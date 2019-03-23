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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
Aslı BARIŞ
23.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İstanbul modasında son durum

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İstanbul modasında son durum

Mercedes Benz Fashion Week İstanbul 13. sezonunu geride bıraktı. Peki moda haftamızın ışıldayanları kimler oldu? İşte durum raporu...

En sansasyonel:

İstanbul modasında son durum

Deniz ve Begüm Berdan’ın markası DB Berdan LGBTQ bireylerin moda sektöründe arzu nesnesine dönüştürülmesine tepki gösteren bir koleksiyon sundu. 90’lar siluetleri başroldeydi, kıyafetler önyargılar ve nefrete karşı koruyucu bir zırh gibi yorumlandı. Podyumda Ceza ve Merve Çağıran da yürüdü.
En ilginç:
İstanbul modasında son durum

Mimar Sinan Üniversitesi mezunu üç genç tasarımcının projesi W-S-M, organizasyonun ses getiren defilelerinden birine imza attı. Tasarımları Seydullah Yılmaz’ın yaptığı, kumaş seçimlerini ‘Who Are Those People’ ekibinin üstlendiği, styling ve aksesuar tasarımları ise Muhammed İloğlu elkinden çıkan koleksiyon oldukça yenilikçiydi. Enteresan olan bir detay; styling’in, defilede seyircilerin gözü önünde yapılmasıydı.
En genç:
İstanbul modasında son durum

Etkinliğe özellikle genç tasarımcılar damga vurdu. Hafta Emre Pakel’in The Core Istanbul’da gerçekleşen defilesi ile başladı. Geçen yıl Koza Yarışması’nda 2. olan Pakel, bir zamanların ikonik ‘Mortal Kombat’ oyunundan esinlenen koleksiyonunda üst üste giyinmeye övgü niteliğinde parçalar sergiledi.
En kıdemli:
İstanbul modasında son durum

Mehtap Elaidi, bu sezon ‘yenilenme teması’ ile podyumdaydı. Defilede markanın yeni logosu ilk defa kullanıldı, ayrıca Mehtap Elaidi markası altında ilk defa çanta, takı ve aksesuar da sundu. #ITSMETIME isimli koleksiyon, Mehtap Elaidi kadınının 19 yıllık stil yolculuğuna ithaf edildi. Mercedes-Benz bu sezon Özgür Masur’un kolesiyonunu “Mercedes-Benz presents Özgür Masur” ismiyle sundu. Özgür Masur, Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonunda ilhamını 80’li yılların ışıltılı dünyasından aldı.
En renkli:
İstanbul modasında son durum

Defilelerin adresi Zorlu PSM’ydi ama en çok konuşulan şovlar, İstanbul’un tarihi mekânlarında yer aldı. Sudi Etuz’un defile mekânı olarak seçtiği Çiçek Pasajı, zengin tarihinde ilk defa bir defileye ev sahipliği yaptı. Markanın renkli, uçuşan ve masalsı tasarımlarını tarihi dokuda izlemek zevkliydi. Aslı Filinta’nın defile mekânı olan Karaköy Güzelleştirme ve Koruma Derneği Merkezi Zülfaris Binası ise davetlileri büyülü bir atmosfer ile karşıladı. Tasarımcının “eski hikâyeli tasarımları yeni hikâyelere dönüştürmek” temalı koleksiyonunu Zülfaris binası mükemmel bir biçimde tamamladı. Defilenin styling’i ressam Ali Elmacı’nın imzasını taşıyordu.
İstanbul modasında son durum

Bu sezon Türk tasarımcı markaları ile uluslararası markalar arasındaki işbirliği dikkat çekti. Erkek tasarımlarıyla beğeni toplayan Giray Sepin, Marchon Eyewear ile bir işbirliği gerçekleştirdi. Deniz Marşan’ın styling’ini üstlendiği Meltem Özbek defilesinde ise Swarovski koleksiyonundan takılar tercih edildi. Swarovski bu işbirliğiyle ilk defa kendi koleksiyonuyla MBFWI podyumundaydı.

The Core Istanbul’u bu sezon 23 farklı ülkeden toplam 100’den fazla uluslararası satın alma sorumlusu ziyaret etti. İstanbul’a gelerek The Core Istanbul’u ziyaret eden satın alma sorumluları arasında Saks Fifth Avenue Dubai, Printemps Paris, Harvey Nichols Katar, Fashion Avenue Russia, Liberty London gibi prestijli zincir mağazaları temsil eden isimler vardı.
İstanbul modasında son durum


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