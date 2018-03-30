Gece acıkanlar için can kurtaran yiyecekler
Akşam yemeğini kaçırdınız veya doymadınız. Bu durum size tanıdık geliyorsa imdadınıza diyetisyen ve beslenme uzmanı Dilara Koçak ile sağlıklı beslenme ve diyet uzmanı Taylan Kümeli’den aldığımız alternatifleri yetişecek...
Akşam yemeğinden sonra gece sürekli bir şeyler yeme isteği duyanlar ve kendilerine atıştırmalıklar konusunda engel olamayanlar var mı? Gece geç saatte yenen besinler hem uyku kalitenizi hem de kilonuzu olumsuz yönde etkileyebilir. Gece yemelerinin birkaç sebebi olabilir. Gün içinde yeterli enerji almıyor olabilirsiniz, insülin metabolizmasıyla ilgili herhangi bir sorun veya duygusal açlık yaşıyor olabilirsiniz. Fakat bazı bireyler sadece geç saatlere kadar oturmak, çalışmak zorunda kaldıkları için acıkıyor ve bir şeyler tüketme ihtiyacı da duyabiliyor. Diyetisyen ve beslenme uzmanı Dilara Koçak’a göre bu durumda gece geç saatte yediklerinizin hem sizi tok tutması hem de uykuya geçişi kolaylaştırması gerekiyor. İşte sihirli tavsiyeler...
* Gece uzunsa bol yeşillik ve çiğ sebzeler iyi bir alternatif: Su oranı yüksek ve kalorisi düşük kereviz sapı, marul, salatalık ve havuç dilimleri kurtarıcınız olabilir.
* Bitki çayları özellikle sıcak veya ılık içtiğinizde midenizde daha uzun süre kalarak tokluk hissinin artmasına yardımcı olur.
* İnce bir dilim ekmeğinizi veya çiğ sebzelerinizi yağsız krem peynir veya süzme yoğurtla yaptığınız sosunuzla deneyebilirsiniz.
* Muzun uykuya geçişi kolaylaştıran bir meyve olduğunu biliyor muydunuz? Canınız meyve tüketmek istiyorsa özellikle akşamları üzerine tarçın serpilmiş bir muz tercihiniz olabilir.
* Süt, içerdiği triptofan adlı aminoasit sayesinde daha kolay uyumanıza yardımcı olduğu gibi açlığınızı da bastırır.
* Badem de magnezyum içeriğiyle uykuya geçişi kolaylaştırır. 10-12 adet bademin bir porsiyon için yeterli olacağını belirtelim...
* Koçak’ın ‘Uykucu Smoothie’ adını verdiği bir tarifi de var: Bir su bardağı az yağlı sütü, yarım muzu, 5-6 bademi, bir tatlı kaşığı tarçını ve bir tatlı kaşığı keçiboynuzunu blender’dan geçirip için.
Patlamış mısır dostunuz!
Sağlıklı beslenme ve diyet uzmanı Taylan Kümeli’nin ‘gece acıkınca cankurtaran 10 yiyecek’ listesinin başında yağsız ve tuzsuz patlatılmış organik mısır var. Üstelik sınırsız tüketebilirsiniz. Ayrıca dereotlu yoğurda batırarak yiyeceğiniz salatalık, kapya biber, limonlu ve pulbiberli marul ve canınız meyve istiyorsa yabanmersini... 10-15 adet kiraz domatesi ortasından bölüp 1 tatlı kaşığı nar ekşisi ve zeytinyağıyla tüketebileceğimizi söyleyen Kümeli, kefir de öneriyor. Tatlı için deliriyorsanız bir yeşil elmayı tarçınla fırınlayıp üzerine sıcakken koyduğunuz bir top sade diyet dondurmayla tüketebilirsiniz.
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