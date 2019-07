Kaçırdığınız diziler Emmy adaylığını kaçırmadı

Drama dizileri

‘Breaking Bad’in öncesi diyebileceğimiz ‘Better Call Saul’, bir bakanla korumasının ateşli hikâyesi ‘Bodyguard’, suça bulaşan aile macerası ‘Ozark’, 1980’ler New York’unun son derece renkli portresi ‘Pose’; Netflix’ten izleyebilecekleriniz. ‘Game of

Thrones’ ve bir medya ailesinin öyküsü ‘Succession’ ise beIN Connect’te. Bize de ‘Bir Aile Hikâyesi’ adıyla uyarlanan ‘This is Us’ amazon prime video’da. Bu kategorinin son adayı, ekrana iki genç kadın yıldız (Sandra Oh, Judie Comer) armağan eden ‘Killing Eve’ ise bizde herhangi bir yasal platformda bulunmuyor maalesef.



Komedi dizileri

Tiyatrocu olmaya karar veren tetikçi ‘Barry’

bu yazı yazıldığı sırada platformda görünmüyordu ama kuşkusuz ödüllerden önce Emmy adayı diziler arasında yeniden beIN Connect’te ortaya çıkacaktır. Ekranın gördüğü en zeki kadınlardan biri olan

Phoebe-Waller Bridge’in yazdığı ve bizzat rol adığı ‘Fleabag’ ile yıllardır ödülü kimselere bırakmayan ‘The Marvelous Mrs. Meisel’ amazon prime video’da izlenebilir. Gayet eğlenceli bir öbür dünyada geçen ‘The Good Place’ ile her gece yeniden ölen Nadia’nın hikâyesi ‘Russian Doll’u Netflix’te bulabilirsiniz. Politik komedi ‘Veep’in bazı bölümleri D-Smart Go’da var ama orada da yeniden yayın söz konusu olacaktır mutlaka. Bir zamanlar TLC’de yayımlanan, zenginken fakir olan bir ailenin hikâyesi ‘Schitt’s Creek’ ise maalesef bir yerde yok şimdilik.

Mini diziler

‘Chernobyl’ felaketini konu edinen son derece etkileyici aynı isimli dizi, gerçek bir olaydan esinlenen hapishaneden kaçış öyküsü ‘Escape at Dannemora’ ve ana-kız ilişkisine odaklanan polisiye ‘Sharp Objects’, beIN Connect’te. Akıl almaz bir ‘yargılı infaz’ hikâyesi ‘When They See Us’, Netflix’in en çok izlenenlerinden. Yönetmen Bob Fosse ve sağ kolu Gwen Verdon ilişkisine odaklanan ‘Fosse/Verdon’ ise hiçbir yerde yok henüz.



‘Escape at Dannemora’

8 Gün

20 Temmuz 1969’da insanoğlu Ay’a ilk adımını attı. Tam 50 yıl önce.

Bu vesileyle hazırlanan birçok program arasında BBC Earth’ün ‘8 Gün: Ay’a İniş ve Geri Dönüş’ün Hikâyesi’ belgeseli hayli öne çıkıyor. Belgeselde Apollo 11’in sekiz gün süren ilk yolculuğu orijinal ses kayıtlarıyla veriliyor. Yani Neil Armstrong, Edwin ‘Buzz’ Aldrin

ve Michael Collins’in tüm konuşmalarını duyma fırsatı bulacağız. Birinci bölümde astronotların yaşadığı zorluklara yer verilirken ikinci bölümde Ay’a inişin heyecanlı dakikaları aktarılıyor. Orijinal görüntülerin de kullanıldığı belgeselin BBC Earth kanalında pek çok tekrarı olacak, mutlaka birini yakalarsınız. (20 Temmuz Cumartesi; birinci bölüm 14.00 ve 19.50’de, ikinci bölüm 14.50 ve 20.40’ta. 21 Temmuz Pazar, birinci bölüm 07.25, 17.25 ve 22.00’de, ikinci bölüm 08.15, 18.15 ve 22.50’de.)

Beş program

Dizi finali: ‘Tek Yürek’ sezonun en güzel dizilerinden biriydi, hikâyesini tamamlayarak final yapıyor.

(TRT1, perşembe, 20.00)

Belgesel: ‘SpaceIL Hikâyesi’. Uzayın keşfinde yeni bir dönem yaratacakken Ay’a çakılan ‘Beresheet’ aracının öyküsü.

(National Geographic, pazar, 22.00)

Müzik: ‘Rubato Zamanı’nda usta müzisyenlere bu hafta eşlik edecek konuk Volkan Konak. (Show, cumartesi, 23.15)

Dizi finali: ‘Big Little Lies’ın korkunç kayınvalide Mary Louise’li (Meryl Streep) ikinci sezonu bitiyor. (beIN Series Drama, pazartesi, 22.00)

Film: ‘Zor Baba ve Dünür’ yani ‘Meet the Fockers’. Robert De Niro, Ben Stiller, Dustin Hoffman ve

Barbra Streisand başrollerde. (FoxLife, cumartesi, 21.30)