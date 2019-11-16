Genç sanatçılarla tanışmak için son iki gün... Bu isimleri şimdiden takibe alın
20 şehirden ve 30 üniversiteden 107 yeni mezun... Henüz kariyerinin başında sanatçı adaylarıyla tanışmak, onların farklı disiplinlerde 120 yapıtını görmek ve önemli konuşmacıları dinlemek için istikamet Akaretler Sıraevler’deki BASE.
Akaretler Sıraevler’deki 25, 27, 29 ve 31 numaralı binalar bu sıralar, geleceğin sanatçılarını ağırlıyor. Türkiye’nin yeni mezun sanatçı platformu BASE, yurdun dört yanından yeni mezun genç sanatçı adaylarının yapıtlarını aynı çatı altında topluyor. 72 üniversitenin 2019 mezunlarından 1575 başvuru alan BASE’te bu yıl seçilen 30 üniversiteden 107 yeni mezun sanatçı adayının 120 yapıtı yer alıyor.
Seçici kurulunda Antonio Cosentino, Azra Tüzünoğlu, Derya Yücel, Elif Uras, Kezban Arca Batıbeki, Lalin Akalan, Marcus Graf, Merih Akoğul, Mustafa Taviloğlu, Nazlı Pektaş, Osman Dinç, Selman Bilal, Şakir Gökçebağ, Sabiha Kurtulmuş, Tankut Aykut, Tomur Atagök ve Vahit Tuna’nın yer aldığı BASE 2019’un küratörü Derya Yücel, tema ‘Şimdi’, konuk ülkeyse Romanya.
Geçmiş senelerden işler
Etkinliğin bu yıl ilk kez gerçekleşen parçalarından biri de 2017 ve 2018 BASE sanatçılarının güncel yapıtlarından oluşan, ‘BASELECTED 1’ adlı seçki. Bu bölümde Arek Qadrra, Aytuğ Aykut, Damla Yalçın, Dilara Göl, Duygu Aydoğan, Ece Kibaroğlu, Fatih Temiz, Hamza Kırbaş, Hina Barlas, İbrahim Erdoğan, Kübra Boy, Metin Alper Kurt, Ömer Sedat Yenidoğan, Seçil Büyükkan, Selen Tokgöz, Tevfik Altan Doyran, Uğur Bişirici olmak üzere 17 sanatçının eseri sergileniyor.
Bugün ve yarın kimler var?
14 Kasım’da açılan ve yarın sona erecek etkinlikte serginin yanı sıra sanat dünyasının değerli isimlerini ağırlayan ‘BASE Talks’ konferans programı ve atölye çalışmaları da dikkat çekici. Son iki günün programı sağda.
16 Kasım Cumartesi
◊ Türkiye’de Küratoryal Pratikler/Geçmiş ve Bugün: Beral Madra-Derya Yücel, 13.00-14.00
◊ Sanat Piyasası: Murat Pilevneli-Oya Delahaye, 14.00-15.00
◊ Sanatta ‘Genç’ Olmak: Alp İşmen-Osman Erden, 16.00-17.00
◊ Mimarlık, Tasarım ve Sanatı Kucaklaştıran Piyasa: Erdil Yaşaroğlu-Özlem Yalım, Moderatör: Evrim Altuğ, 17.00-18.00
◊ Kentin Hafızası: Murat Germen-Sinan Logie, Moderatör: Melda Narmanlı Çimen, 18.00-19.00
17 Kasım Pazar
◊ İki Kuşak Arası Dokuma: Belkıs Balpınar-Gülçin Aksoy, Moderatör: Reyhan Polat, 14.00-15.00
◊ Taş. Kâğıt. Makas. Devlet.: Ahmet Doğu İpek, Ayça Telgeren, Memed Erdener, Nâzım Dikbaş, Moderatör: Derya Yücel, 15.00-17.00
◊ Digilogue Oturumu: Atıf Akın, 17.00-18.00
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle