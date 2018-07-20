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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Cumartesi
sozbey@hurriyet.com.tr
20.07.2018 - 12:26, Son Güncelleme:

Kilyos hakkında bilmeniz gereken 25 yazlık şey

Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
hiperaktif@hurriyet.com.tr
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Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
hiperaktif@hurriyet.com.tr
Kilyos hakkında bilmeniz gereken 25 yazlık şey

“Tatile gidemedim/gittim de doyamadım” demeyin: Havuzsa havuz, denizse deniz, sporsa spor, eğlenceyse eğlence... En güzel yanı da şu: Taksim’e 33 kilometre, Maslak’a 25 dakika. Şehrin neresinden yola çıkarsanız çıkın, en geç bir-bir buçuk saatte sanki Ege’de, Akdeniz’de bir cennete gelmiş gibisiniz. Masmavi bir deniz, uçsuz bucaksız, geniş bir kumsal ve her bütçeye, her zevke hitap eden, alternatifli tesis ve beach club’lar... İster günübirlik denize, ister gecebirlik partiye/konsere gidin. Çünkü bu hafta sonu iki ayrı festival birden var!

1 - Denize alternatif havuz
SOLAR BEACH

Kilyos hakkında bilmeniz gereken 25 yazlık şey

1 kilometre plajı, 2 bin kişilik güneşlenme terası var. Spor alanı, sörf kulübü, su sporları merkezinden yararlanabiliyorsunuz, jet-ski yarışları düzenliyorlar. Mağaza, market, sağlık merkezi, ve evcil hayvan oteli türü imkânlar sunuyor. Yaz boyunca parti, festival ve defile gibi organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. İçinde Kafes adında da bir gece kulübü kuruldu. Beşitaş, Yeni Levent gibi yerlerden ücretli servis de kaldırıyorlar. Tarih, saat benzeri detayları www.solarbeach.com.tr adresinden takip edebilirsiniz. En önemli avantajı kendi havuzunun olması. Havuz girişi hafta içi 50, hafta sonu 100; plaj girişi hafta içi 40, hafta sonu 70 lira. Kumköy Mevkii; (0212) 201 19 19

2 - BİR BİLGİ...
Kilyos Halk Plajı, Sarıyer Belediyesi’ne ait. Sabah 08.00’den akşam 18.00’e kadar açık. Civarında her türlü yiyecek, içecek ve diğer alışveriş ihtiyaçlarınızı karşılayacak tesisler mevcut. Giriş ücreti 15 lira.

Kilyos hakkında bilmeniz gereken 25 yazlık şey

Hava durumu
3 - Bugün: Gündüz 28, gece 22 derece. Zaman zaman yağmur atıştırabilir.
4 - Yarın: Gündüz 29, gece 22 derece. Zaman zaman yağmur atıştırabilir.
5 - Nem: Yüzde 60 ama saatte 3 kilometre hızla esen rahatlatıcı bir rüzgâr var.
6 - Deniz: Su sıcaklığı şu sıralar 23-24 derece civarında.

7 - BİR FIRSAT...
Yakala.co’da Tırmata Beach’e iki kişilik sezonluk sınırsız giriş kartı 900 yerine 749 lira. Hesapladım: Hafta içi fiyatlarıyla bile yaz boyunca 13 kez giderseniz kâra geçiyorsunuz.  

8 - Damsız almıyorlar
TIRMATA BEACH

Kilyos hakkında bilmeniz gereken 25 yazlık şey

Yılın 12 ayı açık, 30 yıllık balıkçı ve plaj tesisi. Solar Beach’in yan komşusu. 5 bin şezlong kapasitesi var. Fakat sakın ısrar etmeyin, tek erkek bile olsanız, yanında kadın olmayan kimseyi almıyorlar. Başta jet-ski, su sporları imkânı mevcut. Girişler hafta içi 30, hafta sonu 50 lira. Kumköy Mevkii; (0212) 201 28 61

9 - Şu anda 30 bin kişi var!
SUMA BEACH

Kilyos hakkında bilmeniz gereken 25 yazlık şey

Burası Karaköy’deki entel komünü Suma Han’ın, Berlin salaşlığıyla İstanbul burnu havadalığı arasında gidip gelen plaj, kulüp ve camping’i. Adını hafta sonları sabaha kadar süren çılgın partileri ve festivalleriyle duyurdu. Zaten şu anda da Big Burn festivali ve onun için Kilyos’a gelmiş 30 bin elektronik müzik tutkununa ev sahipliği yapıyor. Yani Kilyos yolunda biraz trafikle karşılaşırsanız bilin ki sebebi bu, dev festival yarın gece sona erecek. Daha detaylı bilgileri www.bigburn.istanbul adresinden edinebilirsiniz. Sair zamanlardaysa Suma Beach’e giriş hafta içi 40, hafta sonu 60 lira. Ama gece kulüpte sabahlar ve sabah saat 08.00’den önce girip ertesi güne beach’te devam etmek isterseniz o zaman giriş 40 lira. Kumköy Mevkii; (0505) 974 19 03

10 - Hayko Cepkin, Ceza ve Pamela
MİLYON BEACH

Kilyos hakkında bilmeniz gereken 25 yazlık şey

Babylon Music Club Çeşme’de olduğu gibi Kilyos’ta da sahilden çekildi. Şimdi orası Milyon Beach. Yaz-kış açık olacak 350 kişilik restoranında kahvaltı ve balık mönüsü var. Sevimli dostlarımız için ‘özgür köpekler alanı’ ve Babyloncular’dan kalma devasa bir konser alanı mevcut. Yani ola ki canınız denize gitmişken Türkçe pop ve rock dinlemek ister bugün Hayko Cepkin, Ceza ve Pamela’nın sahne alacağı Milyon Beach Fest de emrinize amade. Giriş 60 lira. Demirciköy Mahallesi; (0212) 204 03 68

Yazın diğer festivalleri

11 - 27 Temmuz / Gezgin Fest / Kilyos Big Beach

12 - 28 Temmuz / Electronica Festival /               Solar Beach

13 - 28 Temmuz / Milyon Beach Fest - II / Milyon Beach

14 - 4 Ağustos / Dynamic Festival / Kafes Club

15 - 11 Ağustos Milyon Beach Fest - III / Milyon Beach

16 - Gece kalmaya mı karar verdiniz?
BİR ALTERNATİF: KALE OTEL
Denize sıfır değil ama havuzu var ve temiz pak bir otel. Bu hafta sonu için gecelik konaklama, iki kişi için kahvaltı dahil 230 lira.

17 -  BİR BİLGİ...
Boğaziçi Üniversitesi’nin mezunlar derneğinin de Kilyos’ta bir plajı var: Burç Beach. Dışarıdan misafir kabul etmiyorlar ama dernek üyesi ya da mezun birini referans gösterebilirseniz hafta içi 40, hafta sonu 70 lira.  

18 -  Aralarında en hesaplısı
BAYKUŞ BEACH

Kilyos hakkında bilmeniz gereken 25 yazlık şey

Mimar Sinan Üniversitesi’nin tesisi. Çadır kurma yeri, pansiyon, restoran ve küçük bir mağazası var. Görece temiz pak ama diğer pahalı beach’lerdeki hizmeti burada beklemeyin tabii. Girişler hafta içi 30, hafta sonu 50 lira. Öğrenci indirimiyle 20 ve 30 liraya düşüyor. İki kişilik çadır yeri 25, iki kişilik pansiyon hafta içi 100, hafta sonu 125 lira. Gümüşdere Mevkii, (0539) 871 76 46

KİLYOS’A TOPLU ULAŞIM
19 - Sarıyer merkezden (nikâh dairesi) minibüs ve İETT otobüsleri var. Sarıyer’e varmak içinse: 25T ve 40 (Taksim’den), 25B (Beşiktaş’tan), 25E (Kabataş’tan), 59RS (Rumelihisaüstü’nden).
20 - Metroyla gitmek isteyenler içinse: 151 no’lu otobüs (Hacıosman Metro-Sarıyer-Kilyos-Demirciköy).
ÖZEL ARAÇLA ULAŞIM
21 - İki alternatif mevcut. Birincisi: Sarıyer üzerinden.
22 - İkincisiyse Maslak istikametinde Bahçeköy geçişini kullanarak.
23 - Maslak yolu çok güzel bir ormanın içinden geçtiği için çok daha keyifli.

24 - BİR FIRSAT...
www.firsat.me adresinden online alışveriş yapanlar Bamboo Beach’e hafta içi 20 yerine 12.5, hafta sonu 30 yerine 22.5 liraya girebiliyor. Bu ücretlere şezlong ve şemsiye dahil.

Kilyos hakkında bilmeniz gereken 25 yazlık şey

25 - Aile tipi sahil restoranı
UZUNYA
Kendi koyu ve plajı olan bir sahil restoranı. Çoğunlukla çocuklu aileler gidiyor; dolayısıyla müzik, akşamüstü happy hour partisi falan beklemeyin. Yemekler ortalama, deniz de rüzgârın durumuna göre fena değil ile vasat arasında değişiyor. İki kişi ortalama 130 lira civarında hesap ödeniyor. Demirciköy; (0212) 204 07 33

 

 

Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
hiperaktif@hurriyet.com.tr
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