Kaçırılmayacak 10 konser! Cazın tüm renkleri şehirde!

1. En çok o satıyor

Caz trompetçisi ve flugelhorn sanatçısı, şarkıcı, besteci ve fotoğrafçı… Alman sanatçı Till Brönner, ilk albümünü yayımladığı 90’lı yılların başından beri ülkesi tarihinde en çok satan yerli caz sanatçısı konumunda. Kariyerine yirmiye yakın albüm sığdıran, 2016’da Barack Obama’nın konuğu olarak Beyaz Saray’da sahne alan Brönner, jürimizden aldığı rekor oyla listenin birincisi oldu.

18 Ekim Perşembe, 20.30’da Uniq Hall Maslak’ta. Biletler 55-155 TL. arasında. Öğrenci bileti 40 TL.

2. Cohen, dörtlüsüyle sahnede





‘Into the Silence’ albümü, TSF Jazz radyosu tarafından yılın en iyi albümü seçilen İsrailli trompetçi Avishai Cohen, dörtlüsüyle yaptığı çalışmaların yanı sıra, Omer Avital ve Nasheet Waits’le sürdürdüğü üçlüsü Triveni’yle de on yılı aşkın süredir çalışmalarına devam ediyor.

21 Ekim Pazar, 18.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda. Biletler 75-95 TL arasında. Öğrenci bileti 35 TL.

3. Yeni albümü yolda





İngiliz müzisyen, besteci ve multi enstrümantalist Jamie Cullum, İngiliz caz sahnesinin gelmiş geçmiş en başarılı sanatçılarından. Grammy, Golden Globe ve Brit Ödüllerin’de adaylıkları olan sanatçı, sekizinci albümünü tamamlamak üzere.

23 Ekim Salı, 21.00’de Walkswagen Arena’da. Biletler 125-180 TL arasında. Öğrenci bileti 75 TL.

4. Önce belgesel, sonra konser





2013 yılında kaybettiğimiz organizatör ve müzik küratörü Mehmet Uluğ anısına düzenlenen ‘Mehmet Uluğ Gecesi’, ‘George Garzone: Let Be What Is’ belgeselinin gösterimiyle başlayacak. Akabinde Aydın Esen ve Can Kozlu ikilisinin arsından sahneye Aydın Esen Group çıkacak.

20 Ekim Cumartesi, 20.30’da Babylon’da. Masa 70 TL, ayakta 50 TL. Öğrenci bileti 25 TL.

5. Ekibiyle geliyor





Bas gitar virtüözü, vizyoner besteci ve müzik düşünürü Omer Avital, Brooklyn’de kurduğu yeni beşlisi Qantar’la sahnede. Ekip, 2016’dan bu yana birlikte...

24 Ekim Çarşamba, 21.30’da Babylon’da. Tam 70, öğrenci bileti 35 TL.

6. Yeni albümden şarkılar

Eserleri İstanbul, İzmir, Antalya ve Eskişehir devlet senfoni orkestraları tarafından yorumlanan piyanist Can Çankaya ve Benny Golson, Freddy Cole, Dena DeRose gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşan kontrbasçı Kağan Yıldız, konserde ortak proje albümleri ‘Timeless’tan parçalara da yer verecek.

25 Ekim Perşembe, 19.00’da Akbank Sanat’ta. Tam 25, öğrenci bileti 15 TL.

7. Usta yönetmene hürmetle

Sovyet yönetmen Andrei Tarkovsky’e saygı duruşunda bulunan Tarkovsky Quartet, piyanist ve besteci François Couturier, viyolonselist Anja Lecher, saksafoncu Jean-Marc Larché ve akordeoncu Jean-Louis Matinier’den oluşuyor.

22 Ekim Pazartesi, 20.30’da Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde. Biletler 65-100 TL arasında. Öğrenci bileti 45 TL.

8. Amerikalı caz triosu da festivalde

Ethan Iverson, Reid Anderson ve David King’den oluşan The Bad Plus, kontrbas, davul ve piyanoyu bir araya getiriyor.

21 Ekim Pazar, 20.30’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda. Biletler 50-130 TL arasında. Öğrenci bileti 35 TL.

9. Romantizme doyacağız

Shinya Fukumori Trio, Münih çıkışlı bir Japon-Fransız-Alman üçlüsü... Davulcu Shinya Fukumori, tenor Matthieu Bordenave ve piyanist Walter Lang’den oluşan grup festivalin en romantik gecelerinden birini vaat ediyor.

17 Ekim 19.00’da Akbank Sanat’ta. Tam 25, öğrenci 15 TL.

10. Türk dinleyicyle ilk kez

Caz vokali ve besteci Caloé, müziğini her ay YouTube kanalından yayınladığı yeni videolar aracılığıyla paylaşıyor ve takipçilerine Fransa’daki hayatından kesitler sunuyor. Sanatçının İstanbul’daki ilk konseri...

26 Ekim Cuma, 22.30’da Nardis’te. Biletler 60 TL.

JÜRİ

Sedat Ergin, gazeteci, Ankara Caz Derneği kurucusu

Kerem Görsev, caz sanatçısı

Zuhal Focan, Jazz Dergisi baş editörü

Erkan Aktuğ, Hürriyet Kitap Sanat eki editörü

Kürşat Başar, gazeteci, yazar, caz müzisyeni

Serhan Bali, müzik yazarı

Jülide Özçelik, caz sanatçısı

Şenay Lambaoğlu, caz sanatçısı

Serhan Yedig, gazeteci, müzik yazarı

Eray Aytimur, müzik yazarı