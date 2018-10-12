Kaçırılmayacak 10 konser! Cazın tüm renkleri şehirde!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi HaberleriKaçırılmayacak 10 konser! Cazın tüm renkleri şehirde!
GeriHürriyet Cumartesi Kaçırılmayacak 10 konser! Cazın tüm renkleri şehirde!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hürriyet Cumartesi
12.10.2018 - 16:34, Son Güncelleme:

Kaçırılmayacak 10 konser! Cazın tüm renkleri şehirde!

İpek İZCİ
İpek İZCİ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İpek İZCİ
İpek İZCİ
Kaçırılmayacak 10 konser! Cazın tüm renkleri şehirde!

Türkiye’nin en uzun soluklu kültür sanat projelerinden biri olan Akbank Caz Festivali, bu yıl 28 yaşında. 17 Ekim’de başlayacak ve 28 Ekim’e kadar sürecek festivalde yüzden fazla sanatçı 37 ayrı mekânda sahne alacak. Uzman jürimiz sizin için festivalin mutlaka görülmesi gereken ilk 10 konserini seçti.

1. En çok o satıyor
Caz trompetçisi ve flugelhorn sanatçısı, şarkıcı, besteci ve fotoğrafçı… Alman sanatçı Till Brönner, ilk albümünü yayımladığı 90’lı yılların başından beri ülkesi tarihinde en çok satan yerli caz sanatçısı konumunda. Kariyerine yirmiye yakın albüm sığdıran, 2016’da Barack Obama’nın konuğu olarak Beyaz Saray’da sahne alan Brönner, jürimizden aldığı rekor oyla listenin birincisi oldu.
18 Ekim Perşembe, 20.30’da Uniq Hall Maslak’ta. Biletler 55-155 TL. arasında. Öğrenci bileti 40 TL.

2. Cohen, dörtlüsüyle sahnede

Kaçırılmayacak 10 konser Cazın tüm renkleri şehirde


‘Into the Silence’ albümü, TSF Jazz radyosu tarafından yılın en iyi albümü seçilen İsrailli trompetçi Avishai Cohen, dörtlüsüyle yaptığı çalışmaların yanı sıra, Omer Avital ve Nasheet Waits’le sürdürdüğü üçlüsü Triveni’yle de on yılı aşkın süredir çalışmalarına devam ediyor.
21 Ekim Pazar, 18.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda. Biletler 75-95 TL arasında. Öğrenci bileti 35 TL.

3. Yeni albümü yolda

Kaçırılmayacak 10 konser Cazın tüm renkleri şehirde


İngiliz müzisyen, besteci ve multi enstrümantalist Jamie Cullum, İngiliz caz sahnesinin gelmiş geçmiş en başarılı sanatçılarından. Grammy, Golden Globe ve Brit Ödüllerin’de adaylıkları olan sanatçı, sekizinci albümünü tamamlamak üzere.
23 Ekim Salı, 21.00’de Walkswagen Arena’da. Biletler 125-180 TL arasında. Öğrenci bileti 75 TL.

4. Önce belgesel, sonra konser

Kaçırılmayacak 10 konser Cazın tüm renkleri şehirde


2013 yılında kaybettiğimiz organizatör ve müzik küratörü Mehmet Uluğ anısına düzenlenen ‘Mehmet Uluğ Gecesi’, ‘George Garzone: Let Be What Is’ belgeselinin gösterimiyle başlayacak. Akabinde Aydın Esen ve Can Kozlu ikilisinin arsından sahneye Aydın Esen Group çıkacak.
20 Ekim Cumartesi, 20.30’da Babylon’da. Masa 70 TL, ayakta 50 TL. Öğrenci bileti 25 TL.

5. Ekibiyle geliyor

Kaçırılmayacak 10 konser Cazın tüm renkleri şehirde


Bas gitar virtüözü, vizyoner besteci ve müzik düşünürü Omer Avital, Brooklyn’de kurduğu yeni beşlisi Qantar’la sahnede. Ekip, 2016’dan bu yana birlikte...
24 Ekim Çarşamba, 21.30’da Babylon’da. Tam 70, öğrenci bileti 35 TL.

6. Yeni albümden şarkılar
Eserleri İstanbul, İzmir, Antalya ve Eskişehir devlet senfoni orkestraları tarafından yorumlanan piyanist Can Çankaya ve Benny Golson, Freddy Cole, Dena DeRose gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşan kontrbasçı Kağan Yıldız, konserde ortak proje albümleri ‘Timeless’tan parçalara da yer verecek.
25 Ekim Perşembe, 19.00’da Akbank Sanat’ta. Tam 25, öğrenci bileti 15 TL.

7. Usta yönetmene hürmetle
Sovyet yönetmen Andrei Tarkovsky’e saygı duruşunda bulunan Tarkovsky Quartet, piyanist ve besteci François Couturier, viyolonselist Anja Lecher, saksafoncu Jean-Marc Larché ve akordeoncu Jean-Louis Matinier’den oluşuyor.
22 Ekim Pazartesi, 20.30’da Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde. Biletler 65-100 TL arasında. Öğrenci bileti 45 TL.

8. Amerikalı caz triosu da festivalde
Ethan Iverson, Reid Anderson ve David King’den oluşan The Bad Plus, kontrbas, davul ve piyanoyu bir araya getiriyor.
21 Ekim Pazar, 20.30’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda. Biletler 50-130 TL arasında. Öğrenci bileti 35 TL.

9. Romantizme doyacağız
Shinya Fukumori Trio, Münih çıkışlı bir Japon-Fransız-Alman üçlüsü... Davulcu Shinya Fukumori, tenor Matthieu Bordenave ve piyanist Walter Lang’den oluşan grup festivalin en romantik gecelerinden birini vaat ediyor.
17 Ekim 19.00’da Akbank Sanat’ta. Tam 25, öğrenci 15 TL.

10. Türk dinleyicyle ilk kez
Caz vokali ve besteci Caloé, müziğini her ay YouTube kanalından yayınladığı yeni videolar aracılığıyla paylaşıyor ve takipçilerine Fransa’daki hayatından kesitler sunuyor. Sanatçının İstanbul’daki ilk konseri...
26 Ekim Cuma, 22.30’da Nardis’te. Biletler 60 TL.

JÜRİ
Sedat Ergin, gazeteci, Ankara Caz Derneği kurucusu
Kerem Görsev, caz sanatçısı
Zuhal Focan, Jazz Dergisi baş editörü
Erkan Aktuğ, Hürriyet Kitap Sanat eki editörü
Kürşat Başar, gazeteci, yazar, caz müzisyeni
Serhan Bali, müzik yazarı
Jülide Özçelik, caz sanatçısı
Şenay Lambaoğlu, caz sanatçısı
Serhan Yedig, gazeteci, müzik yazarı
Eray Aytimur, müzik yazarı

 

İpek İZCİ
İpek İZCİ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bu olayda herkes kaybetti

Ünlü oyuncu korkuttu! Hemen hastaneye kaldırıldı

Doğum günü buluşması

Daha çok gezeceğiz