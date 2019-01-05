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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Hürriyet Cumartesi
05.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İstanbul’a hayat veren mekân

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İstanbul’a hayat veren mekân

Time Out Londra dergisi 50’nci yılına özel olarak dünyanın gezilmesi gereken en havalı 50 mekânını seçti. 200 uzman yazardan 5 bin farklı mekân önerisinin yanı sıra 15 bin okuyucunun önerileri arasından oluşturulan listeye Türkiye’den Bomontiada 31’inci sıradan girdi. İstanbul’un en eski semtlerinden biri olan Bomonti’deki tarihi bira fabrikasında yer alan eğlence tesisini mercek altına aldık...

2018’in son güzel haberlerinden biri geçen hafta Bomontiada’dan geldi. 50’inci yılına özel bir seçki hazırlayan Time Out dergisi sayfalarında Bomontiada’dan bahsediyordu, üstelik dünyanın en havalı mekânlarından biri olduğunu söyleyerek. Listenin içeriği dünyanın gezilmesi gereken en havalı mekânlarından oluşuyor. Bu en iyi 50 mekân, dünyanın 400 farklı noktasından kültür-sanat, yeme-içme ve seyahat editörüyle 200 uzman yazarın, 5 bin farklı mekân önerisinin yanı sıra, 15 bin okuyucunun önerileri arasından seçildi ve mekânlar benzersizliği, zamansızlığı, coğrafi çeşitliliği, sunduğu kültürel yapı açısından değerlendirildi.

Bomontiada da bahsedilen bu özelliklerden ötürü listenin 31’inci sırasında yer aldı. Bu sevindirici haber sebebiyle 2015’ten bu yana Bomonti’deki bira fabrikasına yeniden ruh veren mekânı mercek altına aldık, direktörü Emrah Yamaç’a başarının sırrını sorduk...

İstanbul’a hayat veren mekân

Yeme-içme, eğlence ve etkinlik tesisi açık ve kapalı alanlardan oluşuyor.

Trafiğe kapalı açık alan

Yamaç özellikle kültür-sanat alanında şehrin buluşma noktalarından biri olan Bomontiada’yı ‘üreten bir fabrika’ olarak tanımlıyor. Ona göre fabrikanın belirli bileşenleri, değerleri var. Bunları ticari olan ve olmayan noktalar olarak ikiye ayırabiliriz. Adanın içinde yer alan tüm mekânlar Bomontiada’nın kiracısı. Konser alanı olan Babylon’da uzun zamandır takip ettiğiniz yabancı bir sanatçıyı ya da yerli bir ismi haftanın farklı günlerinde dinlemeniz mümkün.

Klimanjero, Delimonti, Popülist, Monocrome ve Kiva gibi yerler farklı gastronomik lezzetleriyle meraklılarını adanın avlusunda toplamayı başarıyor. Trafiğe kapalı olan açık alanı sayesinde hafta sonları özellikle çocuklu aileler tarafından tercih ediliyor. Bir de hava güneşliyse oturacak yer bulmak neredeyse imkansız hale geliyor. ‘Co-working place’ yani ortak çalışma ve atölye alanlarının yer aldığı bölümdeyse hem yetişkinler hem de çocuklar için sıradışı çalışmalar yer alıyor.

Time Out dergisi Bomontiada’yı şöyle tanımlıyor: “2015’te açılan Bomontiada, uzun zamandır sessizliğini koruyan eski İstanbul’un en kozmopolit mahallelerinden birine nefes oldu.”

Ara Güler Müzesi

Emrah Yamaç kendilerini ‘İstanbul’a hayat veren mekân’ olarak tanımlamalarının sırrını, ticari olmayan noktalarda hazırladıkları programlara bağlıyor. Bunların başında bir süre önce sahne sanatlarına daha çok yer verebilmek için kurulan Bomontiada-Alt yer alıyor. Burada sahne bulmakta zorlanan sanatçıların işleri sergileniyor. Hemen yanında Ara Güler Müzesi bulunuyor. Yaklaşık bin metrekarelik Lieka yerleşkesindeyse akademi, mağaza ve galeri kısmı yer alıyor.

Adanın 3 bin metrekarelik orta alanıysa konser, sinema, festival gibi ücretsiz kamusal programlar çerçevesinde herkese açık. Bu yaz gerçekleşen Avluda Caz ve Açık Hava Sinema geceleri bu programların en keyifli örneklerindendi.

Üç yıl gibi kısa bir sürede önce bulunduğu semti canlandıran, daha sonra şehrin sayılı etkinlik alanlarından biri olmayı başaran Bomontiada yoluna ilk günkü hedefiyle devam ediyor.

İstanbul’a hayat veren mekân

4 BİN KİŞİ

Yazın cuma akşamları yapılan ‘Avluda Caz’ etkinliğine katılan ortalama insan sayısı

6 BİN KİŞİ

Paristanbul, Oktoberfest gibi festivallere günlük ortalama katılan insan sayısı

 

 

 

 

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