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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Cumartesi
08.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Kıvanç Tatlıtuğ yeni dizisinde nasıl çağ atladı?

Ceren Şehirlioğlu
Ceren Şehirlioğlu
csehirlioglu@gmail.com
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Ceren Şehirlioğlu
Ceren Şehirlioğlu
csehirlioglu@gmail.com
Kıvanç Tatlıtuğ yeni dizisinde nasıl çağ atladı?

Show TV’de başlayan ‘Çarpışma’ Kıvanç Tatlıtuğ için önemli bir milat. Nihayet ‘Kuzey Güney’in aşılmaz baskısını üzerinden atıyor, kendine yeni bir yol açıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ dizinin ilk dakikalarında Sarıyer formasını parçalayıp çıkaran amigo Kadir gibi Kuzey Tekinoğlu’nun üstüne yapışmış kimliğini dağıttı. Hâlâ bir alışkanlık halinde “polis olmuş Kuzey” gibi yakıştırmalar olsa da ‘Çarpışma’nın Kadir’i asla Kuzey değil. Üstelik Tatlıtuğ bunu o kadar incelikli nüanslarla yapıyor ki, birbirlerine benzeme ihtimali çok yüksek iki karakteri böyle ayırabilmesi ciddiye alınmalı. Yoksa bıçkın, fevri, acılı, iyi kalbi başına bela Kuzey’i azıcık yaşlandırıp Kadir yaratmak kolay.
Öyle görünüyor ki, Tatlıtuğ da kendi koyduğu sınırları aşmak, yıldız personasına biraz faça atmak istiyor. Kadir’le bunu yapması için elinde harika bir malzeme var. Bir kere tatlı, sevgi dolu bir aile babası olmasına rağmen ilk bakışta bile hafif kafayı sıyırdığı anlaşılıyor. İşinde gücünde, hakkaniyetli, hatta bazen yufka yürekli bir polis olmasına rağmen ilk 10 dakika içinde hiç düşünmeden adam öldürüyor, hatta “Yine mi canlı bırakmadın” diye amirinden azar işitiyor.
Artık bir numaralı özelliği aşırı
yakışıklı oluşu değil
Kadir’in kafadaki eksik tahtaları canlı bomba eyleminde kaybettiği kızı ve karısının ardından iyice kopuyor. Çok sarsıcı patlama sahnesinden itibaren Kıvanç Tatlıtuğ’un kişisel tarihinde yeni bir dönemin kapısını açışını izliyoruz. Ekranda herkesin salya sümük ağlamasına çok antrenmanlı olan biz bile en ağdalı dram klişelerinden kopup kalbimiz paramparça upuzun ağlama sekansları izleyebiliyoruz.
En önemlisi de Kıvanç Tatlıtuğ’un bir numaralı özelliği artık ‘Uuu aşırı yakışıklı’ değil. O Türkiye’nin Brad Pitt’i evet. Ama Brad Pitt’in ‘12 Monkeys’de, ‘Snatch’de (‘Kapışma’), ‘Inglorious Basterds’ (‘Soysuzlar Çetesi’) ve daha onlarca filmde kendini ‘çirkinleştirme’, dönüştürme cesaretini ve motivasyonunu göstermesi dış görünüşünden önemli. O Sarıyer sahnelerine istese baklavalar, Men’s Health kapağı kaslarla çıkabilirdi. Oysa gerçekliği seçmesi, bedenini, yüzünü sadece ‘Çarpışma’ için değil, pek çok durumda (‘Organize İşler 2’, ‘Cesur ve Güzel’, ‘Kelebeğin Rüyası’) karakterle birlikte yontması onu diğer büyük yıldızlardan ayırıyor.
‘Çarpışma’nın ilk bakışta zor bir olay örgüsü, uzun konsantrasyon gerektiren bir hikâyesi var. Bu akışı en ilgi çekici yapan, Tatlıtuğ’un güçlü performansının yanında Alperen Duymaz’ın parlayışı. Duymaz, gençlik dizisi fenomeni etiketini ‘Çukur’la hızlıca üzerinden attıktan sonra ‘Çarpışma’nın en merak uyandıran karakteri Kerem olarak karşımızda.
Elçin Sangu’nun ve Onur Saylak’ın fedakâr anne ve psikopat kötü olarak hikâyelerine ikna olmak için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Ama bu haliyle bu dizi sezonda kendine karizmatik bir yer edinmiş görünüyor.

Ceren Şehirlioğlu
Ceren Şehirlioğlu
csehirlioglu@gmail.com
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