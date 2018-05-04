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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
04.05.2018 - 13:16, Son Güncelleme:

Gönüller arasında köprüler kuran şarkılar yapıyorum

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Gönüller arasında köprüler kuran şarkılar yapıyorum

Kendi bestelerini seslendiren bir sanatçı olarak 20 yıldır sahnelerde olan Ahmet Şafak, 9 Mayıs’ta Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki ilk konserine çıkacak.

Müzikal tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
- Ben zihinleri buluşturacak ve gönüller arasında köprüler kuracak şarkılar yapıyorum. Kimin popüler olacağına halkın değil, belli oyun kurucuların karar verdiği ve sonra halka sık tekrar yoluyla benimsetildiği bir süreç bu şarkıları görmezden geldi. İtalya’da, Toto Cutugno, ‘Ben İtalyanım’ diye şarkı yapıp meşhur olur, burada ‘Yalnız Kurt’ isimli şarkıyla yüzlerce konser yaparsınız ama popüler müziğin oyun kurucuları sizi umursamaz. Bu yüzden popüler kültürümüz değerler mezarlığıdır. Sanatı sadece eğlendiren unsur olarak görmenin sonucudur bu durum. Oysa sanat temelde kültürel bir varlıktır. Kim ne derse desin müzik sadece beğenilerle, zevkle ifade edilemez. Değerler de söz konusudur. Ya da ben böyle algılıyorum...

Nasıl bir dinleyici kitleniz var?
- Alternatif müzik yapmıyorum. Herkesin kabul ettiği bir müzik anlayışım var. Müziğimi herkes dinliyor. Bu o kadar normal ki; çünkü ben Türkiye’nin müziğini yapıyorum. Yıllardır halk konserleriyle bu vatanı karış karış geziyorum. Vatansever şarkılar da yapıyor olmam beni bir kategoriye yerleştirmez. Keşke popüler sanatçılar da vatansever şarkılar seslendirse... Geçenlerde gazilerimizle bir konser ortamında buluştuk. Şarkılar söyledik, sohbet ettik. O çocuklar bu ülkenin fedakâr çocukları, onların yüreğine su serpecek, hikâyelerini tarihe mâl edecek şarkılar da yaptım diye sıradışıysam bunu şerefle kabul ederim.

Müziğin ve edebiyatın yanında bir de sinema...

9 Mayıs’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde bir konseriniz olacak... Bu, kariyerinizde bir ilk, nasıl hissediyorsunuz?
- Bostancı Gösteri Merkezi konserim elbette önemli. Bunu önemsiyorum. Şimdiye kadar bize “Ağzınızla kuş tutmalısınız” diyen popüler sanatın oyun kurucularını bu konsere davet etmek isterim.

Sizin romanlarınız da var. Yazmaya devam ediyor musunuz?
- Yazmayı çok seviyorum. Bir dünya tasarlayıp onu kendinize has üslubunuzla okuyucuya sunmanız müthiş bir şey. Romanlarımın hepsinin bir tezi olduğunu düşünüyorum ama yazar Ahmet Şafak henüz şarkıcı Ahmet Şafak kadar tanınmıyor. Üzerinde çalıştığım yeni romanım neredeyse bitmek üzere. Bu altıncı olacak.

Bir film senaryosu yazdığınızı hatta bu filmde rol de aldığınızı duyduk... Nedir bu filmin hikâyesi?
- Müziğin ve edebiyatın yanı sıra sinemayla da meşgulüm. Temmuz başı gibi çekimlerine başlamayı planladığımız bir sinema filmi projemiz var. Filmin adı ‘Kuşatma!’ Aksiyon, gerilim ve aşk üzerine kurgulanmış, senaryosu tarafımdan yazılmış bir hikâye...

Gönüller arasında köprüler kuran şarkılar yapıyorum

13 albümü bulunan sanatçının son çalışması; ‘Ayyıldızlı Kolye’.

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