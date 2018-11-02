Kartlar Kevin’sız dağıtılıyor

Bir Netflix orijinal yapımı olan ‘House of Cards’ın altıncı ve final sezonunu yıllar önce yapılan anlaşmalar gereği biz yine önce beIN Connect’te izleyeceğiz. Final sezonunda taze başkan Robin Wright’ın yönetimi devralmasıyla Beyaz Saray’da yeni dengeler oluşacak. İlk beş sezonda kocasıyla entrika dolu bir evliliği ve ülke yönetimini bir arada götüren Claire bu yeni koltuğu ne kadar taşıyabilecek merak konusu. Kevin Spacey kendisine yöneltilen cinsel taciz suçlamalarının ardından, bildiğiniz gibi diziden atıldı. Ama Michael Kelly’den Jayne Atkinson’a, Patricia Clarkson’dan Campbell Scott’a eski kadro yine yerli yerinde. Final sezonunda Diane Lane ve Greg Kinnear gibi iki önemli yıldızı da Amerikan siyasetine yön veren güçlü bir hanedana mensup iki kardeşi oynarken izleyeceğiz.

Claire yaklaşmakta olan seçimler için kendini hem iş dünyasına hem Beyaz Saray çevrelerine hem de Amerikan halkına kanıtlamak istemektedir. Ancak Frank’in isminin gölgesi sürekli Claire’in iktidarı üzerindedir. Ayrıca baş etmesi gereken önemli sorunlardan biri de Frank’in öteden beri arasını iyi tuttuğu Amerika’nın en zengin hanedanlarından Shepherd ailesiyle yaşadığı çatışmadır. Kocasının iktidarı boyunca onu sık sık yeren Claire şimdi aynı koltukta iktidarın getirdiği nimetler ve gerginlikleri aynı anda tatmaktadır.

‘House of Cards’ın final sezonu 3 Kasım Cumartesi günü ABD’den 24 saat sonra tüm bölümleriyle ilk önce ve sadece beIN Connect’te izlenebilecek. Ayrıca final sezonu tekrarı 5 Kasım’dan itibaren pazartesiden perşembeye 21.00’de beIN Series Drama’da ekrana gelecek.



Beş program



Yeni dizi: ‘İkizler Memo-Can’. Bir Emir Berke Zincidi yetmez, iki tane olsun diyenler için küçük yıldız ikizleri canlandırıyor. Dizinin ilk bölümü

çok izlendi. (Kanal D, cumartesi, 20.00)

Magazin: ‘Müge ve Gülşen’le İkinci Sayfa’ her zamanki formunda ve dozunda devam ediyor. (Kanal D, hafta içi her gün, 09.30)

Aktüalite: ‘Nergis Zamanı’nda Nergis Kumbasar sağlıktan çocuk bakımına, doğru alışverişten yemek tarifine kadar her konuda konuklarıyla birlikte öneriler, trendler paylaşıyor. (Star, hafta içi her gün, 12.45)

Yarışma: ‘3’te 3 Tarih’. Sunucu, Engin Altan Düzyatan. Yarışmacı danışmanı, Prof. Dr. Tufan Gündüz. 15 adet dört seçenekli sorusu olan, tarih temalı tek yarışma. (TRT1, perşembe, 20.00)

Yeni sezon: 85 ülkede izlenen ‘Diriliş: Ertuğrul’ yeni sezona en geç dönüş yapan dizi. Osman karakterini canlandıracak olan Burak Özçivit’i de kadrosuna katmış olarak geliyor. (TRT1, çarşamba, 20.00)