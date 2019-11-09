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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
09.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Japonya ve Güney Kore’deki Türk izleri

Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
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Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
Japonya ve Güney Kore’deki Türk izleri

Ahmet Yeşiltepe’nin hazırlayıp sunduğu ‘Zaman Yolcusu’ belgeselinin yeni sezonu, bu akşam ekrana geliyor. Türklerin kültürel akrabalık bağı olan halklarla ilişkilerini inceleyen belgeselin bu defaki rotası Japonya ve Güney Kore...

Türk medeniyetlerinin izinden kıtalar arası yolculuklar yaparak Türk kültür tarihine ışık tutan Ahmet Yeşiltepe’nin rotası bu defa Uzakdoğu. Türkiye Türkleri’nin kültürel akrabalık bağı olan uluslarla ilişkilerini inceleyen ‘Zaman Yolcusu’ adlı belgesel, bundan beş yıl önce yolculuğuna Anadolu’dan başladı. Bu topraklarda kurulan medeniyetlerle buraya göçle gelen Türk kökenli toplulukların nasıl iç içe geçtiğini araştırdı. Ardından, Orta Asya’dan Türkiye’ye uzanan güzergâhta 33 bölüm halinde kültürel kodlarımızın ipuçlarını aradı. Yeşiltepe ve ekibi bu defa rotasını Uzakdoğu’ya çevirdi; Güney Kore ve Japonya.
8 bölüm yayımlanacak olan belgesel, Güney Kore keşifleriyle başlıyor. 13 asır önce Göktürklerin Korelilerle birlikte Çinlilere karşı savaştığı ‘Salsu Savaşı’nı ve parçalanmış bir ülkeden dünyanın en büyük ekonomilerinden birine nasıl dönüştüklerinin öyküsünü anlatıyor.
Belgeselin en can alıcı noktalarından biriyse Korelilerle Türklerin kan akrabalığı. Yapılan araştırmalar, Kore krallıklarından Goguryo Hanedanı’yla müttefiki Göktürklerin yakın işbirliği içerisinde olduğunu, adında ilk defa ‘Türk’ bulunan bir devletin yönetici sınıfından genç kızların Goguryo sarayına gelin olarak gittiğini gösteriyor. Kore tarihçileri de kendi köklerinde Türk ve Altaylı damar olduğuna inanıyor.

Japonya ve Güney Kore’deki Türk izleri

Japonlar Ertuğrul faciasını
asla unutmuyor
Belgeselin son 5 bölümünde Yeşiltepe yönünü Japonya’ya çeviriyor ve Japonlarla aramızdaki ilginç kültürel benzerlikleri ekrana yansıtıyor. Çekimleri toplamda 18 ay süren belgeselin son durağı Ertuğrul Firkateyni faciasını unutmadan yaşayan Oşima Adası.

Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
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