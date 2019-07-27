Kanalıma hoş geldiniz!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
Elçin Yahşi öneriyor / elcinyahsi@ekranella.com
27.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

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Yayındaki çok sayıda televizyon kanalı ve abone olunmuş/olunacak birçok platform arasında galiba en çok başvurulanı ve en yararlısı hâlâ YouTube. Düzenli olarak hoş bulduğum kanallardan sık güncellenen bazılarını size de önermek isterim...

Daire (106 bin abone)

Sloganları, ‘Gerçek insanların gerçek evleri’. Genellikle yalnız yaşayan gençlerin ya da yeni evli genç çiftlerin mütevazı bütçelerle, özenle döşedikleri ilk evlerini geziyoruz. Dekoratif çözümlerin yanı sıra anlatıcılardan yansıyan içten gururun da izleyicide son derece pozitif bir etkisi var.

Murat Soner (219 bin abone)

Eski radyocu Murat Soner kanalında güncel dizi ve film yorumları yapıyor. Aynı şeyi yapan bunca YouTube kanalı varken neden o? Çünkü kısacık; derdini üç-beş dakikada anlatıyor, esprilerine her zaman katılmak mümkün olmasa da tespitleri nokta atışı.

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Şemsa Denizsel (38 bin abone)

İstanbul’da çok uzun yıllar boyunca bizzat yönettiği mekânlarına yolunuz düştüyse, Şemsa Denizsel’in Ayvalık’taki dev mutfağını ve bu mutfaktaki envaiçeşit malzemenin her bir ayrıntısından yararlandığı tariflerini, yorumlarını, önerilerini zevkle izliyorsunuzdur. Yok, mekânlarına yolunuz hiç düşmediyse, izlemelisiniz zaten.

TRT 2 (25 bin abone)

‘Türkiye’nin kültür sanat markası’ olarak tanımlamışlar kendilerini. Bunca televizyon kanalı içinde bir vaha olduğu söylenebilir TRT 2’nin; birçok programı da düzenli olarak kanala yükleniyor. Mehmet Açar ve Alin Taşçıyan’ın sunduğu ‘Film Önü’ ve ‘Film Arkası’ bölümlerini, yemek programı ‘Sarayın Lezzetleri’ni, Fuat Güner’in ‘Aramızda Müzik Var’ını ve ilk kez ekrana yansıyan çok eskilere ait görüntüleriyle ‘Tarihin Ruhu’nu kaçırmamaya çalışıyorum.

Post 42 (907 bin abone)

Bu kanal için ‘anlatılmaz yaşanır’dan başka bir şey söylemek benim için gerçekten zor. Popüler kültürün her öğesi, çocukluklarını 90’larda yaşamış zehir gibi zeki gençlerin espri anlayışından nasibini alıyor diyeyim. Ünlü isimleri konuk alan, iki takımın karşılaştığı ve gülenin kaybettiği, saçma sorulara daha saçma yanıtlar verilen ‘Soğuk Savaş’ yarışması özellikle önerilir.

Cüneyt Özdemir (697 bin abone)

Gazeteciliğe hiç ara vermeden devam eden Cüneyt Özdemir, bu kez kendi kanalında gündemi yakından izleyip yorumluyor, bazen konuk ağırlıyor, röportaj yapıyor. Siyasi gündemin de sosyal medyanın da magazinin de satırbaşlarını atlamıyor. Sık sık da mesleki geçmişinden hiç duymadığımız anıları dile getiriyor.



‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’ tam altı yıl aradan sonra dördüncü sezonuyla BluTv’de. Ercan Mehmet Erdem’in yazdığı dizinin yönetmeni Serdar Akar. Başrolünde Erdal Beşikçioğlu, oyuncu kadrosunda da Nejat İşler, Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Ahu Türkpençe ve Nazlı Kar gibi isimler var. Unutanlar veya hiç izlemeyenler için önceki üç sezonun özeti olan ‘S04E00’ da platformda. Her perşembe yeni bölüm gelecek.

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Beş program

Futbol: Belçika liginden Anderlecht-Oostende maçı. (S Sport Plus, pazar, 15.00)

Sağlık: ‘Sağlıklı Pazarlar’. Canan Arslan ve Op. Dr. Genco Çetinkanat’ın sunduğu programda güncel sağlık konuları var.  (Kanal D, pazar, 08.30)

Film: ‘Bad Times at the El Royale’. Bir otelde bir araya gelen yedi yabancının öyküsü, geçen yılın en iyilerindendi. (Movie-Smart Premium, pazar, 22.00)

Belgesel: ‘Yırtıcılar Diyarı’. Afrika’nın, insan tehdidi altındaki vahşi topraklarının sakinleri…  (National Geographic Wild, pazartesi, 20.00)

Yemek: ‘Justine ile Şehirden Uzakta’. Şef Justine Schofield, Avustralya’nın derinliklerinde lezzetli bir maceraya atılıyor. (24Kitchen, pazartesi, 11.00)

HAFTANIN PROGRAMI

The Great Hack  (Netflix)

Psikolojik ve politik manipülasyon yoluyla dünya genelindeki seçimlere müdahale eden Cambridge Analytica şirketi mercek altında.

 

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