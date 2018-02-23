Jean çarpması

Editör tavsiyesi: Bu aralar yapacağınız en iyi alışveriş, önümüzdeki aylarda çok moda olacak açık mavi bir jean parça almak. Top model Romee Strijd’in üzerinde gördüğünüz Mavi’nin bu modeli gibi. 149.90 TL.
Sloganlı bol bir jean, bahar aylarında da iş görür. AdL’ye göz atın. 39.90 TL.
Yandan fermuar detaylı modeller hâlâ revaçta. Beymen’de indirim sürerken, Cheap Monday’in bu pantolonu kaçmaz. 92 TL.
Ted Baker’ın bu modeli, beyaz jean akımının iyi bir örneği. Brandroom’da indirimde. 146 TL.
Paça detayları bu kış önplanda. Bkz: Loft’un tasarımı. 139.90 TL.
Gri sezon hiti. GAP’teki bu yüksek belli skinny ürün, formanız haline gelebilir. 99.90 TL.
İki renkli, önden fermuarlı denim’ler sezon hiti. Trendyol by Milla ile trendi yakalayın. 89 TL.
Düğmenin hakimiyeti tam gaz. H&M’deki yüksek belli pantolonu her şeyle takımlayabilirsiniz. 69 TL.
Çizgili akımı önümüzdeki aylarda devam edecek. Mudo’daki bu tasarım bu anlamda bir yatırım aracı. 229 TL.
Renkli jean’ler hem şirin hem de ‘in’. Levi’s’ın efsanevi 501’leri, farklı renklere boyanmış. 259 TL.
Tommy Hilfiger’ın yüksek bel modasını farklı bir boyuta taşıyan modelini crop-top’larla giyin. 439 TL.