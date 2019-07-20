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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
20.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kaçırdığınız diziler Emmy adaylığını kaçırmadı

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Kaçırdığınız diziler Emmy adaylığını kaçırmadı

Geçen salı günü 71’inci Emmy adaylıkları açıklandı. En çok adaylık 32 dalla ‘Game of Thrones’da. ‘The Marvelous Mrs. Meisel’ 20, ‘Chernobyl’ ise 19 adaylıkla onu takipte. Ödüller, 15 Eylül gecesi sabaha karşı sahiplerini bulacak, bu da demektir ki kaçırdıklarınızı izlemek için bol bol vaktiniz var. İşte üç ana kategorideki dizi adaylıkları ve onları izleyebileceğiniz platformlar... İZLEMEDEN GEÇMEYİN Elçin Yahşi öneriyor

Drama dizileri
‘Breaking Bad’in öncesi diyebileceğimiz ‘Better Call Saul’, bir bakanla korumasının ateşli hikâyesi ‘Bodyguard’, suça bulaşan aile macerası ‘Ozark’, 1980’ler New York’unun son derece renkli portresi ‘Pose’; Netflix’ten izleyebilecekleriniz. ‘Game of
Thrones’ ve bir medya ailesinin öyküsü ‘Succession’ ise beIN Connect’te. Bize de ‘Bir Aile Hikâyesi’ adıyla uyarlanan ‘This is Us’ amazon prime video’da. Bu kategorinin son adayı, ekrana iki genç kadın yıldız (Sandra Oh, Judie Comer) armağan eden ‘Killing Eve’ ise bizde herhangi bir yasal platformda bulunmuyor maalesef.

Kaçırdığınız diziler Emmy adaylığını kaçırmadı

Komedi dizileri
Tiyatrocu olmaya karar veren tetikçi ‘Barry’
bu yazı yazıldığı sırada platformda görünmüyordu ama kuşkusuz ödüllerden önce Emmy adayı diziler arasında yeniden beIN Connect’te ortaya çıkacaktır. Ekranın gördüğü en zeki kadınlardan biri olan
Phoebe-Waller Bridge’in yazdığı ve bizzat rol adığı ‘Fleabag’ ile yıllardır ödülü kimselere bırakmayan ‘The Marvelous Mrs. Meisel’ amazon prime video’da izlenebilir. Gayet eğlenceli bir öbür dünyada geçen ‘The Good Place’ ile her gece yeniden ölen Nadia’nın hikâyesi ‘Russian Doll’u Netflix’te bulabilirsiniz. Politik komedi ‘Veep’in bazı bölümleri D-Smart Go’da var ama orada da yeniden yayın söz konusu olacaktır mutlaka. Bir zamanlar TLC’de yayımlanan, zenginken fakir olan bir ailenin hikâyesi ‘Schitt’s Creek’ ise maalesef bir yerde yok şimdilik.
Mini diziler
Chernobyl’ felaketini konu edinen son derece etkileyici aynı isimli dizi, gerçek bir olaydan esinlenen hapishaneden kaçış öyküsü ‘Escape at Dannemora’ ve ana-kız ilişkisine odaklanan polisiye ‘Sharp Objects’, beIN Connect’te. Akıl almaz bir ‘yargılı infaz’ hikâyesi ‘When They See Us’, Netflix’in en çok izlenenlerinden. Yönetmen Bob Fosse ve sağ kolu Gwen Verdon ilişkisine odaklanan ‘Fosse/Verdon’ ise hiçbir yerde yok henüz.
Kaçırdığınız diziler Emmy adaylığını kaçırmadı

‘Escape at Dannemora’
8 Gün
20 Temmuz 1969’da insanoğlu Ay’a ilk adımını attı. Tam 50 yıl önce.
Bu vesileyle hazırlanan birçok program arasında BBC Earth’ün ‘8 Gün: Ay’a İniş ve Geri Dönüş’ün Hikâyesi’ belgeseli hayli öne çıkıyor. Belgeselde Apollo 11’in sekiz gün süren ilk yolculuğu orijinal ses kayıtlarıyla veriliyor. Yani Neil Armstrong, Edwin ‘Buzz’ Aldrin
ve Michael Collins’in tüm konuşmalarını duyma fırsatı bulacağız. Birinci bölümde astronotların yaşadığı zorluklara yer verilirken ikinci bölümde Ay’a inişin heyecanlı dakikaları aktarılıyor. Orijinal görüntülerin de kullanıldığı belgeselin BBC Earth kanalında pek çok tekrarı olacak, mutlaka birini yakalarsınız. (20 Temmuz Cumartesi; birinci bölüm 14.00 ve 19.50’de, ikinci bölüm 14.50 ve 20.40’ta. 21 Temmuz Pazar, birinci bölüm 07.25, 17.25 ve 22.00’de, ikinci bölüm 08.15, 18.15 ve 22.50’de.)
Beş program
Dizi finali: ‘Tek Yürek’ sezonun en güzel dizilerinden biriydi, hikâyesini tamamlayarak final yapıyor.
(TRT1, perşembe, 20.00)
Belgesel: ‘SpaceIL Hikâyesi’. Uzayın keşfinde yeni bir dönem yaratacakken Ay’a çakılan ‘Beresheet’ aracının öyküsü.
(National Geographic, pazar, 22.00)
Müzik: ‘Rubato Zamanı’nda usta müzisyenlere bu hafta eşlik edecek konuk Volkan Konak. (Show, cumartesi, 23.15)
Dizi finali: ‘Big Little Lies’ın korkunç kayınvalide Mary Louise’li (Meryl Streep) ikinci sezonu bitiyor. (beIN Series Drama, pazartesi, 22.00)
Film: ‘Zor Baba ve Dünür’ yani ‘Meet the Fockers’. Robert De Niro, Ben Stiller, Dustin Hoffman ve
Barbra Streisand başrollerde. (FoxLife, cumartesi, 21.30)
Kaçırdığınız diziler Emmy adaylığını kaçırmadı


 

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