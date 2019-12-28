Instagram'da en çok kimlere güldük?

Yüksek endüstri mühendisiyim ama bayağı yüksek: 1.68 santim

@tansudayan

Tansu Dayan

957 bin takipçi



Asıl mesleği ne?

Endüstri mühendisiyim. Bir de mastır yaptım. Yüksek endüstri mühendisiyim ama bayağı yüksek: 1.68 santim. Fenomenlik boy gösterdikten sonra açıkçası kendi mesleğimle olan ilişiğim günden güne azaldı.

Fenomen olma hikâyesi...

Müge Anlı videoları sayesinde oldu. İlk çektiğim 15 saniyelik kısa bir dublaj videosuyla başladı. Tabii o zaman daha kıyafet uydurmalar, saçlar falan yoktu. Sonra insanlar sürekli programdan kesitler göndermeye başladılar ‘Parodisini yap’ diye.

Ben de evdeki malzemelerden kıyafetler uydurmaya, saçlarımı yapmaya başladım. Günden güne

onbinlerce insana ulaşmaya başladı ve derken ‘Kocanın evi yok ki-senin kocanın evi yok’ repliğiyle milyonlarca insana ulaştım. Müge Hanım ve tüm ekip videoları izleyip çok eğlenmiş. Tebrik etmek için çiçek gönderdi.

Gülmek için o kimleri takip ediyor?

Aslı İnandık, İrem Sak’ın hikâyeleri ve Var Böyle Tipler.

Astroloji herkesin ilgisini

çekecek en uygun alandı...

@morkomedyen / Murat Genç / 808 bin takipçi



Asıl mesleği ne?

Oyuncu ve senaristim. Tiyatromda bu işlerime de devam ediyorum.

Fenomen olma hikâyesi...

Herkesin ilgisini çekecek bir konsept düşünüyordum, astroloji en uygun alandı. Sonra oturup tek tek karakterleri çizdim. Kostümü ne olmalı, saçı nasıl olmalı, nasıl bakmalı, nasıl gülmeli... Hepsi çok sevildi.

Kimleri takip ediyor?

Aslında takip ettiğim bir sayfa yok. Olmasını da doğru bulmuyorum. Daha sonra ister istemez etkileniyor ve özgünlüğünüzü kaybediyorsunuz.

Saçmalıkta başı çektiğim için

ana malzeme ben oldum

@buaradanianben / Nihan Erten / 128 bin takipçi



Asıl mesleği ne?

Reklam yazarlığı. Şu an freelance (serbest) olarak devam ediyorum. Sosyal medya hesabımla da iç içe bir meslek aslında. Orada da projeler üretiyorum çünkü.

Fenomen olma hikâyesi...

İnsanların sosyal medyada vakit geçirdikçe kendini daha mutsuz ve yetersiz hissettiğini fark ettim. Herkes o kadar mükemmel ki absürt ve doğal bir şeyler de olsun dedim. Saçmalıkta başı çektiğim için bu fikrin ana malzemesi de ben oldum.



Kimleri takip ediyor?

Berbat bir Instagram akışım var. Asla yolunuzun düşmeyeceği mizah sayfalarını bile takip ediyor olabilirim. İlk aklıma gelenleri söyleyeyim; ‘fail video’larına (beceriksiz videoları) çok güldüğüm için @nochaser, bir klasik olarak @9gag, açıklamalarını sevdiğim@içkiliydibilmemne.

Tipleme yapmaya, konuşmayı öğrendikten sonra başlamış olabilirim

@muratsakaogluback / Murat Şakaoğlu / 2.5 milyon takipçi



Asıl mesleği ne?

Tek mesleğim, yani sürekli olarak devam ettirdiğim iş komedyenlik.

Fenomen olma hikâyesi...

Şu ana kadar yaptığım birçok tipleme var ve bunların başlangıç hikâyesini hiç hatırlamıyorum. Konuşmayı öğrendikten sonra bile olabilir.

Kimleri takip ediyor?

Instagram’da hepsini takip etmesem de beni güldüren birçok hesap var. Bunlardan biri de sürekli izleyenlerin beni rekabete soktuğu; Aykut Elmas. Ona çok gülüyorum.

Oğlum arka odadan seslenince

‘Anadolulu FrIda’ oldum

@zukkum / Nevin Gülbahar / 60 bin takipçi



Asıl mesleği ne?

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde sahne kostümcüsüydüm. Çocuğum olunca mesleğe ara verdim.

Fenomen olma hikâyesi...

Frida Kahlo’nun hayatını anlatan bir kitap okuyordum, makyaj yapıp kendimi ona benzetmek istedim. Ayna karşısına geçip onun gibi süslendim. Bu esnada arka odadan oğlum, “Anne, anne!” diye seslenip durdu ve ben bir anda Anadolulu Frida oldum!

Kimleri takip ediyor?

Yasemin Sakallıoğlu, Ecem Erkek, @şahin.action birkaçı.

Bu hesapları da kaçırmayın

@zeynepinharikalardiyarı: Kendi deyişiyle ‘diplomasını uçak yapan avukat’ Zeynep Girgin Kalelioğlu, hamile ve lohusa kadın dertlerini anlatan videolar çekiyor. 710 bin takipçisi var.

@ahmetkarya: Ahmet Aksöz ve Karya Çandar, sabit mekânları olan araba içinde çektikleri videolarda kadın-erkek ilişkisi üzerine mizah yapıyorlar. Takipçi sayıları 1 milyon.

@taklitmantv: Mehmet Dindar, ünlülerin seslerini taklit ediyor. Aziz Yıldırım taklidiyle bir spor programında spikere yaptığı telefon şakasıyla tanınıyor. Takipçi sayısı 133 bin.

@roportajadam: Ana haber bültenlerinde yayımlanan videoları kurgulayıp haberde yer alan kişi yerine komik röportajlar veriyor. Mahsun Karaca’nın 1.1 milyon takipçisi var.









