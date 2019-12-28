İki kitap, iki lezzet keşfi...

TADINDA YOLCULUK

Kıtalar arası en lezzetli yolculuk



Şef Jale Balcı ve seyahat yazarı Hande Çilek sağlıklı, doğal ve mevsiminde yemek alışkanlıklarından ilham alarak bir yemek kitabı yazdı. ‘Tadında Yolculuk’ (Remzi Kitabevi) adlı kitapta seyahat ve yemek kültürü farklı coğrafyalar üzerinden anlatılıyor ama hepsi bu kadar değil. Balcı ve Çilek, sofrada aile ve arkadaşlarla hep birlikte yemek yeme kültürünün tekrar gündeme gelmesinin önemine de değiniyor.

Kitabı doğal yollardan beslenmeye geri dönüş ve dalından sofraya felsefesinden yola çıkarak yazdıklarını söyleyen Balcı, tariflerin birbiriyle uyumlu olması için çok özendiklerinin altını çiziyor: “Lezzet düşkünlerinin tariflerimizi kolaylıkla yapabilmesi benim için büyük bir onur. Amacımız, son zamanlarda artan sosyal medya çılgınlığından bir nebze de olsa uzaklaşarak eskiden olduğu gibi insanların kitaptan tarif yapmalarını sağlamak.” Kitapta Kaliforniya mutfağından lezzetlerin yanı sıra Türk damak tadına uygun tariflerin de yer aldığını söyleyen Çilek, “Son dönemde vegan beslenme alışkanlığı oldukça arttı. Kaliforniya’da da vegan yemekler ve restoranlar oldukça popüler. Dolayısıyla kitapta veganlara yönelik çok güzel tariflere yer verdik. Aynı zamanda laktoz duyarlılığı olanların da rahatlıkla tüketebileceği sebze-meyve içerikli tarifler yer alıyor” diyor. Okuru Akdeniz’den Kaliforniya’ya götüren, Kaliforniya’nın Asya ve Meksika ezgileri içeren füzyon mutfağıyla buluşturan ‘Tadında Yolculuk’ta her yaş grubu için tarifler var.

Mango Çilek SmoothIe Bowl



Malzemeler: 1 bardak olgun mango (dondurulmuş),

1 bardak çilek (dondurulmuş), 1 muz (dondurulmuş), yarım çay bardağı badem sütü veya tercih ettiğiniz bir süt, 1 yemek kaşığı akçaağaç şurubu veya bal.

Yapılışı: Mangoyu, muzu, sütün yarısını ve tatlandırıcıyı yüksek devirli bir blender’a koyun, yoğun bir kıvam alana kadar çekin. Karışımı bir kaba koyun. Çilekleri, kalan sütü ve tatlandırıcıyı blender’da çekin. İki karışımı, sunum yapacağınız tabağa ortada birleşecek şekilde dökün. Üzerini süsleyin. Sütü, bir gece önceden buz kalıbında dondurup smoothie’ye eklerseniz kıvamı daha yoğun olur.

Annem Böyle Pişiriyo



Anne yemeklerine hücum!

“Bu tarifleri yazmamı inatla ve ısrarla isteyen kızım Mehlika Babaoğlu. Bu yazılanların içerisinde yöresel yemek tarifleri olduğu kadar, görsel ve yazılı basından aldığım tarifler, eski tariflerin yanı sıra, senelerin birikimiyle edindiğim tecrübelerin birikimleri var.”

Halime Babaoğlu, içinde onlarca tarifin yer aldığı ‘Annem Böyle Pişiriyo’ (Mikado Yayınları) adlı kitabının çıkış hikâyesini işte böyle anlatıyor. Babaoğlu’nun el yazısıyla yayımlanan kitapta çeşit çeşit çorbalar, zeytinyağlılar, etli yemekler, pilav ve makarnalar, hamur işleri, pasta ve tatlıların reçeteleri ve püf noktaları paylaşılıyor.

Sınırlı sayıda basılan kitabı edinmek için Instagram’dan (@mehlikababaoglu ve @annemboylepisiriyo) Mehlika Babaoğlu’na ulaşabilirsiniz. 100 liraya satılan kitabın geliri kız çocuklarının eğitimine aktarılıyor.

Karışık turşu

◊ Malzemeler: Dolma veya sivri yeşil biber, ince uzun yerli salatalık veya kornişon, acur, yeşil domates, lahana (haşlanmadan), kelek, küçük şeftali (Elbistan şeftalisi, sert olacak), armut, sarmısak ve maydanoz.

◊ Yapılışı: Sebzeleri yıkayın, suyu içine çeksin diye büyük salatalıklara bıçak veya iğne batırın ama kornişon kullanıyorsanız buna gerek yok. Biberlerin uçlarını kesin. Kavanozun en altına bir avuç nohut koyun. Varsa 5-10 tane siyah üzüm koyun, üstüne sırayla sebzeleri dizin, sarmısakları atın. Kavanozun ortasına ve en üstüne maydanoz yerleştirin. Ayrı bir yerde kayatuzunu, içme suyunda eritin. Kavanoza iki-üç parmak sirke, üstüne tuzlu sudan doldurun, 2 yemek kaşığı da şeker ekleyin. Ağzını sıkıca kapatın.