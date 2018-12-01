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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Cumartesi
Aslı BARIŞ / abaris@hurriyet.com.tr
01.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Hayatımın her alanında tekdüzelikten kaçtım

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Hayatımın her alanında tekdüzelikten kaçtım

Türkiye’nin stil ikonlarından Derin Mermerci Aydın, NetWork’le yeni bir işbirliğine gitti. Ortaya çıkan sonuç, 77 parçadan oluşan DMXNetWork isimli koleksiyon. Bu vesileyle buluştuk, beğenilen tarzını, aile hayatını ve hayvan sevgisini konuştuk.

* Dolabınızı çok merak ediyoruz. Uçsuz bucaksız, hayallerdeki gibi bir giyinme odanız mı var?

- Uçsuz bucaksız değil ama çok sağlam, zamansız parçaların olduğu bir gardırobum var diyelim... Uzun yıllar önce aldığım parçaları bile hâlâ kullanıyorum. Zamanında kullanmadığım kıyafetlerimi verirdim ama vintage tasarımların kıymetinin bu kadar anlaşılmasıyla beraber, büyük keyif alarak giydiğim parçaları artık kızlarıma saklıyorum.

En son ne zaman alışverişe çıktınız?

- Alışverişe çıkmayalı en az üç sene olmuştur. Ama bu demek değil ki üç yıldır hiçbir şey almıyorum. Belli başlı mağazalarda tarzımı çok iyi bilen tanıdıklarım var, onlar benim beğeneceğimi düşündükleri kıyafetleri haber veriyorlar. Alışverişe eskisi gibi ne para harcıyorum ne de vakit ayırıyorum...

Sizin tarzınızı yaratan kilit parçalar neler?

- Alışılmışın dışında ve ruhumla bütünleşen kıyafetlerle kendimi iyi hissediyorum. Hayatımın her alanında tekdüzelikten kaçtım. Bu yüzden giydiklerimle de farklı olmayı tercih ediyorum.

NetWork’ten çıkan yeni koleksiyonuzun ana hatları neler?

- NetWork kadın baş tasarımcısı Elif Cığızoğlu ile birlikte çok rahat ve hızlı çalışıyoruz. Başta iki sezon üzerinden bir işbirliği yapmıştık. Büyük beğeni topladı ve satışlar öngörünün üzerinde gerçekleşti; biz de artı iki sezonluk bir anlaşma daha yaptık. Karşılıklı birbirimizi tanıma ve anlama adına da bu sürekliliğin faydasını görüyoruz. DMXNetWork koleksiyonunda herkes içine sinen kıyafetler bulabilsin istedim.

* Platformunuz derinmermerci.com başarılı bir profil çiziyor. Neden böyle bir proje yarattınız?

- Paylaşmaktan çok keyif alan biriyim. Derinmermerci.com’un da ortaya çıkış sebebi, anladığım alanlarda çevreme, takip edenlere doğru tavsiyeler vermekti. Önümüzdeki mart ayında ikinci yaşımızı dolduracağız, geldiğimiz noktadan memnunum. Özellikle derinmermerci.com’un Instagram hesabı dm_stil’de takipçilerimizle olan etkileşim beni mutlu ediyor.

Hayatımın her alanında tekdüzelikten kaçtım


En çok saç rengim soruluyor

Takipçileriniz  en çok ne soruyor?

- En çok saç rengim, gözlüklerim ve ayakkabılarımla ilgili soru geliyor. Olabildiğince cevaplamaya çalışıyorum. Mesela bir takipçim fotoğrafını yolluyor “Saçımı sarıya boyatmayı düşünüyorum, ne dersiniz” diye, dürüstçe “Size yakışmaz” diyebiliyorum... Bir seferinde de hiç tanımadığım bir kadın takipçimden “Benim için çok önemli bir iş yemeği var, hem şık, hem kendimden emin hem de güçlü görünmek istiyorum” diye bir soru geldi. Düşünüp ona koleksiyonumdan kombin yaptım. Sonrasında bana tekrar yazdı ve çok iltifat aldığını söyleyerek teşekkür etti.

İki çocuk annesisiniz. Annelik hayatınızda neleri değiştirdi?

- Bir yandan her şeyi; çünkü önceliklerim değişti. Diğer yandan da hiçbir şeyi; çünkü prensiplerim aynı kaldı.

Bir çocuk daha düşünür müsünüz?

- Neden olmasın... Büyük aile seviyorum. Yemek masasının etrafı ne kadar kalabalıksa benim için o kadar iyi.

Ailenizin bir kısmı yurtdışında. Siz ise İstanbul’dasınız. Özellikle bu dönemde çoğu insan yurtdışına taşınırken, hiç taşınmayı düşündünüz mü?

- Hayır, hiç... İstanbul’da kendimize ait bir çevremiz var, yurtdışında ne olursa olsun yalnızsınız. Sonradan kurulan dostluklar hiçbir şekilde temelini senin oturttuğun, yıllarını harcadığın, emek verdiğin dostluklara benzemiyor. Benzeyemez... Benim için ailem ne kadar önemliyse dostlarım da aynı şekilde kıymetli. Ayrıca gerçekçi olmak gerek... Kızlarım, altı köpeğim ki her gün bir köpek daha mı sahiplensem diye düşünüyorum; yurtdışında hangi eve taşınacağız?

Evde altı köpek konusuna gelelim; birçok barınağa yardım ediyorsunuz değil mi?

- Yıllardır çok sayıda köpek ve kedinin bakımını üstleniyorum, sahiplendiriyorum ve onlara yuva aramaya da devam ediyorum. Sonuçta çiftlikte bile olsalar akşamları kafeslere konuyorlar ki bu durum benim fazlasıyla kalbimi kırıyor. Bir de baktığım canların çoğu üç ayaklı olduğu için onları kimse sahiplenmeye gönüllü olmuyor. Bunu da yadırgamıyorum ve anlayabiliyorum. Barınaktan her hafta düzenli fotoğraf ve video istiyorum. Çok iyi bakıldıklarını görüyorum. Allah razı olsun. 

Hayatımın her alanında tekdüzelikten kaçtım

Meclis’te halihazırda görüşülen hayvan hakları yasası hakkında ne düşünüyorsunuz?

- Günümüzde konuşulması bile umut verici. Bu konuda çalışan birçok kurum ve dernek mevcut. Hepsini bir araya getirmek, çözüm yaratmak için ilk adım. Nasıl kaynak yaratılacağını, belediye ve gönüllülerle beraber neler yapılabileceğini masaya yatırmak gerek.

Babanızı çok erken yaşta kaybettiniz. Sizin belleğinize kazınan en kıymetli anılar neler?

- Ebeveynini kaybetmiş insanlarda daima bir özlem, bir eksiklik oluyor. Oysa babam yaşadığı müddetçe bana öyle büyük bir sevgi verdi ki eksikliği, onu özlemek dışında, bir travma olarak ruhuma kazınmadı.  Aksi olsaydı belki de kendine güvenen biri olamazdım. Çok şükür ki, harika kız kardeşlerim ve mükemmel bir annem var... Anı konusuna gelince; babam bize en çok haddimizi bilmemizi öğütlerdi. Bu had bilme konusu bizim de eşim Cem’le (Aydın) kızlarımıza aktarmaya çalıştığımız en önemli miras... Babamla geçirdiğim 10 yıl, her sohbetimiz müthiş bir hayat bilgisi oldu bana. Düşündükçe babalığına, insanlığına, zekâsına hayranlığım artıyor.

 

 

 

 

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