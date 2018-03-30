Haftanın kombini - Yeni sezon renkleri
Bahar için ideal kombinin şifrelerini açıklıyorum.
İlkbahar sezonu demek, moda söz konusu olunca incelen kumaş dokuları ve pastelleşen renkler gök mavisi, pudra pembesi ve lilalar demektir. Siyahın yerini artık beyaz renk alır. Beyaz renge hemen hemen her şey ama özellikle pastel ve uçuk maviler yakışır. Bu Avva kombininde olduğu gibi... Gri-mavi blazer ceket, uçuk gri bir yelek ve ekru pantolon birlikte mükemmel görünüyor. Birlikte giymek için pembe ipek desenli mendili de unutmayın. Çorapsız giyilen makosenler ve espadriller ise yine kurtarıcı.
SORUN, ANLATAYIM
Her hafta stil ile ilgili sorularınızı yanıtlıyorum. Mail atmanız yeterli!
Soru:
Kombin yaparken en karıştırdığım şey renklerin uyumu. Ne, ne ile uyar yada uymaz bir türlü çözemiyorum. Nedir bu işin püf noktası?
Cevap:
Aslında son dönem moda akımlarında artık eskisi gibi renk kodları yok. Her şey, her şey ile kombinlenir oldu. Fakat klasikçiler için hâlâ bazı değişmeyen unsurlar vardır. Örneğin lacivert ve siyah rengi ana renk olarak kabul edin ve birbirinden ayırın . Siyahlarla beyaz, füme ve grileri, lacivertlerle kahve, taba, bej, açık mavi, ekru, gri, lila renkleri kombinleyin. Gri ve kahve tonları birlikte olur. Ama siyah ve açık mavi olmaz.
Benim önerim
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YAPIN - YAPMAYIN
* Bu sezon değişik renklerde, desenli ya da düz olan keten tek yelekler alın. Ve yine farklı renkte keten ceketlerinizin içine değişik değişik giyin.
* Açık mavi, açık gri yada ekru, beyaz gibi ceketlerin içine ceket renginden daha koyu bir renk gömlek veya tişört giymeyin. Aynı tonda ya da daha açık renkte olsun.
PARLAK VE EĞLENCELİ
‘Angels in America’ adlı Broadway müzikalinde başrol oynayan Andrew Garfield, etkinliğin açılış gecesine gösterişli ve iddialı bir takım elbiseyle katıldı. Bu sene toprak tonları, kiremit ve yeşilin çok moda olacağını söylemiştik. Garfield ise bu iki rengin en parlak tonunu birlikte kullanmış ve ortaya eğlenceli, yeni ve
cesur bir kombin çıkmış.
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