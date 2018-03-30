İlk otobüs son durak!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi Haberleriİlk otobüs son durak!
GeriHürriyet Cumartesi İlk otobüs son durak!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Hürriyet Cumartesi
Ç. Begüm Soydemir - bsoydemir@hurriyet.com.tr - Fotoğraflar: Hüseyin ALSANCAK
30.03.2018 - 12:44, Son Güncelleme:

İlk otobüs son durak!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İlk otobüs son durak!

Çekmeköy’e bağlı Şahinbey, nispeten yeni ve hızla gelişen bir mahalle. Benzerlerinden sıyrılıp öne çıkan en önemli özelliği, o geniş, yeşil, çiçek kokularıyla karşılayan parkı. Hafta sonu kalabalık oluyor, siz en iyisi hafta içi bir gün yürüyenler, spor yapanlar, oturup muhabbet edenler arasına katılın.

Şahinbey, bu serinin resmi olmayan ilk atışının yapıldığı yer. Dolayısıyla benim için bambaşka bir anlamı var. “Şu durağa yanaşan ilk otobüse binsem de son durağı neresiyse inip yazsam” fikri aklıma düştüğünde gene bu otobüs gelmişti. Tabii o zaman sadece şöyle bir dolanıp dönmüştüm. Bu kez her yere daha dikkatli bakacağım.

İlk otobüs son durak

◊ Uzun bir hat 14ŞB, toplam 57 durak; dolayısıyla çok çeşitli ortamlardan geçerek varıyorsunuz. Kozyatağı itibariyle normal, bağımsız apartman görmek iyice zorlaşıyor; her yer site dolu. Son durak da zaten eski-yeni sitelerin sıralandığı caddenin bir sokağında.

◊ İnip küçük meydana doğru caddeyi yürümeye başlıyorum. Geçen geldiğimde dondurmacı Yusdo’da mola vermiştim. Ama kapanmış. Küçük bir mahalle AVM’sini arkamda bırakıp buranın beni en şaşırtan yerine ilerliyorum: Doğa Parkı.

◊ Geçen yaz adı böyleydi de şimdi Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı olmuş. Bingöl’de şehit edilen Kalafat, Çekmeköylüymüş. Belediye onun adını ve anısını, ailesinin de oturduğu Hamidiye Mahallesi’ndeki bu parkta yaşatmak istemiş.

İlk otobüs son durak

Şehir içinde temiz hava alarak yürümenin zevki başka.

Hafta sonu çılgın kalabalık

◊ Benzerlerini Avrupa şehirlerinde görebileceğiniz güzellikte bir park burası. Geniş, ferah, bakımlı, yeşil... Toplam büyüklüğü yaklaşık 26 bin, yeşil alanıysa yaklaşık 16 bin metrekare. Yürüyüş ve bisiklet parkurları, banklar, kocaman bir kartal heykeli, ahşap park locaları, oturanlar, gezenler, tempolu yürüyenler, kafede soluklananlar, koşuşan çocuklar, tatlı hayvanlar, mutlu insanlar...

◊ Karşıdan gelen üç gencin önünü kesiyorum. Yakup Aşçı, Yiğit Öztürk, Ali Alparslan. Üçü de 17 yaşında, üçü de açık lisede okuyor. Sarıgazi’de, aynı mahallede oturuyorlar. Buraya haftada en az bir kere geliyorlarmış, işten vakit bulduklarında. “Temiz hava, temiz çevre, güzel ortam” diyorlar.

◊ Sonra pusetinde bebeğiyle Burcu Bozkurt’u (30) görüyorum. Lojistik sektöründe çalışıyor ve aslında Sancaktepe’de oturuyor. Şu an doğum izninde, dört aylık kızı Nil’le yürüyüşe gelmiş buraya. “Arabayla beş dakika sürüyor. Sancaktepe’de böyle bir park yok. Şehrin içinde her mahallede bu büyüklükte bir park olması gerekiyor aslında. 18 ay Londra’da kaldım. Orada her mahallede hiç değilse bunun yarısı kadar park oluyordu. Sonuçta bizim yürüyüş alanlarına ihtiyacımız var çünkü yürüyebileceğimiz yerlere arabalar park ediyor biliyorsunuz. Hafta sonu burada çılgın bir kalabalık oluyor. O zaman geleceksem 11-12’yi geçirmeden dönmeye çalışıyorum.”

◊ Parktan çıkıp Şahinbey Caddesi’nde sağa sola bakınarak yürürken gördüğüm tabelaya doğru sürükleniyorum: Gümrük Sigorta İhale Ürünleri. Dükkânın adı bu. Ne olduğunu anlamak için içeri girip 52 yaşındaki sahibi Hıdır Altun’la konuşuyorum. “Tek kalem mal satma dönemi bitti. Elektronik de koyuyoruz, giyim de, ayakkabı da... Gümrükten alıyoruz, sigortalı yani hasarlı ürünler var, ihalelerden alıyoruz; burada uygun fiyata satıyoruz.”

İlk otobüs son durak

Yeni açılan dükkânı tanıtan Mickey ve Minnie caddeye neşe katıyor.

◊ Hıdır Bey güzel anlatıyor ama ben bu sistemi zor anlıyorum biraz. Açıyor: “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı TASİŞ’in (Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü) ihaleleri oluyor. Onları takip edip alıyoruz.” Daha bir ay olmuş açılalı ama hareket var. Biz konuşurken hep giren çıkan oluyor.

Adana yemeği buralarda yenmez

◊  Hemen yan tarafta temiz bir lokanta var: Hatçe Teyze’nin Ev Yemekleri. Kasadaki hanımefendiye “Siz misiniz Hatçe Teyze” diyorum. “İsmim Ayşe Köroğlu” diyor, “Burada Ayşe isimli başka bir ev yemekleri lokantası olunca karışmasın diye öyle koyamadık.” Burada bir Hatçe Teyze yok yani.

◊ 65 yaşında ve Adanalı Ayşe Hanım. Bu dükkân da çok yeni, ancak bir ay olmuş açılalı. “Bizim yemekleri yapamıyoruz aslında burada” diye anlatıyor: “Yapıyoruz da nadir... Şu var mesela, Tarsus’un sini köftesi. Bizim mutfak çok acılı, yağlı. Buralarda çok yenmez.” Astsubay emeklisi oğlu Nâzım Bey açmış aslında. Askeriyedeyken tabldot çalıştırıyormuş.

◊ Mutfakta üç aşçı yapıyormuş yemekleri. Sıcağı, ana yemeği, pilav-makarna çeşitleri, salata, cacık ve tatlılarla günde 15-16 çeşit. Zeytinyağlı da yapmışlar ama tutmamış; vazgeçmişler. “Esnaf onu sevmedi, ana yemek istiyorlar” diyor Ayşe Hanım. Seçmeli dört çeşit yemek 12 TL.

◊ İstanbul’un benzerlerine sık sık rastlayacağınız mahallelerinden biri Şahinbey.“Peki neden gidelim” derseniz cevabım hazır: Farkı parkında!

İlk otobüs son durak

Dört aylık kızı Nil’le parkta yürüyüş yapan Burcu Bozkurt, “Şehrin içinde her mahallede bu büyüklükte bir park olması gerekiyor” diyor.

İlk otobüs son durak

 
Osmancıklı Mustafa Amca’nın pirinçleri

Caddede 74 yaşındaki Mustafa Duyar’la göz göze geliyoruz. Önünde birkaç pirinç torbası, bastonuna dayanmış, taburesinde oturuyor. Çorum Osmancıklı. Malum, pirinci meşhur oraların. “Oradan mı getiriyorsunuz” diye soruyorum. “Kayınçomun fabrikası bu, oradan bana gönderiyor” diyor. Emekliymiş. “İşçilik yaptım, kapıcılık yaptım, kahvecilik yaptım” diye sayıyor bir çırpıda. Dört çocuğu, altı da torunu var. Pirincin kilosu 5.5 TL. “Piyasaya göre ucuz” diyor Mustafa Amca. 30 senedir Çekmeköy’de oturuyormuş. “Seviyor musunuz buraları” diyorum, “İstanbul’un sevilecek nesi var ki” diye tersliyor. “Köyünüze mi döneceksiniz” diye soruyorum bu sefer, “Köyüme de dönemem, ne yapayım bu saatten sonra, artık orada da yapamam” diye cevap veriyor. Mustafa Amca galiba durumu hepimiz adına pek güzel özetliyor...

 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Payitaht Abdülhamid dizisinin son bölümünde aksiyon arttı! Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gülse Birsel hastanelik oldu

Aşk acısı, yeme arzusu ve sigara… Bir saatte bunlardan kurtulmak mümkün mü?

Erhan Bener anısına