Her çekim bir flört

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiye yeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi HaberleriHer çekim bir flört
GeriHürriyet Cumartesi Her çekim bir flört
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Hürriyet Cumartesi
13.04.2018 - 10:18, Son Güncelleme:

Her çekim bir flört

Hakan GENCE
Hakan GENCE
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hakan GENCE
Hakan GENCE
Her çekim bir flört

Çektiği portreler ve konser (performans) fotoğraflarıyla tanınan Muhsin Akgün’le yaklaşık beş yıldır birlikte çalışıyoruz, bu sefer 37. İstanbul Film Festivali kapsamındaki ‘Festival Stüdyosu’ sergisi için buluştuk. İnsanın iş arkadaşıyla röportaj yapması kadar zoru yokmuş. Yine de beni frenlemesine izin vermedim, çekim sırasında etkilendiği ünlülerden kadınları seksi göstermesinin sırlarına kadar her şeyi konuştuk. Bu sefer fotoğraflarını da ben çektim.

* Çektiğin kadınlar zaten güzel. Ama senin objektifinden daha da güzel ve çekici görünüyorlar. Sırrın Photoshop mu?

- Bir gün birisi “Sen de photoshop yapıyorsun ama doğal yapıyorsun” demişti, kendisine gülerek “Photoshop’un doğalı mı olur?” demiştim. Dijital döneme geçtiğimizden beri Photoshop önemli bir yer tutuyor ama doğru perspektif, ışık gibi detayları olmayan bir fotoğrafı fotoşop ne kadar kurtarabilir?

Genelde fotoğraflarında seksilik ön planda... Neden?

- Estetiktir bence ön planda olan, o seksilik olsa duramazsın. Çünkü benim fotoğraflarımda her kadın çok güzel, her erkek çok yakışıklı olmalı. Defolardan beslenmiyorum. Ayrıca estetikle seksilik arasındaki fark ince bir çizgi, o çizgiyi geçmiyorum.

Her çekim bir flört

Nedir seksi pozlar için sanatçıları motive etme sırrın?

- Bu güven ilişkisinin sonucu... Beni tanımayanlara da “Senin kötü görünmen benim kötü görünmem demek” diyorum.

Çekerken karşındakilere karşı bazen ‘sert’ olabiliyorsun, hatta sesin yükseliyor...

- Birlikte çalıştığımız için bunu soruyorsun ama sana ve o duruma şahitlik eden herkese söylediğim gibi çekimde olan çekimde kalır. Sert olduğum kısma katılmıyorum yine de dışardan bir göz olarak bunu hissediyorsan cevabım; emin ol, biz orda çok büyük flört ediyoruz, o sana öyle geliyor.

Yeni sergin ’Festival Stüdyosu’nda ünlü isimlerin portrelerini görüyoruz. Nedir diğer ‘ünlü’ fotoğraflarından farkı?

- Cep telefonuyla fotoğraflanması ve bu sene film festivalinde gösterilen ulusal filmlerin oyuncularından oluşması. Sergideki isimleri festival direktörü Kerem Ayan’la seçtik. Festivalin 37. yılı olması dolayısıyla bu yıl gösterilecek ulusal filmlerin 37 yaş sınırını geçmeyen oyuncularında karar kıldık. Onları İKSV binasının terasında fotoğrafladım.

* Telefonu olan herkes senin çektiğini çekebilir mi? Bu kadar kolay mı bu iş?

- Ne kullanılırsa kullanılsın kimse benim çektiğim fotoğrafı çekemez ama ben de onların çekebilirim. Bu kareler bugüne kadar biriktirdiklerimin sonucu. Telefonla profesyonel makinenin sonuçları da aynı olamaz. Aksini iddia eden varsa buyursun çeksin!

Kimine göre portre çekmek çok daha kolay. İşin kolayına mı kaçıyorsun?

- Kimse bunu söyleyenler hemen portre fotoğrafı çekmeye başlasınlar ki kendimi yalnız hissetmeyeyim. İnsanlarla çalışmak yani portre fotoğraf çekimi, bence disiplinler arasında en zoru.

Her çekim bir flört

Beril Kayar

Yaşar Kemal’i çekerken zorlandım

* Bu güne kadar en zorlandığın çekim hangisi?
- Yaşar Kemal, yerinde durmazdı, sürekli hikâyeler anlatırdı, hatta en son yalvarıyordum “Yaşar Abi ne olur dur iki dakika” diye.

* En çok çekmek istediğin isim?
- Kate Moss.

* Türkiye’de?
- Herkesi çektim. Ama hepsini tekrar tekrar yine çekmek istiyorum...

‘Festival Stüdyosu, 28 Nisan’a kadar ‘Galeri Işık Teşvikiye’de 10.00-18.00 saatleri arasında görülebilir.

Her çekim bir flört

Öykü Karayel
 

 

Hakan GENCE
Hakan GENCE
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dayatılmış ideal güzellik algılarını onlar yıkacak!

Masum Değiliz dizisi bitti mi? Yeni bölüm neden yok?

Ünlü oyuncu 8 ayda doğum kilolarından kurtuldu!

'Avantgarde' kimdir; neye denir?