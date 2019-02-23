Haydi diskoya!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
23.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

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Raisa Vanessa, yeni koleksiyonunda, New York’un unutulmaz gece kulübü Studio 54’ten esinlenerek, dönemi yeniden yorumluyor. Aslı BARIŞabaris@hurriyet.com.tr

Aynı yumurta ikizi olan tasarımcı Raisa ve Vanessa Sasson’un markası ‘Raisa Vanessa’ bugün Sonbahar Kış 2020 koleksiyonunu sergilemeye hazırlanıyor. ‘Modern Decadence’ adlı koleksiyonun ilham kaynağı New York gece hayatının gelmiş geçmiş en ihtişamlı kulübü Studio 54’ ve mekânın müdavimlerinden stil ikonu Bianca Jagger... Raisa Sasson şöyle özetliyor: “Bianca’nın lüks yaşantısından esinlenerek dönem kadınını anlattık. Abartılı haz ve lükse karşı olan bağımlılığın etik ve kültürel bakımdan getirdiği çöküşe göndermeler yapmaya çalıştık. Toplam 80 parça var. Ağırlıklı olarak Fransa ve İtalya’dan seçilen dantel, ipek, saten, kadife gibi temel kumaşlardan ve jakarlardan oluşuyor. Kumaşların zengin dokuları, kristal işlemelerindeki parıltılar, vintage dokulardan esinlenilmiş mücevher görünümlü ayakkabı, aksesuar ve kemerler, görkemli abajur görünümlü tüyler ön plana çıkarmak istediğimiz detaylardan.”
24 SAATE YAYILAN TARZ
Volanlar, smokin, pantolon ceket takımlarının ağırlıklı olduğu koleksiyonda bir yenilik de var. Genelde couture tarzı olan Raisa Vanessa, bu sefer her kadının 24 saatini kapsayan bir tarza yöneldi. Vanessa Sasson şöyle anlattı: “ Tarihimizde ilk kez koleksiyonuna knitwear parçalar ekleyerek özgün kalıplar ve kabartmalı desenler ile kadının tüm gününe eşlik etmek istedik. Koleksiyonun bir diğer yeniliğini ise deri grubu.. Deri ceketler ve bomberlar ürettik. Bu parçalar koleksiyonun diğer parçalarıyla kombinleniyor. “ O zaman, haydi diskoya!

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