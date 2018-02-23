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Hürriyet Cumartesi Haberleri

HÜRRİYET CUMARTESİ

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    Jean çarpması

    Aslı Barış abaris@hurriyet.com.tr
    23.02.2018 - 13:21 | Son Güncelleme:

    Şu an alın, hem kışın hem de baharda giyin. Jean trendlerini yakalayan kullanışlı modeller burada.

    Editör tavsiyesi: Bu aralar yapacağınız en iyi alışveriş, önümüzdeki aylarda çok moda olacak açık mavi bir jean parça almak. Top model Romee Strijd’in üzerinde gördüğünüz Mavi’nin bu modeli gibi. 149.90 TL.

    Sloganlı bol bir jean, bahar aylarında da iş görür. AdL’ye göz atın. 39.90 TL.

    Jean çarpması

    Yandan fermuar detaylı modeller hâlâ revaçta. Beymen’de indirim sürerken, Cheap Monday’in bu pantolonu kaçmaz. 92 TL.

    Jean çarpması

    Ted Baker’ın bu modeli, beyaz jean akımının iyi bir örneği. Brandroom’da indirimde. 146 TL.

    Jean çarpması

    Paça detayları bu kış önplanda. Bkz: Loft’un tasarımı. 139.90 TL.

    Jean çarpması

    Gri sezon hiti. GAP’teki bu yüksek belli skinny ürün, formanız haline gelebilir. 99.90 TL.

    Jean çarpması

    İki renkli, önden fermuarlı denim’ler sezon hiti. Trendyol by Milla ile trendi yakalayın. 89 TL.

    Jean çarpması

    Düğmenin hakimiyeti tam gaz. H&M’deki yüksek belli pantolonu her şeyle takımlayabilirsiniz. 69 TL.

    Jean çarpması

    Çizgili akımı önümüzdeki aylarda devam edecek. Mudo’daki bu tasarım bu anlamda bir yatırım aracı. 229 TL.

    Jean çarpması

    Renkli jean’ler hem şirin hem de ‘in’. Levi’s’ın efsanevi 501’leri, farklı renklere boyanmış. 259 TL.

    Jean çarpması

    Tommy Hilfiger’ın yüksek bel modasını farklı bir boyuta taşıyan modelini crop-top’larla giyin. 439 TL. 

    Etiketler: jean modası , jean modelleri , kadın giyim trendleri
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