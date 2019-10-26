Hemingway’e Türk komşu
Dice Kayek ilk ‘flagship’ mağazasını Paris’in kalbinde, bohem Saint-Germain-des-Prés’de açtı. Ernest Hemingway, Simone de Beauvoir, Truman Capote gibi efsane müdavimleri olan ikonik kafe Cafe de Flore’e komşu olan mağazada neler var?
Türkiye’nin güçlü uluslararası moda markası Dice Kayek’ten bir iyi haber daha: Ece ve Ayşe Ege’nin kurucusu olduğu marka, çıtayı yükseğe taşıyarak, ilk ‘flagship’ mağazasını, Paris’in kalbi St. Germain’in en gözde noktasında açtı. Dünyaca ünlü bir moda markasına kapı komşusu olan mağaza, filozofların, yazarların, şairlerin ve film yapımcılarının ruhlarıyla canlı St. Germain’in sembolik kafeleri ‘Cafe Les Deux Magots’ ve ‘Cafe de Flore’e komşu çok özel bir noktada yer alıyor. Belçikalı mimar Bernard Dubois’nin Doğu ile Batı kültürünü özel dokunuşlarla sentezleyerek tasarladığı mağaza markanın ruhunu gözler önüne seriyor.
Couture lokum ve Isparta halısı
Uzun yıllar sanat galerisi olarak hizmet veren ‘Rue Saint Benoît’daki 50’li senelerin ikonik binasında konumlanan mağazanın mimari tasarımı markanın dokusunu gözler önüne seriyor. Kapıdan girdiğiniz anda, henüz ilk adımda bir farklılık olduğunu hissediyorsunuz. Batı ve Doğu’nun, çağdaşla gelenekselin sentezi mekanda, Anadolu kültürünün çok güçlü yansımaları hayat buluyor. Sadece Bilecik’teki madende çıkarılan ve özel teknolojiyle üretilen ‘Vize pembesi’ mermer oldukça dikkat çekiyor. Yerler Isparta halısı ile döşeli. Dice Kayek için Isparta’da özel olarak dokundu. Misafirlere Türk kahvesi eşliğinde üzeri bütünüyle Isparta güllerinin yapraklarıyla kaplı ‘couture lokum’ ikram ediliyor. Alt katta ise özel “semi couture” giysilerin sunulduğu büyülü bir mekân karşınıza çıkıyor. Gerçekten eşsiz bu ortamda tüm misafirler kendilerini ayrıcalıklı hissediyor. Dice Kayek’in yeni adresine çok yakıştığı kesin...
Belçikalı ünlü mimarBernard Dubois’nin tasarladığı mağaza 15 rue Saint-Benoît adresinde...
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