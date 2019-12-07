İlham veren başarı öyküleri

Şu anda filmi de oynuyor

NAİM SÜLEYMANOĞLU

1967’de Bulgaristan’ın Kırcaali şehrinde doğdu. Spor yaşamına güreşle başladı ancak başarılı olamadı. 1.47 boyundaydı, bedeni güçlüydü. Naim’e ‘halterci olmak için doğmuş’ yakıştırmaları yapılıyordu. Bir süre sonra halterci oldu ve hızla yükseldi. İlk dünya rekorunu 16 yaşında kırdı ama Bulgaristan yönetiminin Türklere uyguladığı asimilasyon politikasına karşıydı. Türkiye ile yazışmaya başladı. Melbourne’daki yarışmalar son bulduğunda tuvalete gitmek istedi ve büyük kaçış başladı. Turgut Özal’ın özel uçağıyla Ankara’ya geldi. 1992 Barselona Olimpiyatları’ndan altın madalyayla döndü. 1996 Atlanta Olimpiyatları’nda peş peşe üç altın madalya kazanan ilk halterci oldu. Yunan rakibi “En iyisi sensin Naim!” dediğinde, o “Hayır, en iyisi biziz!” demişti. 2000 yılında artık yaşlanıyordu. Sydney Olimpiyatları’nda üç denemesinde de başarısız oldu. “Hoşça kalın, artık bitti!” dedi. Süleymanoğlu, ardında 46 dünya rekoru bırakarak henüz 50 yaşındayken aramızdan ayrıldı. Hâlâ pek çok kişi tarafından gelmiş geçmiş en büyük halterci olarak görülüyor.



Şampiyonalara ismini verdi

SERENA WILLIAMS

Annesi ve babası tenis koçu olan Serena Williams, raketi eline ilk aldığında henüz 4 yaşındaydı. 9 yaşına geldiğinde başarılı koç Rick Macci ile çalışma fırsatına sahip oldu. Babası onun çocukluğunu yaşamasını istediğinden fazla üstüne gitmedi ama o, temkinli oluşu ve özenli çalışmasıyla yükselişe geçti. 1999’da Steffi Graf’ı yenerek dişli bir rakip olduğunu dünyaya kanıtladı. 2000’de Sydney’de altın madalya kazandı. 2003’te Avustralya Açık Zafer ile dört Grand Slam zaferini aynı anda elde etti. Buna “Serena Slam’ı” denildi. Irkçılığa maruz kaldı. 2005’te düşüşe geçti fakat 2007’de yeniden zirveye ulaştı. 2014-2015 sezonunda tüm Grand Slam’ları kazandı. Laures Dünya Spor Akademisi tarafından dört kez ‘yılın sporcusu’ seçildi. Karşılaştığı ayrımcılığa rağmen mücadeleyi bırakmayan Williams, 23 Grand Slam şampiyonluğu, dört altın olimpiyat madalyası ve sayısız kupa sahibi oldu.



Yerli Eftalya rekora doymuyor

ŞAHİKA ERCÜMEN

1985’te Çanakkale’de doğan Şahika Ercümen, 16 yaşından itibaren dört ayrı milli takımda sualtı sporlarıyla uğraştı. Serbest dalışla özel olarak ilgileniyordu. “Benim için hayat ilk nefes aldığımda değil, ilk nefesimi tuttuğumda başladı!” diyordu. 2006’da İspanya’da yapılan Serbest Dalış Dünya Şampiyonası’nda Türkiye rekoru kırdı. 2011’de Avustralya’da buz altında 110 metrelik mesafe yüzdü ve buzaltı yatay dalış rekoru kırdı. 2014’te paletsiz değişken ağırlıkta dünya rekorunu Antalya Kaş’ta yaptığı dalışla kırdı: 91 metreye indi. Bundan bir gün sonra ip destekli serbest dalışta 72 metreye ulaşarak bir rekor daha kırdı. 2016’da değişken ağırlıklı paletli dalışta 110 metreye ulaşarak yeni bir dünya rekorunun sahibi oldu. Tek nefeste 110 metreye inip çıkması 2 dakika 40 saniye sürdü. Son olarak 2019’da Antarktika’da kurulan Türk Bilimsel Araştırma Kampı’nın açılışında dalış yaparak Antarktika’da tüpsüz dalan ilk Türk kadın oldu.

