Kartlar Kevin’sız dağıtılıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi HaberleriKartlar Kevin’sız dağıtılıyor
GeriHürriyet Cumartesi Kartlar Kevin’sız dağıtılıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hürriyet Cumartesi
Elçin Yahşi öneriyor \ elcinyahsi@ekranella.com
02.11.2018 - 10:27, Son Güncelleme:

Kartlar Kevin’sız dağıtılıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kartlar Kevin’sız dağıtılıyor

‘Kartlar yeniden dağıtılıyor, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ klişeleri geçen haftaki bölümde gerçekleşti. Ekranların yine aşk-entrika-para ekseninde gezinen ama ağlamayan, ağlatmayan dizisi ‘Yasak Elma’yı merakla izlemeye devam edebilir, izlemiyorsanız bu hafta gönül rahatlığıyla başlayabilirsiniz.

Bir Netflix orijinal yapımı olan ‘House of Cards’ın altıncı ve final sezonunu yıllar önce yapılan anlaşmalar gereği biz yine önce beIN Connect’te izleyeceğiz. Final sezonunda taze başkan Robin Wright’ın yönetimi devralmasıyla Beyaz Saray’da yeni dengeler oluşacak. İlk beş sezonda kocasıyla entrika dolu bir evliliği ve ülke yönetimini bir arada götüren Claire bu yeni koltuğu ne kadar taşıyabilecek merak konusu. Kevin Spacey kendisine yöneltilen cinsel taciz suçlamalarının ardından, bildiğiniz gibi diziden atıldı. Ama Michael Kelly’den Jayne Atkinson’a, Patricia Clarkson’dan Campbell Scott’a eski kadro yine yerli yerinde. Final sezonunda Diane Lane ve Greg Kinnear gibi iki önemli yıldızı da Amerikan siyasetine yön veren güçlü bir hanedana mensup iki kardeşi oynarken izleyeceğiz.

Claire yaklaşmakta olan seçimler için kendini hem iş dünyasına hem Beyaz Saray çevrelerine hem de Amerikan halkına kanıtlamak istemektedir. Ancak Frank’in isminin gölgesi sürekli Claire’in iktidarı üzerindedir. Ayrıca baş etmesi gereken önemli sorunlardan biri de Frank’in öteden beri arasını iyi tuttuğu Amerika’nın en zengin hanedanlarından Shepherd ailesiyle yaşadığı çatışmadır. Kocasının iktidarı boyunca onu sık sık yeren Claire şimdi aynı koltukta iktidarın getirdiği nimetler ve gerginlikleri aynı anda tatmaktadır.

‘House of Cards’ın final sezonu 3 Kasım Cumartesi günü ABD’den 24 saat sonra tüm bölümleriyle ilk önce ve sadece beIN Connect’te izlenebilecek. Ayrıca final sezonu tekrarı 5 Kasım’dan itibaren pazartesiden perşembeye 21.00’de beIN Series Drama’da ekrana gelecek.

Kartlar Kevin’sız dağıtılıyor

Beş program

Yeni dizi: ‘İkizler Memo-Can’. Bir Emir Berke Zincidi yetmez, iki tane olsun diyenler için küçük yıldız ikizleri canlandırıyor. Dizinin ilk bölümü
çok izlendi. (Kanal D, cumartesi, 20.00)

Magazin:Müge ve Gülşen’le İkinci Sayfa’ her zamanki formunda ve dozunda devam ediyor. (Kanal D, hafta içi her gün, 09.30)

Aktüalite: ‘Nergis Zamanı’nda Nergis Kumbasar sağlıktan çocuk bakımına, doğru alışverişten yemek tarifine kadar her konuda konuklarıyla birlikte öneriler, trendler paylaşıyor. (Star, hafta içi her gün, 12.45)

Yarışma: ‘3’te 3 Tarih’. Sunucu, Engin Altan Düzyatan. Yarışmacı danışmanı, Prof. Dr. Tufan Gündüz. 15 adet dört seçenekli sorusu olan, tarih temalı tek yarışma. (TRT1, perşembe, 20.00)

Yeni sezon: 85 ülkede izlenen ‘Diriliş: Ertuğrul’ yeni sezona en geç dönüş yapan dizi. Osman karakterini canlandıracak olan Burak Özçivit’i de kadrosuna katmış olarak geliyor. (TRT1, çarşamba, 20.00)

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Sıla bunu neden yaptı?'

Buse Narcı eliyle yüzünü kapattı ama... Dikkat çeken detay!

Tatlıses'e soyadını vermişti... Acı haber geldi

Yaşadığı şiddeti canlı yayında anlattı: Gülerek parmağımı kırdı