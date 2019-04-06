Kadınlar içlerindeki gücün farkına varsın istiyorum
Popüler tatil beldelerinden birinde, kabuğundan çıkmadan yaşayan bir genç kadın, yıllarca beklediği çocuğuna yine kendi elleriyle zarar vermek zorunda kalan bir baba... Tülay Güngör ilk romanı ‘Benim Güzel Hikâyem’de, okuyucuyu Yalıkavak’tan New York’a, Miami’ye ve Çukurova’ya savuran bir öyküye ortak ediyor.
Uluslararası ilişkiler ve Avrupa Birliği uzmanısınız ama ilk kitabınız bir roman. Sizi roman yazmaya iten ne oldu?
- Kurgu yazmak, beni bütün kimliklerimden bağımsız kılan bir özgürlük meşalesi gibi. Bazen hikâyenin içinden geçiyor, bazen hikâyeye yabancılaşıyor ve yaşananların gözlemcisi oluyorsunuz. Uluslararası ilişkiler üzerine çalışmak, bana çok değerli bir altyapı sağladı. Çünkü farklı kültürlerle tanışmak bir yazar için paha biçilmez bir hazine. Roman yazmanın bir meslek grubunun tekelinde olduğunu düşünmüyorum. Aldığınız eğitim, yaptığınız iş yazma serüveninizi destekleyip zenginleştirebilir. Hikâyeyi anlatmak için bir olaylar zincirinden fazlasına ihtiyacınız var. Yazdıklarınıza derinlik katmak istiyorsanız hayatın içine dalın.
Kitapta aile içi istismar konusu öne çıkıyor. Neden bu konuya eğildiniz?
- Sıklıkla okuduğum aile içi şiddet ve istismar raporları bilinçaltına etki etmiş olabilir. Bir sabah uyandım, kendimi bu romanı yazarken buldum. Bir müddet duygu, düşünce ve olaylar birikiyor. Günlerce yürürken, yemek yerken, konuşurken, uyurken aklıma yazdığım hikâye, kâğıda dökülmeye başlıyor. Yazmak bir ihtiyaca dönüşüyor. Bu ihtiyacı duyduğum sürede pek kendimde olmuyorum.
Küçük zaafların yol açtığı
büyük felaketler
Karakterlerinizden Aslı, annesi tarafından istemediği bir hayatı yaşamaya zorlanıyor. Siz bu kitapla kadınların sesi mi olmak istediniz?
- Aslı’nın küçük zaaflarının, onun için ne büyük felaketlere yol açabileceğini okuyoruz. Modern bir aileden gelen, eğitimli ve makul bir çizgi çizen Aslı’dan okur olarak beklentimiz, içindeki ahmaklığa varan iyimserlikten kurtulması. Ancak o, Özgür’e duyduğu hayranlığın da etkisiyle felaketine giden yolda, akıl tutulması içinde ilerliyor. Onu silkeleyecek, aklını başına getirecek olayı yaşadığında bu akıl tutulmasından kurtuluyor. Tabii burada, iki çocuk sahibi olması ve onları geleneksel çekirdek aile yapısı içinde büyütme kaygısı da var. Bu kitapta tam olarak aklımdan geçenleri yazmak istedim. Kadınların veya başka bir grubun sesi olmak gibi bir kaygım yoktu. Kadınlar içlerindeki gücün farkına varsın, bu farkındalığa ulaşmak için başlarına bir felaketin gelmesini beklemesin istiyorum.
Tülay Güngör
Benim Güzel Hikâyem
A7 Kitap
304 sayfa
26.50 TL
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