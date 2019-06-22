Hürriyet fotoğrafçıları ‘Misafir-Mülteci’ sergisinde
Dünya Mülteciler Günü’nde açılan sergide, çektikleri fotoğraflarla mülteci sorununa dikkat çekmeye çalışıyorlar.
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği ve mültecilik konusuna dikkat çeken fotoğraflardan oluşan ‘Misafir-Mültecilik’ sergisi, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde CerModern’de sanatseverlerle buluştu. 10 gün açık kalacak sergide, farklı kuruluşlardan 26 foto muhabirinin çektiği 25 fotoğraf ve 18 seri foto yer alıyor. Özel sergide, TFMD’nin fotoğraf eğitimi verdiği 22 mülteci çocuğun çektiği kareler de olacak.
TFMD Başkanı Rıza Özel, ‘Yılın Basın Fotoğrafları’ yarışmasının Türkiye’de basın fotoğrafçılığı alanındaki tek organizasyon olmasının yanı sıra 34 yıldır aralıksız düzenlendiğini söylüyor: “Mültecilik ülkemizin bir gerçeği. AB Özel Kategorisi’nde ‘Misafir-Mültecilik’ başlığıyla Türkiye’de ve dünyada yaşanan mülteci sorununa dikkat çekmeye çalıştık.”
MURAT ŞAKA / AB ÖZEL KATEGORİSİ MİSAFİR MÜLTECİLİK BİRİNCİSİ
İBRAHİM YURTBAY / YILIN BASIN FOTOĞRAFI 2018
SELÇUK ŞAMİLOĞLU / YILIN BASIN FOTOĞRAFI 2015
Sergide kimlerin fotoğrafı var?
Ahmet Sami Acar, Yasin Akgül, Ümit Bektaş, Tolga Bozoğlu, Ünal Çam, Onur Çoban, Bülent Doruk, İdris Emen, Can Erok, Cem Genco, Emrah Gürel, Ozan Güzelce, Bülent Kılıç, Mustafa Kılıç, Özge Elif Kızıl, Emin Mengüarslan, Emin Özmen, Halil Sağırkaya, Halit Onur Sandal, Murat Şaka, Selçuk Şamiloğlu, Emre Tazegül, Ümit Turpçu, Oğuz Yeter, İbrahim Yurtbay ve Kerem Yücel.
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