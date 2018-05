Her parkta bir festival

İlki geçen yıl düzenlenen İstanbul Cocktail Festival ise bugün ve yarın (12-13 Mayıs) LifePark’ta. Festivalde Kozmonot, The Bar with No Name, Shake for Fun gibi tanınan mekânların yanı sıra ‘Dede’ lakaplı Uğur Tekebaş ve Cevat Yıldırım gibi isimler bireysel olarak yer alıyor. Organizasyonda farklı lezzetleri deneyimlemenin yanı sıra ödüllü barmenlerle kokteyl yapımının inceliklerini tecrübe edeceğiniz atölye çalışmaları düzenleniyor. Barmen İsmail Çimentay tarafından verilen ‘Best Seller Cocktails’ başlıklı atölyede Margarita ve Tom Collins yapımını öğrenmek, Çağlar Yılmaz’ın ‘Hayal Et’ atölyesine katılıp yaratıcılığınızı konuşturmak mümkün. LifePark’ta gün boyu müzik de devam edecek. Bugün Baba Zula ve Yasemin Mori’den sonra saat 22.00’de sahneye Metin Arolat çıkıyor. Pazar günü ise Islandman ve Sahte Rakı’dan sonra Mirkelam festival alanında.

Yenilikçi tatlar burada

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Dr. Ender Saraç, Dilara Koçak, Dr. Ayşegül Çoruhlu, Murat Bür, Aret Vartanyan, Metin Hara, şef Hazer Amani, Alp Kavasoğlu, Hande Kazanova, Müge Boz ve Anneler Günü için özel programıyla Çağla Şıkel... Üstüne MFÖ, Sertab Erener ve Gökhan Türkmen konserleri... Ayrıca yarışmalar, oyunlar, fotoğraf aktiviteleri, çekilişler, yiyecek-içecek ikramları, workshop’lar, indirimli üyelik imkânları, sosyal medya fenomenleriyle buluşma fırsatı... 12-13 Mayıs’ta KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek Migros Yaşam Festivali’nde sağlık, spor, beslenme, güzellik, kişisel gelişim, müzik ve eğlenceye dair ne varsa bulmak mümkün. Bu festival, Migros’un nisan ayında dengeli beslenme ve hareket etmenin önemini vurgulamak amacıyla Türkiye çapında başlattığı ‘Sağlıklı Yaşam Yolculuğu’ projesinin devamı niteliğinde. Festival alanında pek çok ünlü markanın özel ürünleri, ikramları, hediyeleri ve sürprizleriyle karşılaşma imkânı bulunuyor.