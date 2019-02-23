Haydi diskoya!
Raisa Vanessa, yeni koleksiyonunda, New York’un unutulmaz gece kulübü Studio 54’ten esinlenerek, dönemi yeniden yorumluyor. Aslı BARIŞabaris@hurriyet.com.tr
Aynı yumurta ikizi olan tasarımcı Raisa ve Vanessa Sasson’un markası ‘Raisa Vanessa’ bugün Sonbahar Kış 2020 koleksiyonunu sergilemeye hazırlanıyor. ‘Modern Decadence’ adlı koleksiyonun ilham kaynağı New York gece hayatının gelmiş geçmiş en ihtişamlı kulübü Studio 54’ ve mekânın müdavimlerinden stil ikonu Bianca Jagger... Raisa Sasson şöyle özetliyor: “Bianca’nın lüks yaşantısından esinlenerek dönem kadınını anlattık. Abartılı haz ve lükse karşı olan bağımlılığın etik ve kültürel bakımdan getirdiği çöküşe göndermeler yapmaya çalıştık. Toplam 80 parça var. Ağırlıklı olarak Fransa ve İtalya’dan seçilen dantel, ipek, saten, kadife gibi temel kumaşlardan ve jakarlardan oluşuyor. Kumaşların zengin dokuları, kristal işlemelerindeki parıltılar, vintage dokulardan esinlenilmiş mücevher görünümlü ayakkabı, aksesuar ve kemerler, görkemli abajur görünümlü tüyler ön plana çıkarmak istediğimiz detaylardan.”
24 SAATE YAYILAN TARZ
Volanlar, smokin, pantolon ceket takımlarının ağırlıklı olduğu koleksiyonda bir yenilik de var. Genelde couture tarzı olan Raisa Vanessa, bu sefer her kadının 24 saatini kapsayan bir tarza yöneldi. Vanessa Sasson şöyle anlattı: “ Tarihimizde ilk kez koleksiyonuna knitwear parçalar ekleyerek özgün kalıplar ve kabartmalı desenler ile kadının tüm gününe eşlik etmek istedik. Koleksiyonun bir diğer yeniliğini ise deri grubu.. Deri ceketler ve bomberlar ürettik. Bu parçalar koleksiyonun diğer parçalarıyla kombinleniyor. “ O zaman, haydi diskoya!
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