Kendi sirkimden kaçtım

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi HaberleriKendi sirkimden kaçtım
GeriHürriyet Cumartesi Kendi sirkimden kaçtım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hürriyet Cumartesi
Fotoğraf:M.K.PERKER
20.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kendi sirkimden kaçtım

İpek İzci
İpek İzci
iizci@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İpek İzci
İpek İzci
iizci@hurriyet.com.tr
Kendi sirkimden kaçtım

Şair Sinem Sal, beş yıl sonra yeni şiirleriyle huzurlarınızda. 10 gün içinde dördüncü baskısını yapan ‘Geçtiğimiz Altı Ayda Çok Şey Oldu’ adlı şiir kitabını yazarından dinledik...

Kitabınız 10 günde dördüncü baskıyı yaptı, hem de “Şiir okuru yok” deniyorken...
- Şiir okuru var. Ama basım aşamasında çekinceler de bir o kadar var. Şiir yazdığımda, öykü yazmamı beklediler. Öykü yazdığımda “Çok iyi roman yazarsın” dediler. Burada çaktırmamaya çalıştıkları bir küçümseme var. Bir gün taksideydim. Sözleri Nâzım Hikmet’e ait bir parça çalıyordu. Taksici dedi ki “Abla sahilden gitsek olur mu, yol uzayacak ama parasını almam.” Bence şiir, buna değiyor.
Kitabınız, ‘Geçtiğimiz Altı Ayda Çok Şey Oldu’ başlıklı upuzun bir şiirle başlıyor. Onu konuşmadan önce, bir tek ‘Böyle Başladı’ şiirinde, tamamladığınız saati yazmışsınız. Sabah 07.31... Bu şiiri diğerlerinden ayıran ne?
- Antidepresanları ikiye kırıp içtiğim gecelerin sabahında antidepresanları kırıp atmaya karar verdim. Çünkü geçmesini dilediğim acıdan daha büyük bir şeyle karşılaştım. Bu şiir aslında, zehir gibi bir tadın üstüne koca bir bardak su içtiğin an. Aysel Gürel’in bir şarkısı benim kalbimi çok kırardı eskiden: “Şöyle yürekli bir sevdam olmadı.” O sabah 07.31’de, oldu.
Kitabı yazarken esas meseleniz neydi?
- Kendi sirkimden kaçtım. Kötü aşka düştüğümüzde başımıza gelen tam da bu bence. Bir süre tüm o şatafatın tantana olduğunu anlayamıyorsun. Acıyla kurduğun bağı alkışla kurduğunla aynı. Koşup, kafanı sirk çadırına çarpana kadar özgür olduğunu düşünüyorsun. Ben de fena tosladım. Yetmedi, delip geçtim. Gerçekten ayrıldığında, cidden nefes almaya ve hakikaten yaşamaya başlıyorsun. Geçtiğimiz altı ayda olan bu.
Biz kadın yazarların
hayatları ‘rağmen’le geçiyor
‘Geçtiğimiz Altı Ayda Çok Şey Oldu’ başlıklı şiirinizi de size bu duygu mu yazdırdı?
- O şiiri bana günlük gazete yazdırdı. Nasıl olduysa önce magazin sayfalarını açmışsın. Altı fosforlu kalemle çizilmiş bazı kelimeler var: aldatıldı, ayrıldı, öğle arasında kitapla yakalandı! Sonra üçüncü sayfaları açıyorsun: Köprüden atlamak isteyen kadın... İş yerinde canı müthiş sıkılan kadın... Nihayetinde ters okumayla ilk sayfaya geliyorsun. Manşet: Geçer. Bunu göğüslediğinde, madalya gibi bir aşk iliştiriliyor göğsüne. Gündemin değişiyor. “Manşetleri görür gibiyim” diyorsun. Öteki gün haklı çıkıyorsun.
Sizin gibi yazar ve çizer kadınlarla birlikte, ‘Rağmen’ adlı kolektif bir kitap çıkardınız, ilk sayının gelirini de Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na bağışladınız. İkinci sayı ne zaman çıkıyor?
- Ağustos’ta çıkacak. Biz kadın yazarların hayatları ‘rağmen’le geçiyor. Aileme rağmen istediğim hikâyeyi yazabilecek miyim? Eteğime rağmen şu parktan geçebilecek miyim? Çok çalışmama rağmen bu adamla aynı maaşı neden alamıyorum? Çocuğuma rağmen, şu öyküyü bu sabaha yetiştirebilecek miyim? İyi halde olmama rağmen hayattan bir indirim kapabilecek miyim? Rağmen, 65 kadın yazar ve çizerle yola çıktı. Birbirimize el veriyor, yanımızda yer açıyor, toplantılarda kahkahalar atıyor, hepsinden önemlisi birlikte üretiyoruz. Her sayıdaki telifimizi de tüm yazar ve çizerler olarak kadınlarla ilgili çalışmalar yapan bir derneğe bağışlıyoruz. Çünkü hepimiz aynı dümendeyiz.
Yakın zamanda şair küçük İskender’i kaybettik. “Çok insan sevdi onu ve kendi gözleriyle kelimelerinin bizdeki yerini gördü. Kalbinin kuvvetiyle yaşadı” dediniz veda ederken. Sizdeki küçük İskender’i bize anlatır mısınız?
- 17 yaşımdaydım küçük İskender’le tanıştığımda. Çağdaş birçok şairi ve beni sahnesine çıkardı. Hepimize evini açtı. Ev mahremdir. Ama onun mahreminde gözünü kapatmak zorunda kalacağınız hiçbir şey yoktu. Sapasağlam bir hayat mücadelesi, çok fazla şiir vardı.
Nasıl bir evde büyüdünüz, hayalinizde ne vardı?
- Aklıma ilk gelen mevlitler oluyor. Kadınlar bir araya gelir, dualar ederdi. Dua seansı bitince de fıkralar anlatmaya başlarlardı. Tuzlanmış kavurmalı pilavla tulumba tatlısı aynı tabakta. Şiirlerimde de ilgisiz görünen şeyler yan yana. Geçiş yok. Bol kadınlı bir evde büyüdüm. Yüksek duygular, yüksek duyguların getirdiği sorumluluk ve mücadele bizden soruluyordu. Haklı bir nam salmıştık bu konuda. Her şeye rağmen hep bir devam filmi çekebilme yeteneğimi o kadınlardan aldım.
Televizyon kanallarında çalışıp dergilerde editörlük de yaptınız, şu an bir okulda İngilizce öğretmenisiniz. Türkiye’de hayat, sadece oturup şiir yazmaya izin vermiyor mu?
- Yazarak geçinmenin peşine her düştüğümde, yazdıklarımla arama mesafe girdi. Sürekli, film şeridine ürün yerleştiriyormuşsun gibi bir his. En iyi sabahları yazıyorum. Ama sabahları erkenden uyanıp başka işler yapmak zorundayım. Bir odada internet alışverişi sohbetlerini, müstakbel koca adayı muhabbetlerini dinlemek zorundayım. Neye mi yarıyor? Hayatın içindesin. Ödeme yapmayan kurumdan çıktıktan sonra eve gelen ilk hacze dair öykü yazıyorsun. Bu koşullarda yazmak, burnundan kıl aldırmayan bir avunma şekli.

Kendi sirkimden kaçtım


İpek İzci
İpek İzci
iizci@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Ünlü tiyatrocu Tuncer Cücenoğlu'na veda
Tatil zamanı!
Oyuncu Ali Erkazan’a hakaret cezası
Otel gibi