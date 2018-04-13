Her çekim bir flört

* Çektiğin kadınlar zaten güzel. Ama senin objektifinden daha da güzel ve çekici görünüyorlar. Sırrın Photoshop mu?

- Bir gün birisi “Sen de photoshop yapıyorsun ama doğal yapıyorsun” demişti, kendisine gülerek “Photoshop’un doğalı mı olur?” demiştim. Dijital döneme geçtiğimizden beri Photoshop önemli bir yer tutuyor ama doğru perspektif, ışık gibi detayları olmayan bir fotoğrafı fotoşop ne kadar kurtarabilir?

* Genelde fotoğraflarında seksilik ön planda... Neden?

- Estetiktir bence ön planda olan, o seksilik olsa duramazsın. Çünkü benim fotoğraflarımda her kadın çok güzel, her erkek çok yakışıklı olmalı. Defolardan beslenmiyorum. Ayrıca estetikle seksilik arasındaki fark ince bir çizgi, o çizgiyi geçmiyorum.



* Nedir seksi pozlar için sanatçıları motive etme sırrın?

- Bu güven ilişkisinin sonucu... Beni tanımayanlara da “Senin kötü görünmen benim kötü görünmem demek” diyorum.

* Çekerken karşındakilere karşı bazen ‘sert’ olabiliyorsun, hatta sesin yükseliyor...

- Birlikte çalıştığımız için bunu soruyorsun ama sana ve o duruma şahitlik eden herkese söylediğim gibi çekimde olan çekimde kalır. Sert olduğum kısma katılmıyorum yine de dışardan bir göz olarak bunu hissediyorsan cevabım; emin ol, biz orda çok büyük flört ediyoruz, o sana öyle geliyor.

* Yeni sergin ’Festival Stüdyosu’nda ünlü isimlerin portrelerini görüyoruz. Nedir diğer ‘ünlü’ fotoğraflarından farkı?

- Cep telefonuyla fotoğraflanması ve bu sene film festivalinde gösterilen ulusal filmlerin oyuncularından oluşması. Sergideki isimleri festival direktörü Kerem Ayan’la seçtik. Festivalin 37. yılı olması dolayısıyla bu yıl gösterilecek ulusal filmlerin 37 yaş sınırını geçmeyen oyuncularında karar kıldık. Onları İKSV binasının terasında fotoğrafladım.

* Telefonu olan herkes senin çektiğini çekebilir mi? Bu kadar kolay mı bu iş?

- Ne kullanılırsa kullanılsın kimse benim çektiğim fotoğrafı çekemez ama ben de onların çekebilirim. Bu kareler bugüne kadar biriktirdiklerimin sonucu. Telefonla profesyonel makinenin sonuçları da aynı olamaz. Aksini iddia eden varsa buyursun çeksin!

* Kimine göre portre çekmek çok daha kolay. İşin kolayına mı kaçıyorsun?

- Kimse bunu söyleyenler hemen portre fotoğrafı çekmeye başlasınlar ki kendimi yalnız hissetmeyeyim. İnsanlarla çalışmak yani portre fotoğraf çekimi, bence disiplinler arasında en zoru.



Beril Kayar



Yaşar Kemal’i çekerken zorlandım



* Bu güne kadar en zorlandığın çekim hangisi?

- Yaşar Kemal, yerinde durmazdı, sürekli hikâyeler anlatırdı, hatta en son yalvarıyordum “Yaşar Abi ne olur dur iki dakika” diye.



* En çok çekmek istediğin isim?

- Kate Moss.



* Türkiye’de?

- Herkesi çektim. Ama hepsini tekrar tekrar yine çekmek istiyorum...