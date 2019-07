Kanalıma hoş geldiniz!

Daire (106 bin abone)

Sloganları, ‘Gerçek insanların gerçek evleri’. Genellikle yalnız yaşayan gençlerin ya da yeni evli genç çiftlerin mütevazı bütçelerle, özenle döşedikleri ilk evlerini geziyoruz. Dekoratif çözümlerin yanı sıra anlatıcılardan yansıyan içten gururun da izleyicide son derece pozitif bir etkisi var.

Murat Soner (219 bin abone)

Eski radyocu Murat Soner kanalında güncel dizi ve film yorumları yapıyor. Aynı şeyi yapan bunca YouTube kanalı varken neden o? Çünkü kısacık; derdini üç-beş dakikada anlatıyor, esprilerine her zaman katılmak mümkün olmasa da tespitleri nokta atışı.





Şemsa Denizsel (38 bin abone)

İstanbul’da çok uzun yıllar boyunca bizzat yönettiği mekânlarına yolunuz düştüyse, Şemsa Denizsel’in Ayvalık’taki dev mutfağını ve bu mutfaktaki envaiçeşit malzemenin her bir ayrıntısından yararlandığı tariflerini, yorumlarını, önerilerini zevkle izliyorsunuzdur. Yok, mekânlarına yolunuz hiç düşmediyse, izlemelisiniz zaten.

TRT 2 (25 bin abone)

‘Türkiye’nin kültür sanat markası’ olarak tanımlamışlar kendilerini. Bunca televizyon kanalı içinde bir vaha olduğu söylenebilir TRT 2’nin; birçok programı da düzenli olarak kanala yükleniyor. Mehmet Açar ve Alin Taşçıyan’ın sunduğu ‘Film Önü’ ve ‘Film Arkası’ bölümlerini, yemek programı ‘Sarayın Lezzetleri’ni, Fuat Güner’in ‘Aramızda Müzik Var’ını ve ilk kez ekrana yansıyan çok eskilere ait görüntüleriyle ‘Tarihin Ruhu’nu kaçırmamaya çalışıyorum.

Post 42 (907 bin abone)

Bu kanal için ‘anlatılmaz yaşanır’dan başka bir şey söylemek benim için gerçekten zor. Popüler kültürün her öğesi, çocukluklarını 90’larda yaşamış zehir gibi zeki gençlerin espri anlayışından nasibini alıyor diyeyim. Ünlü isimleri konuk alan, iki takımın karşılaştığı ve gülenin kaybettiği, saçma sorulara daha saçma yanıtlar verilen ‘Soğuk Savaş’ yarışması özellikle önerilir.

Cüneyt Özdemir (697 bin abone)

Gazeteciliğe hiç ara vermeden devam eden Cüneyt Özdemir, bu kez kendi kanalında gündemi yakından izleyip yorumluyor, bazen konuk ağırlıyor, röportaj yapıyor. Siyasi gündemin de sosyal medyanın da magazinin de satırbaşlarını atlamıyor. Sık sık da mesleki geçmişinden hiç duymadığımız anıları dile getiriyor.

‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’ tam altı yıl aradan sonra dördüncü sezonuyla BluTv’de. Ercan Mehmet Erdem’in yazdığı dizinin yönetmeni Serdar Akar. Başrolünde Erdal Beşikçioğlu, oyuncu kadrosunda da Nejat İşler, Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Ahu Türkpençe ve Nazlı Kar gibi isimler var. Unutanlar veya hiç izlemeyenler için önceki üç sezonun özeti olan ‘S04E00’ da platformda. Her perşembe yeni bölüm gelecek.



Beş program

Futbol: Belçika liginden Anderlecht-Oostende maçı. (S Sport Plus, pazar, 15.00)



Sağlık: ‘Sağlıklı Pazarlar’. Canan Arslan ve Op. Dr. Genco Çetinkanat’ın sunduğu programda güncel sağlık konuları var. (Kanal D, pazar, 08.30)



Film: ‘Bad Times at the El Royale’. Bir otelde bir araya gelen yedi yabancının öyküsü, geçen yılın en iyilerindendi. (Movie-Smart Premium, pazar, 22.00)



Belgesel: ‘Yırtıcılar Diyarı’. Afrika’nın, insan tehdidi altındaki vahşi topraklarının sakinleri… (National Geographic Wild, pazartesi, 20.00)



Yemek: ‘Justine ile Şehirden Uzakta’. Şef Justine Schofield, Avustralya’nın derinliklerinde lezzetli bir maceraya atılıyor. (24Kitchen, pazartesi, 11.00)



HAFTANIN PROGRAMI



The Great Hack (Netflix)

Psikolojik ve politik manipülasyon yoluyla dünya genelindeki seçimlere müdahale eden Cambridge Analytica şirketi mercek altında.