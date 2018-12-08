Kıvanç Tatlıtuğ yeni dizisinde nasıl çağ atladı?

Kıvanç Tatlıtuğ dizinin ilk dakikalarında Sarıyer formasını parçalayıp çıkaran amigo Kadir gibi Kuzey Tekinoğlu’nun üstüne yapışmış kimliğini dağıttı. Hâlâ bir alışkanlık halinde “polis olmuş Kuzey” gibi yakıştırmalar olsa da ‘Çarpışma’nın Kadir’i asla Kuzey değil. Üstelik Tatlıtuğ bunu o kadar incelikli nüanslarla yapıyor ki, birbirlerine benzeme ihtimali çok yüksek iki karakteri böyle ayırabilmesi ciddiye alınmalı. Yoksa bıçkın, fevri, acılı, iyi kalbi başına bela Kuzey’i azıcık yaşlandırıp Kadir yaratmak kolay.

Öyle görünüyor ki, Tatlıtuğ da kendi koyduğu sınırları aşmak, yıldız personasına biraz faça atmak istiyor. Kadir’le bunu yapması için elinde harika bir malzeme var. Bir kere tatlı, sevgi dolu bir aile babası olmasına rağmen ilk bakışta bile hafif kafayı sıyırdığı anlaşılıyor. İşinde gücünde, hakkaniyetli, hatta bazen yufka yürekli bir polis olmasına rağmen ilk 10 dakika içinde hiç düşünmeden adam öldürüyor, hatta “Yine mi canlı bırakmadın” diye amirinden azar işitiyor.

Artık bir numaralı özelliği aşırı

yakışıklı oluşu değil

Kadir’in kafadaki eksik tahtaları canlı bomba eyleminde kaybettiği kızı ve karısının ardından iyice kopuyor. Çok sarsıcı patlama sahnesinden itibaren Kıvanç Tatlıtuğ’un kişisel tarihinde yeni bir dönemin kapısını açışını izliyoruz. Ekranda herkesin salya sümük ağlamasına çok antrenmanlı olan biz bile en ağdalı dram klişelerinden kopup kalbimiz paramparça upuzun ağlama sekansları izleyebiliyoruz.

En önemlisi de Kıvanç Tatlıtuğ’un bir numaralı özelliği artık ‘Uuu aşırı yakışıklı’ değil. O Türkiye’nin Brad Pitt’i evet. Ama Brad Pitt’in ‘12 Monkeys’de, ‘Snatch’de (‘Kapışma’), ‘Inglorious Basterds’ (‘Soysuzlar Çetesi’) ve daha onlarca filmde kendini ‘çirkinleştirme’, dönüştürme cesaretini ve motivasyonunu göstermesi dış görünüşünden önemli. O Sarıyer sahnelerine istese baklavalar, Men’s Health kapağı kaslarla çıkabilirdi. Oysa gerçekliği seçmesi, bedenini, yüzünü sadece ‘Çarpışma’ için değil, pek çok durumda (‘Organize İşler 2’, ‘Cesur ve Güzel’, ‘Kelebeğin Rüyası’) karakterle birlikte yontması onu diğer büyük yıldızlardan ayırıyor.

‘Çarpışma’nın ilk bakışta zor bir olay örgüsü, uzun konsantrasyon gerektiren bir hikâyesi var. Bu akışı en ilgi çekici yapan, Tatlıtuğ’un güçlü performansının yanında Alperen Duymaz’ın parlayışı. Duymaz, gençlik dizisi fenomeni etiketini ‘Çukur’la hızlıca üzerinden attıktan sonra ‘Çarpışma’nın en merak uyandıran karakteri Kerem olarak karşımızda.

Elçin Sangu’nun ve Onur Saylak’ın fedakâr anne ve psikopat kötü olarak hikâyelerine ikna olmak için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Ama bu haliyle bu dizi sezonda kendine karizmatik bir yer edinmiş görünüyor.