iş yapabilen gönüllüsü var. Amaçsa bu sayıyı 2 milyona çıkarmak: “Üç yıl içinde bunu hedefliyoruz. Şu anda eğitmenler yetiştiriyoruz. Gönüllü ilişkiler direktörlüğünü daha yeni kurduk. Herkesin farklı alanlarda katkı vereceği (sağlıkçı, eğitmen, arama kurtarmacı gibi) bir gönüllülük portalı kuracağız. Gönüllülüğü bir kurum haline getirmeye çalışacağız.”

Kızılay dört yılda 10 kat büyüdü, şimdi 2 milyon gönüllü arıyor

Toplumsal güçlendirme programı

Bu konuda bir mevzuat için de çalıştıklarını belirten Kınık, şunları söylüyor: “Batı’da özel sektörde ya da kamuda çalışan biri gidip üç ay ‘Afrika’da veya Hakkâri’de şu kurumda çalışacağım’ diyebiliyor. Şu anda bunun lobisini yapıyoruz. Bir birlik kuruyoruz. Türkiye’deki insani yardım kuruluşları birliği. İnsani yardım ve afet alanında çalışan insanları bir araya getirdik. Sivil bir yapı bu. Bu yapı bir sektör oldu. Çalışan insan sayısı, bütçesi, ihtiyaçlarını görebilecek. Kanuni düzenlemeler olabilir; ortak faaliyetler olabilir. Bu alanın biraz derinleşmesi lazım Türkiye’de.”

Kızılay’ın son dönemde yaptığı çalışmalardan biri de ülkede yoksulluğu ortadan kaldırmak için geliştirilen ‘ekonomik güçlendirme programı’. Kınık bunun formülünü şöyle açıklıyor: “İki konu var. Biri, toplum tabanlı afet yönetimi. Diğeri, ekonomik ve toplumsal güçlendirme... Birincisinde uluslararası paydaşlarımız var. İslam Kalkınma Bankası, İslami Dayanışma Fonu gibi... Mikro finans modelinde, insanları sosyal girişimci yapmak istiyoruz. İnsanlara meslek kazandıracağız, onlara girişimcilik öğreteceğiz. Kendi işlerini kurmaları için finans bulacağız. Sonra kurdukları işlerde ürettikleri ürünün piyasada pazarlanması için destek vereceğiz. Buradan elde edilen kârları tekrar değerlendireceğiz.”

Kınık’ın verdiği bilgilere göre, toplumsal güçlendirmeyle ilgili şu anda pilot uygulama olarak Şırnak, Hakkâri ve Cizre’de çalışmalar devam ediyor. Cizreli kadınlar evde ürettikleri el işleri için mikro kredi alıyor. Kızılay aracılığıyla da yaptıkları ürünleri satıyorlar. Kızılay tarım konusunda da destekler sağlıyor. Örneğin, Mardin’de lavanta ekimine başlandı. Kızılay bu tür faaliyetlerini Türkiye’deki 15 toplum merkezi aracılığıyla sürdürüyor.

Kızılay’ın en önemli konularından biri de mülteciler. Kınık, Türkiye’de şu anda 70 farklı ülkeden 4 milyon 200 bin mülteci olduğunu anlatıyor. Bunlarınsa 3.5 milyonu Suriyeli. 2 milyon mülteci Kızılay kartından faydalanıyor. 400 bin öğrenciye okula gitmek için burs veriliyor. 700 bin mülteci çocuk Türkiye’de okula gidiyor. Kınık’a göre, Suriye’deki savaşın bitmesinden sonra farklı bir Suriye-Türkiye ilişkisi olacak. Çünkü şimdiden 3.5 milyon Suriyeli Arap, Türkçe konuşuyor.

Kınık, mültecilere yapılan yardımlarla ilgili de şu önemli bilgiyi veriyor: “Türkiye’deki mültecilere yönelik yaptığımız çalışmaların neredeyse tamamı Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, bir de benim başkanı olduğum Kızılhaç Federasyonu tarafından karşılıyor.”

Kızılay dört yılda 10 kat büyüdü, şimdi 2 milyon gönüllü arıyor


13 ülkede faal
Kızılay, Bosna Hersek, Bulgaristan, Sudan, Güney Sudan, Filistin, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Suriye, Irak, Yemen, Libya’da faaliyet gösteriyor. Yakında buna Etiyopya da eklenecek. Kızılay’ın Türkiye’nin tüm illerinde temsilcilikleri bulunuyor. Eğer gönüllü olmak isterseniz bu temsilciliklere başvurabilirsiniz.

Osmanlı’dan kalan 300 kilo altın
Kızılay’a kurulduğu dönem Sultan Abdülaziz, destek amacıyla kişisel malvarlığından ve devletin ihtiyat akçesinden 300 kilogram altın veriyor. Bu 300 kilogram altın bugün halen Merkez Bankası’nda bulunuyor. Kızılay’ın bugün ulaştığı bütçeyse 7 milyar TL.
Kızılay dört yılda 10 kat büyüdü, şimdi 2 milyon gönüllü arıyor

Serkan OCAK
Serkan OCAK
serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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