İstanbul sahnelerinden tadımlık havadisler
Tiyatro camiası her sezon el artırıyor sevgili seyirciler. Prova mekânlarından gelen haberler pek güzel; izlemeye doyamadığımız bir dolu başarılı oyuncu bu sezon yine sahnelerde... Saymakla bitmeyecek kadar bol ve çeşitli yeni üretim, seyircisini bekliyor. Ekimde açılan, kasım ve aralıkta iyice yoğunlaşacak sezondan tadımlık bir seçki hazırladık. ◊ Bahar ÇUHADAR / bahar.cuhadar@hurriyet.com.tr
KÜLT VE YERLİ
◊ Zengin Mutfağı / DasDas: Vasıf Öngören’in bu efsanevi ve devrimci oyunu, efsane oyuncusuyla yeniden sahnede. Şener Şen, 40 sene önce sahnede, 30 sene önce ise beyazperdede canlandırdığı Lütfü Usta’yı, genç oyuncu kadrosu eşliğinde yorumluyor tekrar. Aralıkta DasDas’ın yeni sahnesinde...
◊ Zebercet/Talimhane: Sinema filmi de unutulmazlar arasında olan, Yusuf Atılgan romanı ‘Anayurt Oteli’ için Firuze Engin ve Kerem Ayan güçlerini birleştirdi, eseri sahneye uyarladı. Kuşağının yetenekli isimlerinden Halil Babür, ‘Zebercet’e bürünerek bizi ‘Anayurt Oteli’nin dünyasına alacak. 27-28 Kasım’da Oyun Atölyesi’nde.
SİNEMAYLA FLÖRT
◊ Closer-Sevgi Neden Yetmez?/ikincikat: Akla hemen meşhur Hollywood filmi gelse de iki kadınla iki erkeğin kesiştiği bu öykü esasen bir tiyatro metni. Yerli versiyonunu, Cengiz Bozkurt yönetiminde, Cansel Elçin, Pelin Akil, Serhan Onat ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın performansıyla izleyeceğiz. 26 Ekim’de Uniq İstanbul, Uniq Hall’de...
◊ Dogville/Versus Tiyatro: Lars von Trier’nin son derece teatral filmi ‘Dogville’, Kayhan Berkin imzasıyla sahnede. Usta oyuncu Şerif Erol’un da aralarında olduğu 12 kişilik kadroyla birlikte, 1930’ların Amerika’sında küçük bir kasabada geçen karanlık öyküyle yeniden buluşacağız. 19-26 Ekim’de Uniq İstanbul, Glass Room’da.
KADINLARIN TARİHİ
◊ Fotoğraf 51/Craft: DNA’nın keşif sürecinde çok önemli bir yeri olup da göz ardı edilmiş bir bilim kadını olan Rosalind Franklin’e odaklanan oyun Anna Ziegler imzalı ve bol ödüllü bir yapım. Nicole Kidman’ın canlandırdığı ana karakter, başarılı oyuncu Funda Eryiğit’e emanet. Çağ Çalışkur’un yönetiminde... Kasımda Craft Tiyatro’da.
◊ Radyum Peri Kızları/İstanbul Devlet Tiyatrosu: Deneyimli yönetmen Laçin Ceylan’ın rejisiyle izleyeceğimiz bu Devlet Tiyatroları yapımı, iki dünya savaşı arasında ABD’de orduya radyumlu saatler üreten bir fabrikadaki işçi kadınların hak arama mücadelesini anlatıyor. Bugün ve yarın Üsküdar Tekel Sahnesi’nde.
KLASİK AMA DEĞİŞİK!
◊ Kral Lear/Oyun Atölyesi: Shakespeare’in iktidar mefhumuna bir nevi ters köşe yaptığı klasiği ‘Kral Lear’ Oyun Atölyesi’nde başladı. Hem de Kral Lear rolünde Haluk Bilginer’in o bildiğimiz enfes oyunculuk gösterisi eşliğinde. Muharrem Özcan’ın yönetiminde sahnelenen; Berfu Öngören, Hare Sürel, Nazlı Bulum, Arif Pişkin, Deniz Celiloğlu diğer oyuncular. 13-14 Ekim’de Oyun Atölyesi’nde.
◊ Teftişör/Tiyatro Adam: Ensemble oyunculukta kendilerini defalarca ispatlayan Tiyatro Adam bu kez Gogol’ün eskimeyen eseri ‘Müfettiş’i yorumluyor. Oğuz Utku Güneş’in rejisiyle sahnelenen oyun yedi oyuncusuyla ‘Müfettiş’i distopik bir yerküreye taşıyor.
18 Ekim’de Bakırköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde.
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