Kilyos hakkında bilmeniz gereken 25 yazlık şey

1 - Denize alternatif havuz

SOLAR BEACH



1 kilometre plajı, 2 bin kişilik güneşlenme terası var. Spor alanı, sörf kulübü, su sporları merkezinden yararlanabiliyorsunuz, jet-ski yarışları düzenliyorlar. Mağaza, market, sağlık merkezi, ve evcil hayvan oteli türü imkânlar sunuyor. Yaz boyunca parti, festival ve defile gibi organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. İçinde Kafes adında da bir gece kulübü kuruldu. Beşitaş, Yeni Levent gibi yerlerden ücretli servis de kaldırıyorlar. Tarih, saat benzeri detayları www.solarbeach.com.tr adresinden takip edebilirsiniz. En önemli avantajı kendi havuzunun olması. Havuz girişi hafta içi 50, hafta sonu 100; plaj girişi hafta içi 40, hafta sonu 70 lira. Kumköy Mevkii; (0212) 201 19 19

2 - BİR BİLGİ...

Kilyos Halk Plajı, Sarıyer Belediyesi’ne ait. Sabah 08.00’den akşam 18.00’e kadar açık. Civarında her türlü yiyecek, içecek ve diğer alışveriş ihtiyaçlarınızı karşılayacak tesisler mevcut. Giriş ücreti 15 lira.

Hava durumu

3 - Bugün: Gündüz 28, gece 22 derece. Zaman zaman yağmur atıştırabilir.

4 - Yarın: Gündüz 29, gece 22 derece. Zaman zaman yağmur atıştırabilir.

5 - Nem: Yüzde 60 ama saatte 3 kilometre hızla esen rahatlatıcı bir rüzgâr var.

6 - Deniz: Su sıcaklığı şu sıralar 23-24 derece civarında.

7 - BİR FIRSAT...

Yakala.co’da Tırmata Beach’e iki kişilik sezonluk sınırsız giriş kartı 900 yerine 749 lira. Hesapladım: Hafta içi fiyatlarıyla bile yaz boyunca 13 kez giderseniz kâra geçiyorsunuz.

8 - Damsız almıyorlar

TIRMATA BEACH



Yılın 12 ayı açık, 30 yıllık balıkçı ve plaj tesisi. Solar Beach’in yan komşusu. 5 bin şezlong kapasitesi var. Fakat sakın ısrar etmeyin, tek erkek bile olsanız, yanında kadın olmayan kimseyi almıyorlar. Başta jet-ski, su sporları imkânı mevcut. Girişler hafta içi 30, hafta sonu 50 lira. Kumköy Mevkii; (0212) 201 28 61

9 - Şu anda 30 bin kişi var!

SUMA BEACH



Burası Karaköy’deki entel komünü Suma Han’ın, Berlin salaşlığıyla İstanbul burnu havadalığı arasında gidip gelen plaj, kulüp ve camping’i. Adını hafta sonları sabaha kadar süren çılgın partileri ve festivalleriyle duyurdu. Zaten şu anda da Big Burn festivali ve onun için Kilyos’a gelmiş 30 bin elektronik müzik tutkununa ev sahipliği yapıyor. Yani Kilyos yolunda biraz trafikle karşılaşırsanız bilin ki sebebi bu, dev festival yarın gece sona erecek. Daha detaylı bilgileri www.bigburn.istanbul adresinden edinebilirsiniz. Sair zamanlardaysa Suma Beach’e giriş hafta içi 40, hafta sonu 60 lira. Ama gece kulüpte sabahlar ve sabah saat 08.00’den önce girip ertesi güne beach’te devam etmek isterseniz o zaman giriş 40 lira. Kumköy Mevkii; (0505) 974 19 03

10 - Hayko Cepkin, Ceza ve Pamela

MİLYON BEACH



Babylon Music Club Çeşme’de olduğu gibi Kilyos’ta da sahilden çekildi. Şimdi orası Milyon Beach. Yaz-kış açık olacak 350 kişilik restoranında kahvaltı ve balık mönüsü var. Sevimli dostlarımız için ‘özgür köpekler alanı’ ve Babyloncular’dan kalma devasa bir konser alanı mevcut. Yani ola ki canınız denize gitmişken Türkçe pop ve rock dinlemek ister bugün Hayko Cepkin, Ceza ve Pamela’nın sahne alacağı Milyon Beach Fest de emrinize amade. Giriş 60 lira. Demirciköy Mahallesi; (0212) 204 03 68

Yazın diğer festivalleri

11 - 27 Temmuz / Gezgin Fest / Kilyos Big Beach

12 - 28 Temmuz / Electronica Festival / Solar Beach

13 - 28 Temmuz / Milyon Beach Fest - II / Milyon Beach

14 - 4 Ağustos / Dynamic Festival / Kafes Club

15 - 11 Ağustos Milyon Beach Fest - III / Milyon Beach

16 - Gece kalmaya mı karar verdiniz?

BİR ALTERNATİF: KALE OTEL

Denize sıfır değil ama havuzu var ve temiz pak bir otel. Bu hafta sonu için gecelik konaklama, iki kişi için kahvaltı dahil 230 lira.

17 - BİR BİLGİ...

Boğaziçi Üniversitesi’nin mezunlar derneğinin de Kilyos’ta bir plajı var: Burç Beach. Dışarıdan misafir kabul etmiyorlar ama dernek üyesi ya da mezun birini referans gösterebilirseniz hafta içi 40, hafta sonu 70 lira.

18 - Aralarında en hesaplısı

BAYKUŞ BEACH



Mimar Sinan Üniversitesi’nin tesisi. Çadır kurma yeri, pansiyon, restoran ve küçük bir mağazası var. Görece temiz pak ama diğer pahalı beach’lerdeki hizmeti burada beklemeyin tabii. Girişler hafta içi 30, hafta sonu 50 lira. Öğrenci indirimiyle 20 ve 30 liraya düşüyor. İki kişilik çadır yeri 25, iki kişilik pansiyon hafta içi 100, hafta sonu 125 lira. Gümüşdere Mevkii, (0539) 871 76 46

KİLYOS’A TOPLU ULAŞIM

19 - Sarıyer merkezden (nikâh dairesi) minibüs ve İETT otobüsleri var. Sarıyer’e varmak içinse: 25T ve 40 (Taksim’den), 25B (Beşiktaş’tan), 25E (Kabataş’tan), 59RS (Rumelihisaüstü’nden).

20 - Metroyla gitmek isteyenler içinse: 151 no’lu otobüs (Hacıosman Metro-Sarıyer-Kilyos-Demirciköy).

ÖZEL ARAÇLA ULAŞIM

21 - İki alternatif mevcut. Birincisi: Sarıyer üzerinden.

22 - İkincisiyse Maslak istikametinde Bahçeköy geçişini kullanarak.

23 - Maslak yolu çok güzel bir ormanın içinden geçtiği için çok daha keyifli.

24 - BİR FIRSAT...

www.firsat.me adresinden online alışveriş yapanlar Bamboo Beach’e hafta içi 20 yerine 12.5, hafta sonu 30 yerine 22.5 liraya girebiliyor. Bu ücretlere şezlong ve şemsiye dahil.



25 - Aile tipi sahil restoranı

UZUNYA

Kendi koyu ve plajı olan bir sahil restoranı. Çoğunlukla çocuklu aileler gidiyor; dolayısıyla müzik, akşamüstü happy hour partisi falan beklemeyin. Yemekler ortalama, deniz de rüzgârın durumuna göre fena değil ile vasat arasında değişiyor. İki kişi ortalama 130 lira civarında hesap ödeniyor. Demirciköy; (0212) 204 07 33