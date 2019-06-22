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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
22.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hürriyet fotoğrafçıları ‘Misafir-Mülteci’ sergisinde

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Hürriyet fotoğrafçıları ‘Misafir-Mülteci’ sergisinde

Dünya Mülteciler Günü’nde açılan sergide, çektikleri fotoğraflarla mülteci sorununa dikkat çekmeye çalışıyorlar.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği ve mültecilik konusuna dikkat çeken fotoğraflardan oluşan ‘Misafir-Mültecilik’ sergisi, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde CerModern’de sanatseverlerle buluştu. 10 gün açık kalacak sergide, farklı kuruluşlardan 26 foto muhabirinin çektiği 25 fotoğraf ve 18 seri foto yer alıyor. Özel sergide, TFMD’nin fotoğraf eğitimi verdiği 22 mülteci çocuğun çektiği kareler de olacak.
TFMD Başkanı Rıza Özel, ‘Yılın Basın Fotoğrafları’ yarışmasının Türkiye’de basın fotoğrafçılığı alanındaki tek organizasyon olmasının yanı sıra 34 yıldır aralıksız düzenlendiğini söylüyor: “Mültecilik ülkemizin bir gerçeği. AB Özel Kategorisi’nde ‘Misafir-Mültecilik’ başlığıyla Türkiye’de ve dünyada yaşanan mülteci sorununa dikkat çekmeye çalıştık.”

Hürriyet fotoğrafçıları ‘Misafir-Mülteci’ sergisinde

MURAT ŞAKA / AB ÖZEL KATEGORİSİ MİSAFİR MÜLTECİLİK BİRİNCİSİ
Hürriyet fotoğrafçıları ‘Misafir-Mülteci’ sergisinde

İBRAHİM YURTBAY / YILIN BASIN FOTOĞRAFI 2018
Hürriyet fotoğrafçıları ‘Misafir-Mülteci’ sergisinde

SELÇUK ŞAMİLOĞLU / YILIN BASIN FOTOĞRAFI 2015
Sergide kimlerin fotoğrafı var?
Ahmet Sami Acar, Yasin Akgül, Ümit Bektaş, Tolga Bozoğlu, Ünal Çam, Onur Çoban, Bülent Doruk, İdris Emen, Can Erok, Cem Genco, Emrah Gürel, Ozan Güzelce, Bülent Kılıç, Mustafa Kılıç, Özge Elif Kızıl, Emin Mengüarslan, Emin Özmen, Halil Sağırkaya, Halit Onur Sandal, Murat Şaka, Selçuk Şamiloğlu, Emre Tazegül, Ümit Turpçu, Oğuz Yeter, İbrahim Yurtbay ve Kerem Yücel.

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