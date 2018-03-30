Haftanın kombini - Yeni sezon renkleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hürriyet Cumartesi
Başak DİZER TATLITUĞ - bdizer@hurriyet.com.tr
30.03.2018 - 14:03, Son Güncelleme:

Haftanın kombini - Yeni sezon renkleri

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Haftanın kombini - Yeni sezon renkleri

Bahar için ideal kombinin şifrelerini açıklıyorum.

İlkbahar sezonu demek, moda söz konusu olunca incelen kumaş dokuları ve pastelleşen renkler gök mavisi, pudra pembesi ve lilalar demektir. Siyahın yerini artık beyaz renk alır. Beyaz renge hemen hemen her şey ama özellikle pastel ve uçuk maviler yakışır. Bu Avva kombininde olduğu gibi... Gri-mavi blazer ceket, uçuk gri bir yelek ve ekru pantolon birlikte mükemmel görünüyor. Birlikte giymek için pembe ipek desenli mendili de unutmayın. Çorapsız giyilen makosenler ve espadriller ise yine kurtarıcı.

Haftanın kombini - Yeni sezon renkleri

 

SORUN, ANLATAYIM

Her hafta stil ile ilgili sorularınızı yanıtlıyorum. Mail atmanız yeterli!

Soru:
Kombin yaparken en karıştırdığım şey renklerin uyumu. Ne, ne ile uyar yada uymaz bir türlü çözemiyorum. Nedir bu işin püf noktası?

Cevap:
Aslında son dönem moda akımlarında artık eskisi gibi renk kodları yok. Her şey, her şey ile kombinlenir oldu. Fakat klasikçiler için hâlâ bazı değişmeyen unsurlar vardır. Örneğin lacivert ve siyah rengi ana renk olarak kabul edin ve birbirinden ayırın . Siyahlarla beyaz, füme ve grileri, lacivertlerle kahve, taba, bej, açık mavi, ekru, gri, lila renkleri kombinleyin. Gri ve kahve tonları birlikte olur. Ama siyah ve açık mavi olmaz.

Haftanın kombini - Yeni sezon renkleri

 

Benim önerim

Suda 30 bara kadar basıncı tutabilen Tissot Seastar 1000 Gent Automatic, derinlikleri keşfetmek için büyük fırsat sunuyor. Önümüz yaz, su sporları yaparken kullanılacak ideal aksesuarlardan.

Haftanın kombini - Yeni sezon renkleri

 
YAPIN - YAPMAYIN

* Bu sezon değişik renklerde, desenli ya da düz olan keten tek yelekler alın. Ve yine farklı renkte keten ceketlerinizin içine değişik değişik giyin.

* Açık mavi, açık gri yada ekru, beyaz gibi ceketlerin içine ceket renginden daha koyu bir renk gömlek veya tişört giymeyin. Aynı tonda ya da daha açık renkte olsun.

Haftanın kombini - Yeni sezon renkleri

 

PARLAK VE EĞLENCELİ

‘Angels in America’ adlı Broadway müzikalinde başrol oynayan Andrew Garfield, etkinliğin açılış gecesine gösterişli ve iddialı bir takım elbiseyle katıldı. Bu sene toprak tonları, kiremit ve yeşilin çok moda olacağını söylemiştik. Garfield ise bu iki rengin en parlak tonunu birlikte kullanmış ve ortaya eğlenceli, yeni ve
cesur bir kombin çıkmış.

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