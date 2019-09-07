Kadın gibi kadınım ben!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi HaberleriKadın gibi kadınım ben!
GeriHürriyet Cumartesi Kadın gibi kadınım ben!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hürriyet Cumartesi
07.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kadın gibi kadınım ben!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kadın gibi kadınım ben!

‘Ustası’ Lord Yehudi Menuhin’in “En ideal keman sanatçısı” olarak tanımladığı Sarah Chang’le konuştuk. ABD’nin Kore kökenli sanat elçisi, sıkı bir Rihanna ve Lady Gaga hayranı çıktı!

Bir müzisyen olarak dönüm noktanızı ne olarak görüyorsunuz?

- Kemana dört yaşında başladım ama aslında annem üç yaşındayken beni piyano başına oturtmuştu çoktan. Ben o yaşımda “Hayır, ben keman istiyorum” dedim ve ilk konserimi beş yaşımda verdim.

 Kemanla çaldığınız ilk parçayı hatırlıyor musunuz?

- Hiç hatırlamaz mıyım; ‘Twinkle Twinkle Little Star!’

 Çok önemli orkestralarla birlikte çaldınız. Aralarında New York Filarmoni ve Londra Senfoni Orkestraları da var. Bu nasıl bir duygu?

- Dünya klasmanında en üst düzeye gelmiş; çok yetenekli ve çalışkan müzisyenlere ‘meslektaşlarım’ ya da ‘iş arkadaşlarım’ diyebilmek büyük bir onur oldu bana her zaman.

 Büyük bir keman ustası, ‘Lord’ unvanlı Yehudi Menuhin sizin için ‘Tanıdığım en harika ve en ideal keman sanatçısı’ demişti. Bunun sırrı nedir?

- Lord Menuhin’in o zaman büyük bir teveccüh göstermiş olduğunu düşünüyorum. Bence halen bir öğrenciyim ve öğrenecek çok şey olduğunu gayet iyi biliyorum.

İnternet  hem hediye hem de en büyük zaafiyet

 Kore kökenli Amerikalı bir sanatçı olarak ülkeleri dışındaki Asyalı müzisyenler hakkında ne düşünüyorsunuz?

- Amerika’ya çok küçük yaşta Kore’nin kültürel mirasıyla geldim. Ailemse hem anadilimi  hem de geleneklerimizi öğrenmem konusunda hassas davrandı. Tüm Asya kökenli müzisyenlerye de inanılmaz derecede gurur duyuyorum.

 Müzik alanında yetenekli çocukların ailelerine ne tavsiye edersiniz?

- Öncelikle doğru öğretmeni bulsunlar. O öğretmen fazla aceleci davranmayan ancak öğrencisini hep cesaretlendiren; adil ve ilgili davranan biri olmalı. Böylelikle genç bir yeteneğin hayatı boyunca müziğe karşı duyacağı minneti güvence altına alacaklardır ki en önemlisi de bu.

 Bugüne kadar aldığınız en iyi tavsiye nedir?

- Zamanını hayattan keyif almak için harca!

 Çok genç yaşta şöhret sahibi olmanın psikolojik yönden ne gibi etkileri oldu?

- Her zaman ayaklarımı yere sağlam basmamı sağlayan bir aileye sahip olduğum için şükrettim. Gerçek arkadaşlarımsa şöhretimi hiç umursamadan sevdiler beni. Böylece sahnede değilken normal bir hayat sürmeyi başardım.

 Bugünün dünyasında müziğe karşı en büyük tehdit nedir size göre?

- Kişisel olarak ve klasik müzik açısından internetin aynı anda hem en büyük hediye hem de en büyük zaafiyet olduğunu düşünüyorum.

 Peki sizin seviyenizde bir müzisyenin de hayranı olduğu sanatçılar oluyor mu?

- Klasik müzik dünyasında David Oistrakh ve Pinchas Zukerman, pop dünyasında Beyoncé, Rihanna ve Lady Gaga...

Türkiye’nin özellikle insanlarını seviyorum

 Onlardan söz etmişken modayı takip eden bir kadın olduğunuzu biliyorum. Giyim kuşam ya da aksesuar konusunda ne gibi zaaflarınız var?

- Kadın gibi kadınım ben! Kadın olmaya dair her şeyi seviyorum. Konser kıyafetlerim, topuklular, mücevherler, çantalar... Bence ‘zamansız’ bir mücevher ve şık bir çift topuklu ayakkabı her kostüme ruh kazandırabilir.

 İstanbul’da çalmak nasıl bir duygu?

- Tek kelimeyle muhteşem. Çünkü Türkiye’nin kültürünü, mutfağını, özellikle de insanlarını seviyorum.

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
11 aylık Hamza Arda'ya 70 bin TL'lik kreş!
'Muson yağmurlarına yakalandık!'
Partide kriz patladı
Dört iddiaya da cevap vermedi!