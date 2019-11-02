Kalem meraklıları PenFest’e!
Prestijli kalem üreticileri, koleksiyonerler ve sanatçıları bir araya getiren PenFest bu yıl da Çırağan Sarayı’nda düzenleniyor.
Bugün ve yarın gerçekleşecek festivalde değeri binlerce doları bulan sınırlı sayıda veya kişiye özel tasarım kalemler ilk kez İstanbul’da tanıtılacak. Organizasyona Parker markasının kurucusu George S. Parker’ın üçüncü kuşaktan torunu Geoffrey Parker da katılacak. Markanın ‘Daima daha iyi bir kalem yapılabilir’ felsefesiyle 1888’de kurularak 130 yılı geride bırakma hikâyesini paylaşacak olan Parker, İngiltere’de iki kez ‘Kraliyet Arması’yla ödüllendirilen kalemlerin tasarımı ve üretimi hakkında merak edilenleri de anlatacak.
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