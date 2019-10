İki kıta arasında iyiliğe koşmak

Her yıl Asya’dan Avrupa Kıtası’na yapılan İstanbul Maratonu, bir spor organizasyonu olmanın çok ötesine geçti. Bir kere Türkiye’nin en geniş katılımlı kitlesel spor etkinliği. Bu yıl sadece yardım amacıyla koşacak kişi sayısı 10 bin.

‘İstanbul Senin, Durma Koş!’ sloganı ile 3 Kasım sabahı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu Yakası tarafından start alacak maratonda, sivil toplum kuruluşları her yıl olduğu gibi bu yıl da katılımcıları yardımseverlik adına koşmaya çağırıyor. Rekor bağış beklenen koşuda hem kurumlar hem de sporcular bağış toplamak için yarışacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki ‘Spor İstanbul’ tarafından düzenlenecek maraton, sivil toplum kuruluşlarının bağış toplayabilmeleri için en etkili ve kolektif faaliyetlerden biri haline geldi.

Geçen yıl 11 Kasım’da 40.’sı düzenlenen maratonda parkur rekorunun yanı sıra bağış rekoru da kırılmış, sivil toplum kuruluşlarınca açıklanan verilere göre toplam 12 milyonun TL’nin üzerinde bağış toplanmıştı.

Ali İsmail Korkmaz’ın düşlerinin peşinde

Yardımseverlik koşusu unvanını taşıyan maratonun bu yılki en büyük sosyal sorumluluk partneri ise ‘Adım Adım.’ ‘Adım Adım’ın kurucularından Itır Erat, sadece 10 bin kişinin 74 STK için yardım toplamayı amaçladığını, hedefinin 15 milyon TL olduğunu anlattı.

‘Adım Adım’ dışında da TEMA Vakfı’ndan AÇEV’e, TEGV’den (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı), TEV’e (Türk Eğitim Vakfı), KAÇUV’dan (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı) Şişmanlar da Koşar’ a kadar pek çok STK da farklı sosyal sorumluluk projeleri ile maratonda yer alacak.

Örneğin ünlü oyuncu Mert Fırat ‘İhtiyaç Haritası’ için koşacak. İhtiyaç Haritası, ihtiyaç sahipleri ile ihtiyaçları karşılayacak insanları bir araya getiren bir platform. Hedefleri ise 100 bin TL.

Her yıl olduğu gibi Ali İsmail Korkmaz Vakfı da bu yıl maratonda yer alacak. Yüzlerce koşucu, Ali İsmail’in düşlerini yaşatmak için yardım toplayacak. Gençlere burs veren vakıf, dünyanın daha adil bir yer olması için çeşitli projeler gerçekleştiriyor. Vakfın yaptığı son işlerden biri Gambiya’da su kuyusu açmaktı.



Geç kayıtlarda önkoşul bağış yapmak...

Bu yıl 106 ülkeden 37 bin çipli koşucunun katılması beklenen Vodafone İstanbul Maratonu için kayıt süresi 30 Eylül’de sona ermişti. Ancak her yıl olduğu gibi bu yıl da Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek Maraton ve Spor Fuarı’nda koşuculara geç kayıt imkânı sunulacak. 31 Ekim, 1-2 Kasım tarihlerinde düzenlenecek fuarda geç kayıt için önkoşul ise fuarda standı bulunan sivil toplum kuruluşlarından birine bağış yapmak. Hürriyet’in ulaştığı Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan da bu yılki maratonla ilgili şunları anlattı: “Vodafone olarak, sağlıklı yaşama önem veriyoruz. Bu yıl maratonun 41’inci yaşını kutluyoruz. ‘Kırk bir kere maşallah’ diyoruz. Maratonu 8 yıldır büyük bir gururla destekliyoruz. Maratona katılım, her yıl sponsorluğumuzun da katkısıyla artıyor. Çipli koşucu sayısı 2011’den bu yana yaklaşık 4 kat arttı. Maratonda bu yıl çocuklar için koşacağız. Kodlama eğitimlerimizle çocuklarımızı dijital geleceğe hazırlayacağız. Tüm İstanbulluları yarın sabah maratona bekliyoruz.”