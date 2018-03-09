Hem bilinen hem bilinmeyen aşk sözleri

Tamamen kendilerine özgü şarkılar ve sahne performanslarıyla epeydir dikkatleri üzerinde toplamış Ahmet Beyler (grubu) ile popun her daim iyi ve dinamik isimlerinden Zeynep Casalini, ‘Aşk Yayıcam Valla’ şarkısında yan yana düştüler. Prodüktörlüğünü Ender Akay gibi yaratıcı bir müzisyenin yaptığı şarkı, böyle bir ekipten beklenebileceği kadar şaşırtıcı değil. İyiliğin ve kötülüğün ötesinde; ‘şaşırtıcı’ değil! Casalini tek başına söyleseydi “Aaa, ilginç” denebilirdi. Ama mühim isimlerin varlığına rağmen şarkı başlıyor, bitiyor ve hiçbir etki yaratmıyor. Tekrar tuşuna basınca da durum değişmiyor. Bir kere daha başlıyor, bitiyor ve hiçbir şey olmuyor.

İşin şaşırtan tarafı video. Ali Adnan Özgür’ün çektikleri/kaydettikleri, şarkıyı baştan yaratıyor. Üç dakika içinde bir film tadı/havası yakalanmış; bir ‘Hababam Sınıfı’ (ya da Kemal Sunal filmi) kadar eğlenceli olmuş. Çok tuhaf; genellikle şarkıya hizmet etmeyen videolara alışığız. Şarkıya hizmet etmek bir yana, onu baştan yaratmışına ise pek denk gelinmemişti. Bu haliyle aşk da yaymış, müzik de...



Aşk Yayıcam Valla - Ahmet Beyler ve Zeynep Casalini (5 üzerinden 3 yıldız)

Aranan izler, bırakılmayacak eller

Sakince başlıyor ‘Gri’. Altından gayet ritmik bilgisayar mamulü gel-gitler akmasına rağmen bir müddet böyle ilerliyor ve derken, ‘bum!’; bilinen, sevilen şarkı formunun/formülünün orta yerine düşürüyor kendisini.

Tarkan’ın desteğiyle müzik dünyasına adım atmış Emir, bir röportajında, “Ne zaman şarkı yapsam Tarkan’a dinletiyor, fikrini alıyorum” demişti. ‘Gri’yi dinlettiyse mesela ve Tarkan iyi bir şeyler söylediyse, Emir’in bir düşünmesi gerek; “Acaba Tarkan iyiliğimi istemiyor olabilir mi?” diye. Erdi Sevinç’in Belgrad Ormanı’nda çektiği videoda siyah boğazlı kazak, siyah takım ve günümüzün en vazgeçilmezi bir karış sakalla dolanıyor da dolanıyor. Şarkıda anlattıklarını mı arıyor; iz mi, el mi, belli değil. Belli ki hiçbiri. Bu tür bir pop, ne Emir’e bir şey katar ne de dinleyene...



Gri - Emir (5 üzerinden 1 yıldız)