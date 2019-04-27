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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
27.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Gelin adaylarına 5 tavsiye

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Gelin adaylarına 5 tavsiye

Özel gün yaklaştı ve hâlâ kararsızsınız. İşlemeli mi sade mi? Fırfırlı mı yoksa prenses kesim mi? Gelinliğinizin trendlere uygun, aynı zamanda zamansız olması için nelere dikkat etmelisiniz? Dünyanın en büyük gelinlik markalarından Pronovias’ın kreatif direktörü Hervé Moreau’ya sorduk. İşte tasarımcıdan önemli tüyolar... ( Aslı Barış)

◊ Kumaşı hafifletin: Gelinlerin en büyük problemlerinden biri, özel günlerinde ağır modellerin içinde zar zor hareket etmeleri. Ayakta geçen uzun saatler, üstüne bir de sıcak hava bu özel gecenizi düşündüğünüzden çok daha zor hale getirebilir. Bu durumda kumaş seçimi çok önemli. Gelinlik kumaşı ve astarlarda daha hafif ve daha yumuşak malzemelerin kullanıldığındah emin olun. Eğer gelinliğiniz işlemeliyse, onun da ağır olmamasına dikkat edin.
◊ Beyaz giymek şart mı? Evet, gelinlik dendiğinde akla hemen beyaz geliyor. Ama özellikle son dönemde, gelin adayları alternatif arayışında. Bize gelen talepler üzerine söylüyorum bunu... Bazıları beyazı kendine yakıştırmıyor ya da temsil ettiği fikre sıcak bakmıyor. Biz bu tip istekler üzerine beyaz tonlarının çok daha ötesine giden, aralarında pastel pembeler, nude ve şeftali tonlarının da bulunduğu geniş bir renk paletinden faydalandık.
◊ Yeni dantel, transparan... Bu aralar transparan üzerine işleme hiç olmadığı kadar revaçta. Bunu nasıl bir siluet üzerine kullanacağınız size kalmış. Güncel trendlere atıfta bulunan gold detaylar, pırıltılı askılar ve zarif efektler güzel duruyor. Fırfır kullanmak da öne çıkan başka bir trend.
◊ Görünmez korselerle incelin: Tabii ki tüm gelin adayları güzel ve kusursuz. Biz buna inanıyoruz. Ama müşterilerimizin o gün kendini en iyi halinde hissetmelerini de istiyoruz. Bunlardan biri de kadın figürünü yücelten, elbiseye entegre edilmiş korse kullanmak. Oldukça ince, transparanın altından bile görünmeyen korseyi gelinliğin içine dikiyoruz. Bahsettiğim gibi amaç tamamen iyi hissettirmek. Bize çok farkl beden tiplerinde kadınlar geliyor ve hepsi olduğu haliyle mükemmel. Hatta büyük beden gelinlikleri özel üretim statüsünden kaldırdık; 34-64 beden arasında çalışıyoruz.
◊ Doksanlar ve prenses etkisi: Prenses, A kesim ve balık kesim her zaman popüler. Onlar birer klasik. Ama buna ek olarak daha ince, bohem tarzda gelinlikler de bu sezon moda. Doksanlar akımı revaçta, bunun da etkisi hissediliyor. Mesela benim gelmiş geçmiş favorilerim arasında olan Carolyn Besette Kennedy’nin gelinliğinin benzerlerini yeniden görmeniz mümkün. Meghan Markle’ın etkisini de burada belirtmek istiyorum. Bu sayede işlemesiz, sade modellere olan ilgi de arttı. Alternatif arayanlar için klasik modellere smokin, küçük beyaz elbiseler de ekledik.

Gelin adaylarına 5 tavsiye


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