Gönüller arasında köprüler kuran şarkılar yapıyorum

Müzikal tarzınızı nasıl tanımlarsınız?

- Ben zihinleri buluşturacak ve gönüller arasında köprüler kuracak şarkılar yapıyorum. Kimin popüler olacağına halkın değil, belli oyun kurucuların karar verdiği ve sonra halka sık tekrar yoluyla benimsetildiği bir süreç bu şarkıları görmezden geldi. İtalya’da, Toto Cutugno, ‘Ben İtalyanım’ diye şarkı yapıp meşhur olur, burada ‘Yalnız Kurt’ isimli şarkıyla yüzlerce konser yaparsınız ama popüler müziğin oyun kurucuları sizi umursamaz. Bu yüzden popüler kültürümüz değerler mezarlığıdır. Sanatı sadece eğlendiren unsur olarak görmenin sonucudur bu durum. Oysa sanat temelde kültürel bir varlıktır. Kim ne derse desin müzik sadece beğenilerle, zevkle ifade edilemez. Değerler de söz konusudur. Ya da ben böyle algılıyorum...

Nasıl bir dinleyici kitleniz var?

- Alternatif müzik yapmıyorum. Herkesin kabul ettiği bir müzik anlayışım var. Müziğimi herkes dinliyor. Bu o kadar normal ki; çünkü ben Türkiye’nin müziğini yapıyorum. Yıllardır halk konserleriyle bu vatanı karış karış geziyorum. Vatansever şarkılar da yapıyor olmam beni bir kategoriye yerleştirmez. Keşke popüler sanatçılar da vatansever şarkılar seslendirse... Geçenlerde gazilerimizle bir konser ortamında buluştuk. Şarkılar söyledik, sohbet ettik. O çocuklar bu ülkenin fedakâr çocukları, onların yüreğine su serpecek, hikâyelerini tarihe mâl edecek şarkılar da yaptım diye sıradışıysam bunu şerefle kabul ederim.

Müziğin ve edebiyatın yanında bir de sinema...

9 Mayıs’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde bir konseriniz olacak... Bu, kariyerinizde bir ilk, nasıl hissediyorsunuz?

- Bostancı Gösteri Merkezi konserim elbette önemli. Bunu önemsiyorum. Şimdiye kadar bize “Ağzınızla kuş tutmalısınız” diyen popüler sanatın oyun kurucularını bu konsere davet etmek isterim.

Sizin romanlarınız da var. Yazmaya devam ediyor musunuz?

- Yazmayı çok seviyorum. Bir dünya tasarlayıp onu kendinize has üslubunuzla okuyucuya sunmanız müthiş bir şey. Romanlarımın hepsinin bir tezi olduğunu düşünüyorum ama yazar Ahmet Şafak henüz şarkıcı Ahmet Şafak kadar tanınmıyor. Üzerinde çalıştığım yeni romanım neredeyse bitmek üzere. Bu altıncı olacak.

Bir film senaryosu yazdığınızı hatta bu filmde rol de aldığınızı duyduk... Nedir bu filmin hikâyesi?

- Müziğin ve edebiyatın yanı sıra sinemayla da meşgulüm. Temmuz başı gibi çekimlerine başlamayı planladığımız bir sinema filmi projemiz var. Filmin adı ‘Kuşatma!’ Aksiyon, gerilim ve aşk üzerine kurgulanmış, senaryosu tarafımdan yazılmış bir hikâye...



13 albümü bulunan sanatçının son çalışması; ‘Ayyıldızlı Kolye’.