Hak eden kazansın, e mi!.

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
Elçin Yahşi öneriyor - elcinyahsi@ekranella.com
21.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

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Emmy’ler 71’inci kez sahiplerini buluyor. ‘Game of Thrones’ 32, ‘Marvelous Mrs. Maisel’ 20, ‘Chernobyl’ de 19 dalda aday...

Televizyonun ‘Oscar’ı, 71’inci Emmy Ödül Töreni 22 Eylül’ü 23 Eylül’e bağlayan gece yani bu pazar gecesi beIN Series Comedy ve Digiturk 1 no’lu kanaldan tüm üyelere açık olarak yayımlanacak. Program 22 Eylül saat 02.00’de kırmızı halı ile başlayıp, 03.00’de ödül töreni ile devam edecek. Aslında tüm teknik dallardaki ödüller sahiplerini buldu bile; bu gecede Primetime Emmy Ödülleri’ni izleyeceğiz. Bir anlamda ‘Game of Thrones’a veda gecemiz de denebilir. Bu yılın yarışında iddialı olan dizilerin ve adaylık sayılarının bazıları şöyle: ‘Game of Thrones’ 32 (Digiturk), ‘Marvelous Mrs. Maisel’ 20 (primevideo), ‘Chernobyl’ 19 (Digiturk), ‘Barry’ 17 (Digiturk), ‘When They See Us’ 16 (Netflix), ‘Russian Doll’ 13 (Netflix), ‘Escape at Dannemora’ 12 (Digiturk), ‘The Handmaid’s Tale’ 11 (BluTV). Tören ayrıca beIN Connect uygulamasından ve Digiturk Play üzerinden de canlı olarak izlenebilecek.

HAFTANIN PROGRAMI

Mucize Doktor
(Fox, perşembe, 20.00)

Farklı olan kendini gösteriyor. Odağına aşk ve/veya intikam hikâyesini değil, otizmli genç bir doktoru alan ‘Mucize Doktor’un ilk bölümünü izleyici de sevdi. İlerleyen bölümlerde üvey anne ve başhekim ikilisinin entrikaları ön plana çıkmazsa, aynı gece yayımlanan ‘Bir Zamanlar Çukurova’ yeni sezonda da top çevirmeye devam ederse, son yılların mucize dizisi olabilir.

BEŞ PROGRAM

1 - Yeni dizi: Hukuk dizilerine meraklı olanlar için ‘All Rise’ mübaşirinden sanığına, avukatından hâkimine bir Los Angeles mahkemesi mensuplarının kaotik hayatını ele alıyor. (beIN Series Drama, salı, 22.00)

2 - Yeni dizi: ’Salgın’: Ölümcül Ebola virüsünü kontrol altına almayı başaran ve büyük bir salgına engel olan ekibin ilham verici ve gerçek hikâyesinde başrolde Julianna Margulies var. (National Geographic, pazar, 21.00)

3 - Yarışma: Ali İhsan Varol’un sunduğu ekran klasiği ‘Kelime Oyunu’ yeni bölümleriyle de meraklılarını eğlendirirken bilgilendirmeyi sürdürüyor. (teve2, hafta içi her gün, 19.45)

4- Klasik film: Fransız ‘Yeni Dalga’sının öncülerinden François Truffaut’nun kendi çocukluk anılarından esinlenerek çektiği, manifestosu niteliğindeki ‘400 Darbe’. (TRT 2, perşembe, 21.00)

5 - Yemek: Şef Justine Schofield’in Fuji Dağı’nın eteklerinde yaşayan halkın gelenekleri, pişirme teknikleri ve lezzetleriyle tanıştığı ‘Justine ile Fuji Tatları’. (24Kitschen, pazartesi, 11.00)

 

 

 

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