İyileştiren tarifler

Ayça Kaya’nın önerileri

Kış çayı

Malzemeler: 2 yemek kaşığı kuşburnu, 2-3 yemek kaşığı ıhlamur, 1 yemek kaşığı adaçayı, 1 adet kabuk tarçın, 4-5 adet karanfil, yarım elmanın kabuğu, 5-6 adet papatya ve 2 adet zencefil.

Yapılışı: Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın. Bir demlikte su kaynatın. Bir bardak su için 1 tatlı kaşığı ölçüsüyle karıştırdığınız malzemeleri sıcak suya ekleyin.

5 dakika demleyin. Süzerek fincana dökün. İçine bir çay kaşığı bal ve çeyrek limonun suyunu ekleyerek için.

Portakallı kereviz çorbası

Malzemeler: 1 büyük kereviz, 1 patates, 1 havuç, 1 pırasa, 1 portakalın suyu, 1 limonun suyu, yarım demet maydanoz, karabiber, pul biber ve az tuz.

Yapılışı: Malzemeleri bir arada pişirin, blendırdan geçirin. Piştikten sonra portakal, limon suyu, maydanoz ve baharatı ekleyin. Sıcak servis yapın.

* Hareket edin

En önemli bağışıklık sistemi koruyucusu harekettir. Kan dolaşımını ve metabolizma hızını artırarak bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiririz. Günlük ortalama 10 bin adım atan insanların ortalama 7 yıl kadar daha uzun süre yaşayacağı öngörülüyor.

* Vitamin ve mineral yönünden zengin beslenin

Özellikle A, C, B6, E vitaminleri

ve çinko, selenyum minerallerinden zengin olan kış sebzelerinden zengin olan brokoli, lahana, brüksel lahanası, kırmızı lahana, karnabahar, havuç, marul, yeşil biber, roka, sarmısak, soğan ve meyvelerden portakal, mandalina, greyfurt, kivi, elmadan bir veya birkaçı günlük beslenmenizde yer almalı. Bağışıklık dediğimizde hepimizin aklına C vitamini geliyor. C vitamininden zengin beslenmek de gerçekten önemli. Kivi, turunçgiller, yeşil yapraklı sebzeleri de her gün yemeye özen göstermek gerekiyor.

* Evin ısısını iyi ayarlayın

Oturma odanız 21 derece ve diğer odalarınız en az 16 derece civarında olabilir. Uyuduğunuz odanın ısısının 18 derecenin altına düşmemesine dikkat edin.

* Yulaf kepeğini öğünlerinize eklemeyi unutmayın

Çorbalarınıza veya yoğurdunuza ekleyeceğiniz günlük ortalama 2-3 yemek kaşığı yulaf kepeğinin hem bağırsak çalışmasında, hem daha tok hissetmekte hem de bağışıklık sistemini güçlendirmekte faydasını görürsünüz.

m Probiyotikleri önemseyin

Bağırsaklarımızda yaklaşık 100 trilyonu aşkın bakteri bulunur. İyi bakteri sayısı ne kadar fazla olursa bağışıklık sistemimiz de o kadar güçlü olur. Bağırsağımızda iyi bakteri sayısını artırmanın en iyi yolu ev yapımı turşu, şalgam suyu, yoğurt, kefir, peynir gibi doğal probiyotikler içeren yiyecekleri sofrada daha çok bulundurmaktan geçiyor.

Dilara Koçak’ın önerileri

Balkabağı çorbası

Malzemeler: 1 fındık büyüklüğünde taze zencefil, 3-4 havuç,

3 dal kereviz sapı, 1 kereviz, 3 diş sarmısak, 2 soğan, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 150 gram balkabağı,

az tuz, kimyon ve karabiber.

Yapılışı: Soğanı küp şeklinde doğrayın, bıçak yardımıyla hafifçe ezilen sarmısakla beraber soteleyin. Doğranmış balkabağını, kerevizi, kereviz saplarını ve baharatı ilave edip sotelemeye devam edin. 1-2 bardak su ekleyip robottan geçirin. Servis tabağına alın.

1 - Zencefilsiz olmaz

Sadece içinizi ısıtmakla kalmıyor, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma ve soğuk terleme gibi gribe bağlı semptomları azaltmaya da yardımcı oluyor. Bir fındık büyüklüğünde kök zencefil ortalama dört gram. Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi’nin raporlarına göre günde dört gramdan daha fazla tüketilmemeli. Kronik bir rahatsızlığınız varsa tüketmeden önce hekiminize danışın.

2 - Mevsimsel meyve ve sebze tüketin

İçerdikleri vitamin ve minerallerle bizi hastalıklara karşı koruyorlar. Elma, armut, nar, portakal, mandalina ve greyfurt gibi kış meyveleri

vazgeçilmeziniz olsun.



3 - D vitamini seviyenizi kontrol ettirin D vitamininin kemik ve kas sağlığının ötesinde etkileri var. İngiliz tıp dergisi BMJ’da yayımlanan bir çalışma, D vitamini takviyesinin akut solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruma sağlayabileceğini söylüyor.

4 - Propolisle tanışın

Propolisi, arıların yaprak, sap ve tomurcuklardan topladıkları meydana getiriyor. Güçlü bir antibakteriyel. Antioksidan etkisiyse nar suyundan 80 kat fazla olduğu ortaya konuldu. Düzenli tüketildiğinde bağışıklığı güçlendirerek hastalanma sıklığının azalmasına yardımcı oluyor. Arı ürünlerine alerjisi olan veya yüksek alerji riski taşıyanların dikkatli olmasında fayda var.