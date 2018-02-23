Jean çarpması

Şu an alın, hem kışın hem de baharda giyin. Jean trendlerini yakalayan kullanışlı modeller burada.

Editör tavsiyesi: Bu aralar yapacağınız en iyi alışveriş, önümüzdeki aylarda çok moda olacak açık mavi bir jean parça almak. Top model Romee Strijd’in üzerinde gördüğünüz Mavi’nin bu modeli gibi. 149.90 TL.