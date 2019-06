Hepsi birbirinden güçlü bir sürü kadın! Yumruğunu da konuşturan Anne Lister...

Anne Lister yaklaşık 200 yıl önce İngiltere, Halifax’ta yaşamış, erkek gibi giyinen, çok şeyi merak eden, merak ettiği her şeyi yaşayan, çakalların arasında masaya yumruğu indirmekten çekinmeyen, iş insanı, madenci, seyyah. İstediği her şeyi elde ediyor ve pek çok kadını baştan çıkarıyor; sonunda sevgilileri genellikle varlıklı adamlarla evlenmeyi tercih etseler de, tabii ki yasal olmayan bir evlilik bile geçiyor başından. Ve Anne Lister günlük tutuyor; her biri 300 sayfalık 27 defter bırakıyor ardında. Bu defterlerde yaşadığı her şey ve ilişkilerinin ayrıntıları var ama ilişkiler şifreli yazılmış. 1988’de yayımlanmaya başlıyor Lister’in defterleri, şifreli kısımların deşifresi halen sürüyor.

Tarihin ilk ‘modern lezbiyeni’ olarak geçen bu olağanüstü karakteri, Britanya’nın en iyi yazarlarından biri, ‘Happy Valley’nin de yazarı Sally Wain-

wright yaklaşık 20 yıllık bir çalışma sonucunda ‘Gentleman Jack’i HBO ekranına getiriyor. Lister’ı ‘Doctor Foster’ Suranne Jones canlandırıyor. Sevişme sahneleri için ‘intim sahneler uzmanı’ işe alınıyor (ama çıplaklık yok, ekranda görünen tek şey volanlar, fırfırlar, satenler, kotonlar, ketenler, bolca kumaş yani). Lister’ın 42 yaşına, evinin kadınını bulup artık yerleşmeye karar verdiği döneme odaklanan dizinin adını ödül sezonunda sık görürüz herhalde. İlk bölümün tekrarı cumartesi 15.00’te. (beIN Series Drama, perşembe, 22.00)

Devrim hazırlığında June

‘The Handmaid’s Tale’in hikâyesi, Margaret Atwood’un ilk sezonun 10 bölümüne yayılan sarsıcı kitabının ötesine geçeli çok oldu. İkinci sezonda yazar onaylı senaryoda yeni ABD, Gilead cehennemini ayrıntılarıyla izledik. Üçüncü sezonun ilk üç bölümü itibariyle, tanıtımlarda altı çizilen ‘devrim’ henüz çok uzak ve çok zor görünüyor ama yeni doğan bebeğini özgür dünyaya gönderip kızını yalnız bırakmamak için son anda Gilead’de kalmayı seçen June’un (Elisabeth Moss) bu kez daha atak olduğu açık. Bir kere artık başka bir evde, kaçış konusunda kendisine yardımcı olan Joseph Lawrence’ın hizmetlisi ama bu yüreklere su serpmiyor tabii çünkü Lawrence aynı zamanda bu acımasız sistemin fikir babası, kurucusu. Emily’ye (Alexis Bledel) ve bebeğe ne olduğunu, June’un kimlere nasıl yardım ettiğini öğrenirken, kumandan Fred ve karısının hikâyesini de izlemeye devam edeceğiz. Görsel olarak nefes kesici sahneler de eksik değil. (BluTV, her perşembe yeni bölüm)

Karanlık sırların bekçileri

Avustralyalı yazar Liane Moriarty’ye ‘Big Little Lies’ın ikinci sezonunun da olacağını haber verdiklerinde, “Olsun, yapın tabii” demiş memnuniyetle, sonra bir bakmış, senaryo yine onda. İlk sezonda önce birbirlerini yer gibi görünüp, sonra müthiş bir kadın dayanışması sergileyen ekibe bu kez Meryl Streep katılıyor. Celeste’nin (Nicole Kidman) kayınvalidesi olarak ve tabii oğlunun başına gerçekte ne geldiğinden habersiz. Moriarty, senaryoyu yazarken aklında hep Meryl Streep varmış zaten; Reese Witherspoon, Diane Lane gibi sektörün güçlü kadınlarını toplayan bir dizinin senaristi olmanın faydası, bu fikir ikiletilmemiş bile ve Streep de ekrana iş yapan oyuncular arasında bulmuş kendini. ‘Big Little Lies’ da hikayesine dair ser verip sır vermeyen dizilerden, ki artık bu kategorinin dışında kalan iş neredeyse yok gibi, ama oyuncular katıldıkları tanıtımlarda bu sezonun ilkinden daha karanlık olacağını ifade ediyor. Doğanın iltimas geçtiği yerlerden Monterey’de çekilen yeni sezonun karanlığını da sevmeye hazırız. (beIN Series Drama, pazartesi, 22.00)

Ve filmler...

Wine Country: İçlerinden birinin 50. yaşını kutlamak için bir araya gelen altı arkadaşın hafta sonu macerası, bol şarap ve bol yüzleşme içeriyor. ABD’nin en sevilen komedyenlerini bünyesinde toplayan film, şarap bağlarıyla meşhur Napa bölgesinde geçiyor (Netflix).

Murder Mystery: Jennifer Aniston ve Adam Sandler demek yetebilir ama bir polis ve karısının Avrupa seyahatlerinde yollarının kesiştiği mültimilyarder, yanı başlarında işlenen bir cinayet ve ondan sonra tufan unsurlarını da ekleyelim (Netflix, cumadan itibaren).

Elisa & Marcela: En son ‘The Book-

shop’ filmini izlediğimiz yönetmen Isabel Coixet’in 10 yıldır üzerinde çalıştığı ve sonunda ödüllü oyuncularla, Netflix için çektiği İspanyol filminde toplumu ve kiliseyi karşılarına almaktan çekinmeyen iki kadının hikâyesi var (Netflix, cumadan itibaren).

Beş program

Reality şov: ‘Temizlik Avcıları’. Delice izlenen programın yerli versiyonu. (TLC, cumartesi, 19.30)

Yeni dizi: ‘Afili Aşk’ Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk, Altan Erkekli. (Kanal D, çarşamba, 20.00)

Yeni dizi: ‘‘Her Yerde Sen’ Furkan Andıç ve Aybüke Pusat. (Fox, perşembe, 20.00)

Yeni dizi: ‘Benim Güzel Yalanım’ Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu, Lavinya Ünlüer. (Star, cuma, 20.00)

Mini dizi: ‘Dengi Dengine’ bayram için yapılmıştı: Ramazan davulcusu olan rock grubunun hikâyesi. (Toplam beş bölüm, TRT1 uygulamasında)

HAFTANIN PROGRAMI

Felaketin içyüzü. Sosyal medyada yarattığı heyecan ‘Game of Thrones’unkini aratmıyor. Kaçıranlar için beş bölümün tamamı.