Genç sanatçılarla tanışmak için son iki gün... Bu isimleri şimdiden takibe alın

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi HaberleriGenç sanatçılarla tanışmak için son iki gün... Bu isimleri şimdiden takibe alın
GeriHürriyet Cumartesi Genç sanatçılarla tanışmak için son iki gün... Bu isimleri şimdiden takibe alın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hürriyet Cumartesi
16.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Genç sanatçılarla tanışmak için son iki gün... Bu isimleri şimdiden takibe alın

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Genç sanatçılarla tanışmak için son iki gün... Bu isimleri şimdiden takibe alın

20 şehirden ve 30 üniversiteden 107 yeni mezun... Henüz kariyerinin başında sanatçı adaylarıyla tanışmak, onların farklı disiplinlerde 120 yapıtını görmek ve önemli konuşmacıları dinlemek için istikamet Akaretler Sıraevler’deki BASE.

Akaretler Sıraevler’deki 25, 27, 29 ve 31 numaralı binalar bu sıralar, geleceğin sanatçılarını ağırlıyor. Türkiye’nin yeni mezun sanatçı platformu BASE, yurdun dört yanından yeni mezun genç sanatçı adaylarının yapıtlarını aynı çatı altında topluyor. 72 üniversitenin 2019 mezunlarından 1575 başvuru alan BASE’te bu yıl seçilen 30 üniversiteden 107 yeni mezun sanatçı adayının 120 yapıtı yer alıyor.

Seçici kurulunda Antonio Cosentino, Azra Tüzünoğlu, Derya Yücel, Elif Uras, Kezban Arca Batıbeki, Lalin Akalan, Marcus Graf, Merih Akoğul, Mustafa Taviloğlu, Nazlı Pektaş, Osman Dinç, Selman Bilal, Şakir Gökçebağ, Sabiha Kurtulmuş, Tankut Aykut, Tomur Atagök ve Vahit Tuna’nın yer aldığı BASE 2019’un küratörü Derya Yücel, tema ‘Şimdi’, konuk ülkeyse Romanya. 

Geçmiş senelerden işler

Etkinliğin bu yıl ilk kez gerçekleşen parçalarından biri de 2017 ve 2018 BASE sanatçılarının güncel yapıtlarından oluşan, ‘BASELECTED 1’ adlı seçki. Bu bölümde Arek Qadrra, Aytuğ Aykut, Damla Yalçın, Dilara Göl, Duygu Aydoğan, Ece Kibaroğlu, Fatih Temiz, Hamza Kırbaş, Hina Barlas, İbrahim Erdoğan, Kübra Boy, Metin Alper Kurt, Ömer Sedat Yenidoğan, Seçil Büyükkan, Selen Tokgöz, Tevfik Altan Doyran, Uğur Bişirici olmak üzere 17 sanatçının eseri sergileniyor.

Genç sanatçılarla tanışmak için son iki gün... Bu isimleri şimdiden takibe alın

Bugün ve yarın kimler var?
14 Kasım’da açılan ve yarın sona erecek etkinlikte serginin yanı sıra sanat dünyasının değerli isimlerini ağırlayan ‘BASE Talks’ konferans programı ve atölye çalışmaları da dikkat çekici. Son iki günün programı sağda.

16 Kasım Cumartesi

Türkiye’de Küratoryal Pratikler/Geçmiş ve Bugün: Beral Madra-Derya Yücel, 13.00-14.00

Sanat Piyasası: Murat Pilevneli-Oya Delahaye, 14.00-15.00

Sanatta ‘Genç’ Olmak: Alp İşmen-Osman Erden, 16.00-17.00

Mimarlık, Tasarım ve Sanatı Kucaklaştıran Piyasa: Erdil Yaşaroğlu-Özlem Yalım, Moderatör: Evrim Altuğ, 17.00-18.00

Kentin Hafızası: Murat Germen-Sinan Logie, Moderatör: Melda Narmanlı Çimen, 18.00-19.00

Genç sanatçılarla tanışmak için son iki gün... Bu isimleri şimdiden takibe alın

17 Kasım Pazar

İki Kuşak Arası Dokuma: Belkıs Balpınar-Gülçin Aksoy, Moderatör: Reyhan Polat, 14.00-15.00

Taş. Kâğıt. Makas. Devlet.: Ahmet Doğu İpek, Ayça Telgeren, Memed Erdener, Nâzım Dikbaş, Moderatör: Derya Yücel, 15.00-17.00

Digilogue Oturumu: Atıf Akın, 17.00-18.00

Genç sanatçılarla tanışmak için son iki gün... Bu isimleri şimdiden takibe alın



 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle