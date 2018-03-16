İçi dışı bir

İşte bu akıma ayak uydurmanın en kısa yolu: Trendyol Milla’nın bileziği… 19.99 TL.





Bu kararsız havalarda kendinizi yürüyüşe verme eğilimindeyseniz, Decathlon’daki kapüşonlu pançoya her türlü ihtiyacınız var. 15.99 TL.





Trendi yakalamanın en kolay yolu, şüphesiz gözlük. Angel Eyes’ta renkli alternatifler var. 99.95 TL.





Şeffaf topuk ‘in’ parçalardan. Nine West’teki bu modelin farklı renkleri de mevcut. 139 TL.





Zara’daki kemer kısa yoldan ‘trendy’ görünmenizi sağlayacak bir diğer aksesuar. 70 TL.





Morhipo’da satıştaki şeffaf trençkotun içine renkli tasarımlar giyerek, tarzınızı farklılaştırabilirsiniz. 169.90 TL.





Bel çantası modası devam ediyor; plastik olanını alarak, işin içine farklılık katın. Bershka’daki çanta iş görür. 15.99 TL.





Moda haftası öncesi çarpıcı bir çanta arıyorsanız, Beymen’de satılan Love Moschino tasarımına göz atın. 845 TL.





Bu aralar şemsiye büyük ihtiyaç. H&M’in renkli modelinin retro bir havası da var. Üstelik renkli. 29.99 TL.





Yağmurluk bu ara sezonun yıldızı. Mango’daki renkli transparan parça dikkat çekmenizi sağlar. 399 TL.



