* Dolabınızı çok merak ediyoruz. Uçsuz bucaksız, hayallerdeki gibi bir giyinme odanız mı var?

- Uçsuz bucaksız değil ama çok sağlam, zamansız parçaların olduğu bir gardırobum var diyelim... Uzun yıllar önce aldığım parçaları bile hâlâ kullanıyorum. Zamanında kullanmadığım kıyafetlerimi verirdim ama vintage tasarımların kıymetinin bu kadar anlaşılmasıyla beraber, büyük keyif alarak giydiğim parçaları artık kızlarıma saklıyorum.

* En son ne zaman alışverişe çıktınız?

- Alışverişe çıkmayalı en az üç sene olmuştur. Ama bu demek değil ki üç yıldır hiçbir şey almıyorum. Belli başlı mağazalarda tarzımı çok iyi bilen tanıdıklarım var, onlar benim beğeneceğimi düşündükleri kıyafetleri haber veriyorlar. Alışverişe eskisi gibi ne para harcıyorum ne de vakit ayırıyorum...

* Sizin tarzınızı yaratan kilit parçalar neler?

- Alışılmışın dışında ve ruhumla bütünleşen kıyafetlerle kendimi iyi hissediyorum. Hayatımın her alanında tekdüzelikten kaçtım. Bu yüzden giydiklerimle de farklı olmayı tercih ediyorum.

* NetWork’ten çıkan yeni koleksiyonuzun ana hatları neler?

- NetWork kadın baş tasarımcısı Elif Cığızoğlu ile birlikte çok rahat ve hızlı çalışıyoruz. Başta iki sezon üzerinden bir işbirliği yapmıştık. Büyük beğeni topladı ve satışlar öngörünün üzerinde gerçekleşti; biz de artı iki sezonluk bir anlaşma daha yaptık. Karşılıklı birbirimizi tanıma ve anlama adına da bu sürekliliğin faydasını görüyoruz. DMXNetWork koleksiyonunda herkes içine sinen kıyafetler bulabilsin istedim.

* Platformunuz derinmermerci.com başarılı bir profil çiziyor. Neden böyle bir proje yarattınız?

- Paylaşmaktan çok keyif alan biriyim. Derinmermerci.com’un da ortaya çıkış sebebi, anladığım alanlarda çevreme, takip edenlere doğru tavsiyeler vermekti. Önümüzdeki mart ayında ikinci yaşımızı dolduracağız, geldiğimiz noktadan memnunum. Özellikle derinmermerci.com’un Instagram hesabı dm_stil’de takipçilerimizle olan etkileşim beni mutlu ediyor.





En çok saç rengim soruluyor

* Takipçileriniz en çok ne soruyor?

- En çok saç rengim, gözlüklerim ve ayakkabılarımla ilgili soru geliyor. Olabildiğince cevaplamaya çalışıyorum. Mesela bir takipçim fotoğrafını yolluyor “Saçımı sarıya boyatmayı düşünüyorum, ne dersiniz” diye, dürüstçe “Size yakışmaz” diyebiliyorum... Bir seferinde de hiç tanımadığım bir kadın takipçimden “Benim için çok önemli bir iş yemeği var, hem şık, hem kendimden emin hem de güçlü görünmek istiyorum” diye bir soru geldi. Düşünüp ona koleksiyonumdan kombin yaptım. Sonrasında bana tekrar yazdı ve çok iltifat aldığını söyleyerek teşekkür etti.

* İki çocuk annesisiniz. Annelik hayatınızda neleri değiştirdi?

- Bir yandan her şeyi; çünkü önceliklerim değişti. Diğer yandan da hiçbir şeyi; çünkü prensiplerim aynı kaldı.

* Bir çocuk daha düşünür müsünüz?

- Neden olmasın... Büyük aile seviyorum. Yemek masasının etrafı ne kadar kalabalıksa benim için o kadar iyi.

* Ailenizin bir kısmı yurtdışında. Siz ise İstanbul’dasınız. Özellikle bu dönemde çoğu insan yurtdışına taşınırken, hiç taşınmayı düşündünüz mü?

- Hayır, hiç... İstanbul’da kendimize ait bir çevremiz var, yurtdışında ne olursa olsun yalnızsınız. Sonradan kurulan dostluklar hiçbir şekilde temelini senin oturttuğun, yıllarını harcadığın, emek verdiğin dostluklara benzemiyor. Benzeyemez... Benim için ailem ne kadar önemliyse dostlarım da aynı şekilde kıymetli. Ayrıca gerçekçi olmak gerek... Kızlarım, altı köpeğim ki her gün bir köpek daha mı sahiplensem diye düşünüyorum; yurtdışında hangi eve taşınacağız?

* Evde altı köpek konusuna gelelim; birçok barınağa yardım ediyorsunuz değil mi?

- Yıllardır çok sayıda köpek ve kedinin bakımını üstleniyorum, sahiplendiriyorum ve onlara yuva aramaya da devam ediyorum. Sonuçta çiftlikte bile olsalar akşamları kafeslere konuyorlar ki bu durum benim fazlasıyla kalbimi kırıyor. Bir de baktığım canların çoğu üç ayaklı olduğu için onları kimse sahiplenmeye gönüllü olmuyor. Bunu da yadırgamıyorum ve anlayabiliyorum. Barınaktan her hafta düzenli fotoğraf ve video istiyorum. Çok iyi bakıldıklarını görüyorum. Allah razı olsun.



* Meclis’te halihazırda görüşülen hayvan hakları yasası hakkında ne düşünüyorsunuz?

- Günümüzde konuşulması bile umut verici. Bu konuda çalışan birçok kurum ve dernek mevcut. Hepsini bir araya getirmek, çözüm yaratmak için ilk adım. Nasıl kaynak yaratılacağını, belediye ve gönüllülerle beraber neler yapılabileceğini masaya yatırmak gerek.

* Babanızı çok erken yaşta kaybettiniz. Sizin belleğinize kazınan en kıymetli anılar neler?

- Ebeveynini kaybetmiş insanlarda daima bir özlem, bir eksiklik oluyor. Oysa babam yaşadığı müddetçe bana öyle büyük bir sevgi verdi ki eksikliği, onu özlemek dışında, bir travma olarak ruhuma kazınmadı. Aksi olsaydı belki de kendine güvenen biri olamazdım. Çok şükür ki, harika kız kardeşlerim ve mükemmel bir annem var... Anı konusuna gelince; babam bize en çok haddimizi bilmemizi öğütlerdi. Bu had bilme konusu bizim de eşim Cem’le (Aydın) kızlarımıza aktarmaya çalıştığımız en önemli miras... Babamla geçirdiğim 10 yıl, her sohbetimiz müthiş bir hayat bilgisi oldu bana. Düşündükçe babalığına, insanlığına, zekâsına hayranlığım artıyor.