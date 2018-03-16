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Hürriyet Cumartesi Haberleri
HÜRRİYET CUMARTESİ
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    İçi dışı bir

    Aslı Barış abaris@hurriyet.com.tr
    16.03.2018 - 13:39 | Son Güncelleme:

    Şaşırmayın: 2013’ten bu yana moda gündemine yer etmeyi başaran şeffaf PVC modeller bu sezon kapanın elinde kalıyor. Moda devlerinden zincir mağazalara her türlü vitrinde bu enteresan parçaları göreceksiniz. Peki neyi, neyle kullanacaksınız? Trendi yakalayabileceğiniz alternatifler burada...

    Top model Daphne Groeneveld tepeden tırnağa trendin takipçisi.

    İşte bu akıma ayak uydurmanın en kısa yolu: Trendyol Milla’nın bileziği… 19.99 TL.

    İçi dışı bir

    Bu kararsız havalarda kendinizi yürüyüşe verme eğilimindeyseniz, Decathlon’daki kapüşonlu pançoya her türlü ihtiyacınız var. 15.99 TL.

    İçi dışı bir

    Trendi yakalamanın en kolay yolu, şüphesiz gözlük. Angel Eyes’ta renkli alternatifler var. 99.95 TL.

    İçi dışı bir

    Şeffaf topuk ‘in’ parçalardan. Nine West’teki bu modelin farklı renkleri de mevcut. 139 TL.

    İçi dışı bir

    Zara’daki kemer kısa yoldan ‘trendy’ görünmenizi sağlayacak bir diğer aksesuar. 70 TL.

    İçi dışı bir

    Morhipo’da satıştaki şeffaf trençkotun içine renkli tasarımlar giyerek, tarzınızı farklılaştırabilirsiniz. 169.90 TL.

    İçi dışı bir

    Bel çantası modası devam ediyor; plastik olanını alarak, işin içine farklılık katın. Bershka’daki çanta iş görür. 15.99 TL.

    İçi dışı bir

    Moda haftası öncesi çarpıcı bir çanta arıyorsanız, Beymen’de satılan Love Moschino tasarımına göz atın. 845 TL.

    İçi dışı bir

    Bu aralar şemsiye büyük ihtiyaç. H&M’in renkli modelinin retro bir havası da var. Üstelik renkli. 29.99 TL.

    İçi dışı bir

    Yağmurluk bu ara sezonun yıldızı. Mango’daki renkli transparan parça dikkat çekmenizi sağlar. 399 TL. 

    İçi dışı bir

    Etiketler: şeffaf modası , 2018 modası , ilkbahar modası
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