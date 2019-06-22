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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
22.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hello Afrika…

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Hello Afrika…

‘Afrika Uluslar Kupası’ dün itibariyle sahne aldı. İlk kez 24 takımın katıldığı turnuva 19 Temmuz’a kadar sürecek. Mısır’da düzenlenen ve D-Smart’tan naklen yayımlanacak organizasyonda Salah, Mane, Belhanda, Dirar, Aye, Ekuban gibi isimler boy gösterecek.

Malum, erkekler çift sayılı yılların yazlarını çok sever. Çünkü bu yıllar, futbolun şaha kalkdığı iki büyük organizasyona; Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası’na tanıklık ederler... Bu yaz ise ‘teselli ikramiyeleri’ yüksek bir dönem olarak anılarda yer alacak. Çünkü ilk kez hem ‘Copa America’ hem de ‘Afrika Uluslar Kupası’ aynı zaman dilimlerinde düzenleniyor. Geçen hafta Latinler açılışı yapmıştı, bu hafta da sahne sırası Afrikalılarda.
Dün ev sahibi Mısır’la Zimbabve arasında oynanan maçla start alan turnuvada bu yıl ilk kez 24 takım boy gösteriyor. ‘Afrika Uluslar Kupası’nın tarihine bakıldığında ise ilk kez 1957’de Sudan’da düzenlenen organizasyonun dört takımla yapılması planlanmış, daha sonra Güney Afrika, ülkesinde uygulanan apartheid politikaları yüzünden dışarıda bırakılmış, ev sahibinin yanı sıra Mısır ve Etiyopya’yla birlikte kupa tamamlanmıştı. İlk turnuvada ipi göğüsleyen Mısır, geride kalan 31 organizasyonun da en çok kazananı. ‘Nil’in incisi’, tam yedi kez şampiyon oldu. Onları beş kezle Kamerun (ki ‘son şampiyon’ unvanına da sahipler), dört kezle Gana, üç kezle Nijerya takip ediyor. D-Smart ekranlarından takip edilecek bu yılki kupada ise Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool’un iki büyük yıldızı, Muhammed Salah ve Sadio Mane, ülkeleri Mısır ve Senegal için mücadele edecek. Turnuvanın kuşkusuz en çok ilgi çeken yanı bu olacak. Ayrıca ‘Afrika Uluslar Kupası 2019’da, ligimizde boy gösteren birçok futbolcu da forma giyecek.
Son bir not: Afrika Uluslar Kupası tarihinde toplamda en çok gol atan isim, bir zamanlar Antalyaspor forması da giyen Samuel Eto’o. Kamerunlu yıldız tam 18 kez rakip ağları havalandırmış. Her zaman olduğu gibi ‘İyi oynayan kazansın’ dileklerimizle...
Gruplarda kimler var?
A Grubu
Mısır, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Uganda, Zimbabve
B Grubu
Nijerya, Gine, Madagaskar, Burundi
C Grubu
Senegal, Cezayir, Kenya, Tanzanya
D Grubu
Fas, Fildişi Sahili, Güney Afrika, Namibya
E Grubu
Tunus, Mali, Moritanya, Angola
F Grubu
Kamerun, Gana, Benin, Gine-Bissau

Hello Afrika…


İlk tur yayın programı
Bugün Nijerya-Burundi / Saat 20.00
Yarın Fas-Namibya / Saat 17.30
Senegal-Tanzanya / Saat 20.00
Cezayir-Kenya / Saat 23.00
24 Haziran Fildişi Sahili-Güney Afrika / Saat 17.30
Tunus-Angola / Saat 20.00
25 Haziran Kamerun-Gine Bissau / Saat 20.00
26 Haziran Nijerya-Gine / Saat 17.30
Mısır-Demokratik Kongo / Saat 23.00
27 Haziran Senegal-Cezayir / Saat 20.00
28 Haziran Tunus-Mali / Saat 17.30
Fas-Fildişi Sahili / Saat 20.00
29 Haziran Kamerun-Gana / Saat 20.00
30 Haziran Madagaskar-Nijerya 19.00
Uganda-Mısır / Saat 22.00
1 Temmuz Güney Afrika-Fas / Saat 19.00
Kenya-Senegal / Saat 22.00
2 Temmuz Benin-Kamerun / Saat 19.00
Moritanya-Tunus / Saat 22.00
Liglerimizden kimler var?
Galatasaray: Christian Luyindama (Demokratik Kongo Cumhuriyeti), Mbaye Diagne (Senegal), Sofiane Feghouli (Cezayir) ve Younes Belhanda (Fas), Henry Onyekuru (Nijerya), Badou N’diaye (Senegal)
Fenerbahçe: Nabil Dirar (Fas), Carlos
Kameni (Kamerun), Islam Slimani
(Cezayir), Andre Ayew (Gana)
Kasımpaşa: Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan Trezeguet (Mısır), Bengali-Fode Koita (Gine)
Trabzonspor: Caleb Ekuban (Gana)
Medipol Başakşehir: Joseph Larweh
Attamah (Gana)
Çaykur Rizespor: Chidozie Awaziem (Nijerya)
Göztepe: Lumor Agbenyenu (Gana),
Lamine Gassama (Senegal)
Alanyaspor: Djalma Campos (Angola)
Antalyaspor: Fredy (Angola)
MKE Ankaragücü: Wilfred Moke
(Demokratik Kongo Cumhuriyeti)
Kayserispor: Jean-Armel Kana-Biyik (Kamerun), Asamoah Gyan (Gana)
Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle (Benin)
Gençlerbirliği: Stephane Sessegnon (Benin)
Adana Demirspor: Mickael Pote (Benin)

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