KİTAP FUARI HAKKINDA BİLMENİZ GEREKEN 15 ŞEY
37’nci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, bugün kapılarını açıyor. ‘Hayatı Edebiyatla Kuşatmak’ ana temasıyla gerçekleştirilen fuara yurtiçi ve yurtdışından 800 yayınevi katılacak, dokuz gün boyunca 300 etkinlik yapılacak. Kitapları daha uygun fiyata alabileceğiz, sevdiğimiz yazarlarla sohbet imkânı da cabası. Hürriyet Kitap Sanat Yayın Yönetmeni İhsan Yılmaz, editörü Erkan Aktuğ ve Hürriyet Cumartesi kitap editörü Burcu Aktaş’tan fuara gideceklere yardımcı olacak ipuçları ve öneriler aldık.
· Fuar alanındaki kafeteryalar ihtiyacı karşılar nitelikte. “Biraz daha rahat oturup iyi de bir yemek yiyeyim” derseniz ikinci kattaki Sardunya’yı tercih edebilirsiniz. “Paramı kitaptan başka şeye yatırmam” diyenler evden sandviç de getirebilir.
(İhsan Yılmaz)
· Almak istediğiniz kitapların sayısı çoksa, küçük boy tekerlekli bir valiz getirmenizi öneririm. Ağırlığı dakikalar sonra iki katına çıkan kitap torbalarıyla gezmek bir hayli yorucu çünkü.
(Burcu Aktaş)
· Çok programlı, ne istediğini bilen biriyseniz zaten listenizi yapmışsınızdır. Bu programda sevdiğiniz bir yazardan imza almak varsa yanınızda su ve atıştırmalık bulundurun. Malum, saatlerce kuyrukta bekleyebilirsiniz.
(İhsan Yılmaz)
· Ana girişi kullanmak yerine farklı noktalardaki girişleri kullanın.
(Burcu Aktaş)
· Fuar girişinden mutlaka yayınevlerinin salon ve stant numaralarını gösteren rehber alın. Kalabalıkta yayınevlerini bulmak zor olabiliyor.
(Burcu Aktaş)
· Zamanınız uygunsa fuarı gezmek için hafta içini tercih edin.
(İhsan Yılmaz)
· Sevdiğiniz yazarların katıldığı söyleşi ve konferansları da fuar programında bulabilirsiniz. Bence programı kişiselleştirerek inceleyin. Bu durum imza günleri için de geçerli.
(İhsan Yılmaz)
· Giriş katındakilerden ziyade üst katlardaki tuvaletleri kullanın. Daha tenha.
(Burcu Aktaş)
· Dövizdeki dalgalanma kâğıt fiyatları nedeniyle yayıncıları vurdu. Pek çok yayıncı ellerindeki stokları eritme derdinde. Dolayısıyla bu yıl fuarda her zamankinden daha yüksek indirimle kitap mümkün. “Hangi standa uğramalıyım” diye soranlara, “En yüksek indirimi yapan yayınevlerinin standı” cevabını verebilirim.
(Erkan Aktuğ)
· Salonlara ayrılmış fuarı gezmek için zamanınızı salon sayısına bölün ve koridor koridor tarayarak dolaşın. Böylece gözünüzden bir şey kaçmaz.
(İhsan Yılmaz)
· Fuara gitmişken Can, Yapı Kredi, İş Kültür, Doğan Kitap, İletişim, Ayrıntı, Sel, Metis, Kırmızı Kedi, Everest, İthaki, Hep Kitap, Kolektif, Domingo gibi iyi yayınevlerinin stantlarına uğramamak olmaz.
(Erkan Aktuğ)
· Kitap fuarı koridorları yürümek için zorlaştığında, hem nefes almak hem de sanatla hemhal olmak için Sanat Fuarı’nı ziyaret edin.
(Erkan Aktuğ)
· Onlarca etkinlik arasından seçim yapmak zor ama 11 Kasım Pazar günü saat 17.00’de Selim İleri ve Türkan Şoray’ın da katılacağı ‘Arkadaşım Selim’ söyleşisi kaçmaz.
(Erkan Aktuğ)
· 17 Kasım’da Müjde Ar, ‘Aysel Gürel: Ne Kavgası Bitti Ne de Sevdası’ başlıklı oturumda konuşacak. 13.15-14.15 arasında... Yaratıcılığı ve farklılığıyla özel bir sanatçıyı anlamak, hayata bakışı genişletmek için öneririm.
(Burcu Aktaş)
· Tarih Vakfı vb. kurumların yayınlarını her yerde bulmak mümkün değil. Onların stantlarına göz atmayı ihmal etmeyin.
(İhsan Yılmaz)
Kitap Fuarı’nın mahşeri kalabalığı her geçen yıl artıyor. Geçen yıl 750 bin kişiyle rekor kırılmıştı, bu yıl rekor yenilenebilir. Kalabalıktan kurtulmanın tek yolu fuara olabildiğince erken gitmek, başka yapacak hiçbir şey yok! Metrobüs deneyimi olan arkadaşlarınızdan ‘Metrobüste hayatta kalma tavsiyeleri’ almak çok elzem.
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