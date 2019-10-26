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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
Aslı BARIŞ
26.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hemingway’e Türk komşu

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Hemingway’e Türk komşu

Dice Kayek ilk ‘flagship’ mağazasını Paris’in kalbinde, bohem Saint-Germain-des-Prés’de açtı. Ernest Hemingway, Simone de Beauvoir, Truman Capote gibi efsane müdavimleri olan ikonik kafe Cafe de Flore’e komşu olan mağazada neler var?

Türkiye’nin güçlü uluslararası moda markası Dice Kayek’ten bir iyi haber daha: Ece ve Ayşe Ege’nin kurucusu olduğu marka, çıtayı yükseğe taşıyarak, ilk ‘flagship’ mağazasını, Paris’in kalbi St. Germain’in en gözde noktasında açtı. Dünyaca ünlü bir moda markasına kapı komşusu olan mağaza, filozofların, yazarların, şairlerin ve film yapımcılarının ruhlarıyla canlı St. Germain’in sembolik kafeleri ‘Cafe Les Deux Magots’ ve ‘Cafe de Flore’e komşu çok özel bir noktada yer alıyor. Belçikalı mimar Bernard Dubois’nin Doğu ile Batı kültürünü özel dokunuşlarla sentezleyerek tasarladığı mağaza markanın ruhunu gözler önüne seriyor.
Couture lokum ve Isparta halısı
Uzun yıllar sanat galerisi olarak hizmet veren ‘Rue Saint Benoît’daki 50’li senelerin ikonik binasında konumlanan mağazanın mimari tasarımı markanın dokusunu gözler önüne seriyor. Kapıdan girdiğiniz anda, henüz ilk adımda bir farklılık olduğunu hissediyorsunuz. Batı ve Doğu’nun, çağdaşla gelenekselin sentezi mekanda, Anadolu kültürünün çok güçlü yansımaları hayat buluyor. Sadece Bilecik’teki madende çıkarılan ve özel teknolojiyle üretilen ‘Vize pembesi’ mermer oldukça dikkat çekiyor. Yerler Isparta halısı ile döşeli. Dice Kayek için Isparta’da özel olarak dokundu. Misafirlere Türk kahvesi eşliğinde üzeri bütünüyle Isparta güllerinin yapraklarıyla kaplı ‘couture lokum’ ikram ediliyor. Alt katta ise özel “semi couture” giysilerin sunulduğu büyülü bir mekân karşınıza çıkıyor. Gerçekten eşsiz bu ortamda tüm misafirler kendilerini ayrıcalıklı hissediyor. Dice Kayek’in yeni adresine çok yakıştığı kesin...

Hemingway’e Türk komşu

Belçikalı ünlü mimarBernard Dubois’nin tasarladığı mağaza 15 rue Saint-Benoît adresinde...

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